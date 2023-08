Probe Gold obtient 3,8 g/t Au sur 24,4 mètres en forage d’expansion au gîte Monique, projet Novador, Québec

Faits saillants :



Les nouveaux résultats du programme de forage 2023 ont livré d’impressionnantes teneurs en or et épaisseurs.

Le forage d’expansion immédiatement sous la fosse conceptuelle à Monique a recoupé de nouvelles zones aurifères significatives titrant jusqu’à 3,8 g/t Au sur 24,4 mètres (incluant 9,1 g/t Au sur 8,9 mètres), 2,1 g/t Au sur 34,3 mètres et 3,3 g/t Au sur 20,5 mètres (incluant 58,6 g/t Au sur 1,0 mètre).

(incluant 9,1 g/t Au sur 8,9 mètres), 2,1 g/t Au sur 34,3 mètres et 3,3 g/t Au sur 20,5 mètres (incluant 58,6 g/t Au sur 1,0 mètre). Le forage d’expansion et intercalaire près de la surface dans le secteur nord-ouest de la fosse conceptuelle a recoupé des zones aurifères titrant jusqu’à 1,0 g/t Au sur 62,5 mètres (incluant 4,3 g/t Au sur 9,0 mètres), 1,6 g/t Au sur 19,2 mètres et 1,1 g/t Au sur 25,5 mètres.

(incluant 4,3 g/t Au sur 9,0 mètres), 1,6 g/t Au sur 19,2 mètres et 1,1 g/t Au sur 25,5 mètres. Plus de 50 000 mètres de forage du total prévu de 68 000 mètres ont déjà été complétés dans le cadre du programme de forage 2023 à Novador.

Deux foreuses sont actuellement en activité, incluant une à Monique et une affectée à l’exploration régionale – expansion du programme de forage prévue en septembre.



TORONTO, 15 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Gold Inc. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir de publier le premier lot de résultats issus du programme de forage 2023 ciblant le gîte Monique sur sa propriété Novador (la « propriété »), détenue à 100 % par la Société et située près de la ville de Val-d’Or au Québec. Les résultats de trente-sept (37) sondages totalisant 10 772 mètres ont livré des intersections aurifères significatives, de la surface jusqu’à une profondeur verticale de 425 mètres, dans les zones aurifères à Monique (voir la figure 1 et le tableau montrant une sélection de résultats de forage ci-dessous). Le programme de forage de l’hiver 2023 à Monique avait pour but d’accroître les ressources à l’intérieur et immédiatement en-dessous du tracé de fosse conceptuelle. Les nouveaux résultats continuent de démontrer la croissance du gîte Monique et un fort potentiel d’expansion dans toutes les directions.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Plus tôt cette année, Monique a dépassé toutes nos attentes en ajoutant plus d’un million d’onces d’or à notre inventaire pour atteindre un total de 2,4 millions d’onces. Avec ces résultats du programme d’expansion 2023 à Monique, le potentiel de croissance continue de ce gîte est à nouveau mis en évidence et suggère que les futures opérations minières pourront profiter de ce potentiel d’appréciation. Une Étude Économique Préliminaire mise à jour est actuellement en préparation pour le projet Novador et cette dernière offrira un portrait plus complet de l’expansion du projet et des progrès réalisés vers une production à plus grande échelle. Nous planifions également augmenter notre capacité de forage afin de concrétiser le potentiel de croissance à Monique et faire avancer le projet Novador encore plus rapidement. Les travaux ont aussi débuté sur notre projet Croinor récemment acquis, pour commencer à évaluer le potentiel d’accroissement des ressources sur cette propriété. Detour progresse rapidement après les retards occasionnés par les feux de forêt; plus de 2 500 mètres ont été forés jusqu’à maintenant sur notre option La Peltrie et sur nos propriétés détenues à 100 %. Cette année a déjà été extrêmement productive pour nos projets, et nous espérons poursuivre au même rythme dans la deuxième moitié de l’année 2023. »

Chacun des trente-sept (37) sondages forés pour identifier ou confirmer la minéralisation délimitée dans la fosse conceptuelle de Monique a livré des intervalles aurifères à plus de 0,42 g/t Au, soit au-dessus du seuil de coupure utilisé pour l’estimation des ressources délimitées dans la fosse de 2023. Vingt-cinq (25) sondages ont livré des intersections aurifères avec des valeurs teneur × épaisseur de plus de 10,0 g/t Au. La minéralisation aurifère observée en forage est principalement associée à des zones de déformation associées au gîte selon une orientation de 280° - 300° avec un pendage de 75°- 80° vers le nord. La minéralisation aurifère est définie par un réseau de veines et veinules de quartz-carbonate-albite±tourmaline avec de la pyrite disséminée dans les épontes altérées.

Une sélection de résultats de forage issus du programme de forage 2023 ciblant le gîte Monique est présentée ci-dessous :

Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Or (g/t) Zone MO-22-488 EXT 550,6 575,0 24,4 3,8 M Incluant 561,1 570,0 8,9 9,1 M MO-23-550 272,0 306,3 34,3 2,1 J Incluant 289,0 290,0 1,0 27,9 J MO-23-551 83,3 91,5 8,2 1,2 A MO-23-551 102,0 103,0 1,0 15,5 A MO-23-552 132,5 145,0 12,5 1,3 A MO-23-552 394,9 408,5 13,6 0,8 M MO-23-553 217,5 238,0 20,5 3,3 B Incluant 236,0 237,0 1,0 58,6 B MO-23-553 373,0 400,4 27,4 2,1 M MO-23-555 366,5 371,4 4,9 4,7 A MO-23-556 49,0 53,5 4,5 3,1 J MO-23-556 212,0 274,5 62,5 1,0 J + G Incluant 220,5 229,5 9,0 4,3 J MO-23-557 201,5 210,7 9,2 1,3 J MO-23-558 125,0 129,5 4,5 7,2 G Incluant 128,0 129,5 1,5 21,2 G MO-23-558 399,5 405,4 5,9 5,4 G Incluant 402,5 403,4 0,9 32,8 G MO-23-559 528,7 536,7 8,0 4,0 G MO-23-560 509,4 522,0 12,6 4,1 J Incluant 513,4 514,4 1,0 32,2 J MO-23-562 203,5 219,0 15,5 1,0 J MO-23-562 233,0 258,0 25,0 0,5 G MO-23-564 166,8 186,0 19,2 1,6 J MO-23-566 126,4 151,0 24,6 1,0 J MO-23-567 156,1 172,5 16,4 1,1 J MO-23-571 129,0 154,5 25,5 1,1 J MO-23-572 307,0 312,7 5,7 2,1 P MO-23-572 405,0 487,0 82,0 0,8 Q & J Incluant 430,0 449,5 19,5 2,0 J MO-23-574 399,0 424,0 24,5 0,7 J MO-23-574 453,0 461,0 8,0 1,9 J MO-23-579 16,1 35,5 19,4 0,8 P MO-23-580 55,0 75,0 20,0 1,3 J MO-23-581 91,0 118,0 27,0 0,4 J MO-23-582 81,0 97,0 16,0 1,2 Q MO-23-583 359,5 379,5 20,0 1,3 J MO-23-585 315,2 358,0 42,8 0,5 S MO-23-585 482,2 490,0 7,8 3,4 Q

(1) Tous les nouveaux résultats d’analyse présentés dans ce communiqué et dans ce tableau sont présentés en longueur dans l’axe de forage et ont été coupés à 100 g/t Au lorsque nécessaire. L’épaisseur réelle est estimée entre 65 et 95 % de la longueur dans l’axe de forage. Seules les intersections à plus de 10 g/t Au * m (teneur * épaisseur) sont présentées.







Figure 1 : Plan de surface – Nouveaux résultats de forage au gîte Monique

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/48ffdfda-6537-40eb-b857-e1a80aeb04be

À propos du projet Novador de Probe

Depuis 2016, Probe Gold s’affaire à consolider son portefeuille de propriétés dans le secteur très favorable à l’est de Val-d’Or, dans la province de Québec, avec une position de terrain de l’échelle d’un district, couvrant une superficie de 600 kilomètres carrés, qui représente l’une des plus grandes positions de terrain dans le camp minier de Val-d’Or. Le projet Novador est un sous-ensemble de propriétés totalisant 175 kilomètres carrés qui englobe trois anciennes mines (les mines Béliveau, Bussières et Monique) et qui couvre trois couloirs miniers d’envergure régionale. Novador est situé dans un environnement minier à faible coût et politiquement stable, où l’on retrouve plusieurs mines en production et usines de traitement opérationnelles.

Les propriétés de Val-d’Or englobent des ressources aurifères totalisant 3 793 900 onces dans les catégories mesurée et indiquée, ainsi que 1 418 700 onces dans la catégorie présumée, le long de tous les couloirs et dans tous les gîtes.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Marco Gagnon, géo., vice-président exécutif, lequel est une « personne qualifiée » tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité

Durant le dernier programme de forage, les échantillons pour analyse ont été prélevés de carottes de forage de calibre NQ en sciant le carottage en deux; une moitié a été expédiée à un laboratoire commercial accrédité pour analyse et l’autre moitié conservée comme témoin. Un strict protocole d’AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, incluant l’insertion de matériaux de référence minéralisés et d’échantillons stériles (blancs) dans chaque lot de 20 échantillons. Les analyses pour déterminer la teneur en or ont été effectuées par pyroanalyse avec fini par absorption atomique sur des fractions de 50 grammes de matériel. Tout échantillon contenant 3,0 g/t d’or ou plus a été réanalysé par pyroanalyse avec fini gravimétrique. Des analyses d’or total (tamisage métallique) ont été effectuées sur les échantillons qui présentaient une grande variation de la teneur en or, ou en présence d’or visible.

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société d’exploration aurifère canadienne de premier plan qui se consacre à l’acquisition, à l’exploration et au développement de propriétés aurifères hautement prometteuses. La Société est bien financée et s’affaire à explorer et à développer des projets aurifères de haute qualité, notamment son actif phare qui renferme plusieurs millions d’onces d’or, le projet aurifère Novador au Québec, détenu à 100 % par la Société. Probe contrôle un vaste portefeuille de propriétés d’exploration totalisant environ 1 600 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec.

Au nom de Probe Gold Inc.,



David Palmer, Ph. D.

Président et chef de la direction



