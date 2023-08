Stelmine nomme Friedrich Speidel au titre de Vice-Président Exploration

QUÉBEC, 15 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (“Stelmine” ou “La Société”) (TSXV: STH) Stelmine Canada est heureuse d’annoncer la nomination de Friedrich (Fred) Speidel au poste de Vice-Président Exploration, de la Société. M. Speidel dirigera l’équipe technique de Stelmine afin de prioriser, de planifier et d’exécuter les programmes d’exploration de la Société. L’arrivée de M Speidel est significative pour Stelmine puisqu’elle reflète la croissance et le succès continus de la Société. M Speidel se joint à l’équipe existante de deux géologues permanents et six stagiaires saisonniers, grâce auxquels les projets ont pris de l’ampleur et de la crédibilité au fil des trois dernières années.



Isabelle Proulx, présidente et cheffe de la direction de Stelmine Canada, a déclaré : “Nous sommes très heureux d’accueillir Fred Speidel non seulement à la tête de l’équipe technique de Stelmine, mais aussi à soutenir les efforts promotionnels de la Société. Fred est un géologue multilingue qui possède une solide expérience en matière d’exploration et de découvertes dans les Amériques, incluant l’exploration dite “greenfields” et “brownfields” au Québec. Fred est aussi reconnu pour son leadership et ses apports constructifs pour ce qui est de consolidation d’équipes de travail."

Stelmine tient à préciser qu’elle maintiendra sa collaboration gagnante et très appréciée avec Michel Boily, à qui elle doit l’acquisition du projet Mercator, ainsi qu’avec Normand Goulet, tous deux géologues Ph.D.

M. Fred Speidel, P.Geo. (PGO et OGQ), M.Sc., FSEG, détient un B.Sc. (Hons) en Géologie de l’université McGill, et une Maîtrise (Exploration Minérale) de l’université Queen’s. De 2017 à 2023, il a occupé le poste de Vice-Président Exploration pour Maple Gold Mines tout en étant Gérant Général pour le partenariat Agnico-Eagle Mines – Maple Gold Mines. Entre 2013 et 2015, Fred a servi comme Gérant d’Exploration Régional (Amérique du Nord) pour Antofagasta Minerals. De 1993 à 2013, comme Gérant d’Exploration Régional, il a été impliqué dans plusieurs découvertes de gisements de cuivre-or, incluant un des gisements faisant partie du complexe de Cobre Panama (actuellement en production) et le gisement Atlantida au Chili. En début de carrière, Fred a exploré pour l’or en Ontario et au Québec et a fait partie de l’équipe de découverte de la mine Troilus.

M Speidel dirigera les travaux d’exploration sur les douze propriétés de Stelmine couvrant une superficie de 917 km2, y compris le projet phare de la Société, Mercator, qui continue de fournir des résultats très encourageants.

À propos de Stelmine Canada

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée à l’est du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % des 1 782 claims ou 938 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Mercator et Courcy.

