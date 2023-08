Le Collège CDI invite les futurs étudiants à découvrir un éventail de nouvelles opportunités lors de son événement Portes ouvertes

MONTRÉAL, QC, Aug. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Collège CDI Administration. Technologie. Santé, chef de file de la formation collégiale et professionnelle au pays, est ravi d'annoncer son événement Portes ouvertes qui aura lieu le jeudi 17 août 2023 de 15 heures à 19 heures à son campus de Montréal. Ce grand événement vise à fournir un vaste aperçu des nombreux programmes et avantages que le Collège CDI propose à ses étudiants potentiels.

Les participants à l’événement Portes ouvertes du Collège CDI auront la possibilité de :

mieux connaître le Collège CDI en effectuant une visite du campus, en discutant avec les enseignants ainsi que les autres membres de son personnel administratif et en se familiarisant avec son offre de services inégalée ;

découvrir les programmes proposés par le Collège CDI en assistant à la présentation de chacun des programmes offerts et en participant à des ateliers pratiques en lien avec la formation ;

rencontrer des professionnels de l’industrie et d’anciens étudiants qui partageront leurs parcours et leurs réussites ;

participer à des concours et gagner des prix de présence.

Le Collège CDI s'engage à faire de l’événement Portes ouvertes une expérience unique pour tous les visiteurs. C’est pourquoi tous les participants à l’événement Portes ouvertes qui s’inscriront à un programme de formation d'ici le 31 août 2023 et qui commenceront leurs cours avant le 1er octobre 2023 courront la chance de gagner l’une des nombreuses bourses d'études offertes pour l’occasion*.

Deux (2) bourses d’études de 50 % s’appliquant directement aux droits de scolarité liés à un programme de formation du Collège.

Cinq (5) bourses de 5 000 $ s’appliquant directement aux droits de scolarité liés à un programme de formation du Collège.

Dix (10) bourses de 2 000 $ s’appliquant directement aux droits de scolarité liés à un programme de formation du Collège.

Les futurs étudiants, leurs proches de même que les conseillers d'orientation sont invités à se joindre à nous pour l’événement Portes ouvertes qui se tiendra le 17 août 2023 de 15 h à 19 h au campus de Montréal situé au 1259, rue Berri, à deux pas de la station de métro Berri-UQAM.

*Certaines conditions s’appliquent. Cliquez ici pour consulter le règlement complet du concours.

Pour plus d'information, veuillez visiter https://rsvp.collegecdi.ca/Event/4/s12506

-30-

À propos du Collège CDI Administration. Technologie. Santé

Le Collège CDI s’illustre depuis plus de 50 ans parmi les établissements de formation collégiale et professionnelle les plus reconnus au Canada. Comptant une vingtaine de campus répartis à travers le pays, le Collège CDI offre un vaste éventail de programmes dans les secteurs de l’administration, de la technologie, de la santé, de l’éducation à l’enfance, des études juridiques et de l’art et du design. La formation proposée par le Collège CDI est axée sur la pratique et permet aux étudiants de développer les compétences les plus recherchées par les employeurs.