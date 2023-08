Halvårsrapport for 1. halvår 2023 fra Totalbanken A/S

Totalbanken opnåede i 1. halvår 2023 et resultat før skat på 69,9 mio. kr. mod 30,2 mio. kr. i samme periode året før. Resultatet forrenter egenkapitalen med 22,1 pct. p.a. Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med resultatet.

– Totalbanken leverer et rekordresultat i 1. halvår 2023, konstaterer bankens direktør Ivan Sløk og fortsætter: Rekordresultatet er udtryk for, at de seneste års strategiske indsatser i koncernen - fx vækst på kundesiden - har givet udbytte, og at der samfundsøkonomisk har været medvind på de fleste cykelstier.

Den 23. maj blev det offentliggjort, at Totalbanken og Sparekassen Danmark ønsker at fusionere med Sparekassen Danmark som det fortsættende institut. Fusionen er indstillet til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling i Totalbanken den 30. august 2023 og på et repræsentantskabsmøde i Sparekassen Danmark den 29. august 2023.

- Vedtages fusionen, kan man sige, at vi som selvstændig bank slutter på toppen, og det er vi ganske stolte af, slutter Ivan Sløk.

