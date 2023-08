Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 15.8.2023 klo 8.30



Marimekko kiihdyttää kasvuaan Aasiassa – laajentuu Vietnamiin ja Malesiaan

Marimekko jatkaa laajentumistaan Aasiassa ja avaa loose franchise -partnerimallilla yhdessä Jaspal Groupin kanssa kaksi uutta markkinaa, Vietnamin ja Malesian. Jaspal Group toimii tällä hetkellä neljällä Aasian markkinalla omilla lifestyle-brändeillään sekä tunnettuja globaaleja tuotemerkkejä kuten Dieseliä, Melissaa ja Asicsia edustaen. Loppuvuoden 2023 aikana molemmissa maissa avataan ensimmäiset Marimekko-myymälät arvostetuissa ostoskeskuksissa. Lisäksi kummallakin markkinalla lanseerataan Marimekko-verkkokauppa asiakkaille monikanavaisen kokemuksen tarjoamiseksi.

”Olemme iloisia voidessamme tuoda Marimekon Vietnamiin ja Malesiaan yhdessä uuden kumppanimme Jaspal Groupin kanssa. Nämä nopeasti kasvavat markkinat tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia Marimekon kansainväliselle kasvulle ja tukevat näin tavoitettamme skaalata Marimekon liiketoimintaa tulevien vuosien aikana. Odotamme innolla pääsevämme tutustuttamaan asiakkaita Malesiassa ja Vietnamissa Marimekon iloiseen lifestyle-konseptiin”, sanoo Natacha Defrance, Marimekon Region East -alueen myyntijohtaja.

”Olemme innoissamme yhteistyön aloittamisesta Marimekon kanssa. Näemme Aasiassa kasvavaa kiinnostusta rohkeista kuvioistaan ja väreistään tunnettua suomalaista designtaloa kohtaan, joten nyt on hyvä hetki tuoda Marimekko sekä paikallisten kuluttajien että matkailijoiden saataville Vietnamissa ja Malesiassa. Lähdemme innolla rakentamaan Marimekon kasvutarinaa ensimmäisillä myymälöillä ja verkkokaupoilla vuonna 2023”, kertoo Yosathep Singhsachathet, Jaspal Groupin varatoimitusjohtaja.

Vietnamissa Marimekko-myymälät avautuvat Lotte Mall Westlake -ostoskeskukseen Hanoissa ja Takashimaya-ostoskeskukseen Ho Chi Minhissä loppuvuoden aikana. Malesiassa ensimmäiset Marimekko-myymälät avataan Kuala Lumpuriin: toinen myymälöistä tulee maailman korkeimmissa kaksoistorneissa sijaitsevaan KLCC-ostoskeskukseen ja toinen The Exchange TRX -ostoskeskukseen.

Marimekko keskittyy strategiakaudellaan 2023–2027 skaalaamaan liiketoimintaansa ja kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Aasia on Marimekon kansainvälisen kasvun tärkein maantieteellinen alue, ja yhtiö näkee brändille kasvavaa kysyntää alueella. Kesäkuussa 2023 Marimekko kertoi suunnitelmista laajentaa myymäläverkostoaan Singaporeen, jossa avautuu ensimmäinen Marimekko-myymälä syyskuussa 2023. Tällä hetkellä Aasian-Tyynenmeren alueella on yhteensä 80 Marimekko-myymälää ja shop-in-shopia.

