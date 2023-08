Aktian ja Käärijän talouskoulu tuo taloustaidot osaksi nuorten arkea

Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

15.8.2023 klo 19.00





Rahan käytön ja säästämisen oppiminen jo nuorena luo vankan perustan koko elämälle sekä tasa-arvoiselle yhteiskunnalle. Aktian tilaaman tutkimuksen mukaan 54 prosenttia nuorista aikuisista (18–30-vuotiaista) on huolissaan taloudellisesta tilanteestaan, ja 29 prosenttia kertoo, etteivät he ole saaneet riittäviä talousoppeja kotoa. Aktia kantaa kortensa kekoon tukeakseen nuoria ja julkaisee heille suunnatun talouskoulun.

”Meillä on aukko täytettävänä. Yhteiskunnan eri tahojen on jatkettava lasten ja nuorten tukemista ja autettava heitä oppimaan tarvittavia talouden perustaitoja. Hyvä taloustuntemus on tärkeä kansalaistaito, joka lisää tasa-arvoa yhteiskunnassa,” Aktian vastuullisuusjohtaja Markus Lindqvist sanoo.

Aktian kaltaisille rahoituslaitoksille on luontevaa jakaa henkilöstönsä taloudellista osaamista ja kokemusta.

”Teemme joka päivä töitä, jotta ihmisillä olisi enemmän tietoa taloudenhallintansa pohjaksi. Sekä Suomi että yhteiskuntamme voivat paremmin, kun lapset ja nuoret osaavat hoitaa raha-asioitaan ja oppivat säästämään ja kasvattamaan varallisuuttaan. Siinä kaikki voittavat. Tämä on yhteinen matka,” Markus Lindqvist jatkaa.

Käärijä avaa vuoropuhelun nuorten kanssa

Oman talouden hallinnan ja kehittämisen perusta luodaan jo lapsuudessa, koska silloin saatu ymmärrys vaikuttaa omaan suhtautumiseen rahaan ja sen käyttöön. Herättääkseen lasten ja nuorten kiinnostuksen omaan talouteensa ja lisätäkseen näin taloudellista tasa-arvoa Aktia tekee yhteistyötä artisti Jere ”Käärijä” Pöyhösen kanssa. Yhteistyö Käärijän kanssa ei syntynyt pelkästään Käärijän omasta tarpeesta oppia taloustaitoja, vaan myös hänen halustaan auttaa nuoria välttämään samoja virheitä, joita itse on tehnyt.

”Käyttäkää fiksusti rahaa. Naapurin kaverilta ei välttämättä kannata ottaa neuvoja vastaan, kannattaa mieluummin kuunnella asiantuntijoita,” Pöyhönen sanoo.

Nuorten taloustaitojen edistämiseksi Aktia on luonut talouskoulun, jonka löydät täältä: aktia.fi/talouskoulu

Lisätietoja:

Markus Lindqvist, vastuullisuusjohtaja, puh. 010 247 6846, markus.lindqvist(a)aktia.fi

Mia Smeds, viestintäpäällikkö, puh. 044 546 0379, mia.smeds(a)aktia.fi

