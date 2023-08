Prosys annonce une distribution de 2 millions $ en espèces à ses actionnaires

MONTRÉAL, 15 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Prosys Tech (« Prosys » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer les détails relatifs à la réduction de son capital déclaré par le biais d’une distribution en espèces à ses actionnaires. Lors de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, qui s’est tenue le 30 juin 2023, la réduction de son capital a été approuvée. Plus précisément, le Conseil d’administration a décidé qu’il était dans le meilleur intérêt de la Société de distribuer un montant total en espèces de 2 000 000 $ CAN à tous ses actionnaires et de réduire en conséquence le capital déclaré de ses actions ordinaires de catégorie A (les « Actions ordinaires »).



Sur la base des 109 591 496 Actions ordinaires de Prosys actuellement émises et en circulation à la date des présentes, chaque actionnaire aura le droit de recevoir un paiement en espèces d’environ 0,0182495 $ CAN pour chaque Action ordinaire détenue (la « Distribution »). La Distribution est prévue pour le ou vers le 15 août 2023.

La Société a conservé une réserve de liquidités pour faire face aux coûts, dépenses et dettes en cours. Le Conseil d’administration poursuivra son évaluation de diverses alternatives stratégiques pour le repositionnement de la Société dans le meilleur intérêt de ses actionnaires. Ces efforts s’inscrivent dans la perspective de réalisation d’une transaction majeure qui pourrait entraîner un changement dans les activités de la Société et une réadmission rapide de la négociation des titres de Prosys à une bourse.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Monsieur Georges Hébert, Président et Chef de la direction au (514) 893-1177.

Aucune bourse, ni fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Les énoncés faits au présent communiqué qui ne sont pas historiques sont des « énoncés de nature prospectives » et le lecteur est avisé que de tels énoncés ne sont pas des garanties de leur réalisation dans le futur et que les développements et résultats actuels peuvent varier de façon matérielle de ceux-ci dans ces « énoncés de nature prospectives ».