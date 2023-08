Rogers reconnue par umlaut comme offrant le meilleur réseau sans-fil au Canada pour une cinquième année consécutive

TORONTO, 15 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude publiée par l’entreprise indépendante d’analyse comparative umlaut classe Rogers au premier rang des fournisseurs canadiens de services sans-fil pour la voix, les données et la fiabilité de son réseau sans-fil. Il s’agit de la cinquième année consécutive que Rogers obtient le meilleur résultat au test réalisé par umlaut.



« Nous investissons continuellement dans nos réseaux afin d’offrir aux Canadiennes et Canadiens des services sans-fil sur lesquels ils peuvent compter, a déclaré Ron McKenzie, chef de la direction de la Technologie et de l’Information, Rogers Communications. Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été reconnus par umlaut, chef de file mondial de l’évaluation et de l’analyse comparative des réseaux mobiles, comme offrant le meilleur réseau sans-fil, le plus fiable au pays. »

L’étude montre que la clientèle du service sans-fil de Rogers profite du meilleur rendement au pays puisque son réseau s’est vu attribuer les meilleurs résultats au test d’analyse comparative des réseaux mobiles d’umlaut. umlaut a mesuré le rendement des services de transmission de la voix et des données sur les téléphones intelligents au moyen d’essais de rendement complets partout au Canada et de données issues du crowdsourcing. Les tests de performance ont été effectués sur une distance de 30 000 km au cours d’une période de 47 jours, couvrant les grandes régions métropolitaines, les petites municipalités et les routes de liaison. Les éléments évalués étaient la fiabilité du réseau, la réactivité, les vitesses de téléchargement et de téléversement, la qualité de la voix, la rapidité de l’établissement des communications ainsi que la stabilité et la qualité de la lecture vidéo en continu.

umlaut est un chef de file mondial en matière d’analyse comparative du rendement des réseaux par des tiers. Il effectue certains des essais les plus complets à l’échelle mondiale, testant au-delà de 200 réseaux mobiles dans plus de 120 pays. L’entreprise attribue une note à chaque fournisseur canadien en évaluant le rendement d’activités courantes effectuées par les consommateurs sur le réseau, comme faire et recevoir des appels, naviguer sur des sites web populaires, télécharger et téléverser du contenu et regarder du contenu vidéo en continu.

Rogers s’engage à offrir aux Canadiennes et aux Canadiens les meilleurs et les plus vastes réseaux sans-fil au pays. L’entreprise investit pour élargir le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au Canada, qui dessert maintenant plus de 2 100 communautés. Grâce à sa fusion transformatrice avec Shaw, Rogers propose un réseau filaire national d’un océan à l’autre ainsi qu’un accès Internet par fibre optique à près de 70 % des foyers du pays.

