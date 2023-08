Ehituslepingu sõlmimine (Raadi linnaku õppehoone)

Nordecon AS koos tütarettevõttega Embach Ehitus OÜ ühispakkujatena ja riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmisid töövõtulepingu kaitseväe õppehoone projekteerimiseks ja ehitamiseks Tartu Raadi linnakusse. Rajatav hoone tuleb neljakorruseline ning selle netopind saab olema ligikaudu 3500 m2. Hoonesse on planeeritud majutusruumid, õppe- ja aatriumiklassid ning laod. Lepingu kogumaksumus on ligikaudu 13 miljonit eurot ning tööde valmimise eeldatav tähtaeg on 2024. aasta sügisel.

