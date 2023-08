A EVIDENT Corporation nomeia novos CEO e COO

TÓQUIO, Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Evident Corporation ("Evident") anunciou a nomeação de William Wesley "Wes" Pringle como Diretor Executivo (CEO) e Hiroyuki Yoshimoto como Presidente e Diretor de Operações (COO). Com efeitos imediatos, Wes substitui o CEO interino da Evident, Eric Anderson.



Wes tem uma carreira impressionante de 30 anos, ao longo dos quais impulsionou o crescimento e a transformação de empresas de inúmeros setores, tais como o consumo, a indústria, os cuidados de saúde e as empresas de software. Antes de se juntar à Evident, Wes dirigiu várias empresas para a Danaher, incluindo a Fluke Corporation (líder mundial em testes e medições), as quais liderou durante quase 10 anos. Como Presidente da Fluke, Wes experienciou um período de crescimento significativo e expansão do mercado. Mais recentemente, foi Diretor de Operações de Carteiras na sociedade de capitais de investimento Onex Corporation, onde auxiliou mais de uma dúzia de sociedades de gestão de carteiras a acelerar o desempenho. "Sinto-me honrado por me juntar à Evident e ajudar a liderar esta sociedade centenária numa nova fase de crescimento. Ao despoletar a paixão e os talentos desta organização, acredito que poderemos proporcionar um crescimento e inovações excecionais capazes de mudar o mercado para os nossos clientes."

Hiroyuki é um líder experiente com um historial comprovado de liderança de empresas globais com sede no Japão e nos EUA. Antes de se juntar à Evident, Hiroyuki desempenhou vários cargos executivos de liderança em empresas de fabrico globais, tais como a Nissan Motor Corporation Group e a Nidec Corporation. Proporcionou um crescimento significativo da empresa, expandindo a quota de mercado e proporcionando uma liderança prática para a excelência operacional. Mais recentemente, foi Vice-Presidente Executivo e Representante no Japão da American Express, onde conduziu a empresa a uma notável jornada de crescimento. "Ao trabalharmos como uma equipa, estou convencido de que a Evident pode alcançar um crescimento sustentável enquanto prossegue a sua missão de inovações pioneiras capazes de tornar a sociedade mais saudável e segura. O nosso compromisso em garantir a satisfação dos clientes, juntamente com a promoção de relações sólidas com os parceiros comerciais e as partes interessadas, será o pilar do nosso progresso."

Com esta nova equipa de liderança, a Evident irá concretizar o seu capítulo seguinte, reforçando ainda mais o seu compromisso de fornecer soluções aos nossos clientes que são líderes a nível mundial.

Sobre a EVIDENT

Na Evident, somos impulsionados pelo espírito científico - a inovação e a exploração estão no centro do que fazemos. Estamos empenhados em tornar a vida das pessoas mais saudável, mais segura e mais gratificante, apoiando os nossos clientes com soluções que dão resposta aos seus desafios e levam a cabo o seu trabalho - quer se trate da investigação de descobertas médicas, da inspeção de infraestruturas ou da exposição de toxinas ocultas em produtos de consumo.

As soluções da Evident Industrial vão desde microscópios e videoscópios a equipamento de testes não destrutivos e analisadores de raios X para aplicações de manutenção, fabrico e ambientais. Alicerçados em tecnologias de ponta, os produtos da Evident são amplamente utilizados para controlo de qualidade, inspeção e medição.

A Evident Life Science capacita cientistas e investigadores através da colaboração e de soluções de ponta para as ciências da vida. Dedicada a enfrentar os desafios e a prestar apoio às necessidades em constante evolução dos seus clientes, a Evident Life Science apresenta uma gama abrangente de microscópios para patologia, hematologia, fertilização in vitro e outras aplicações clínicas, assim como para investigação e ensino.

Para obter mais informações, visite www.EvidentScientific.com

Sobre a Bain Capital Private Equity

Desde a sua fundação, em 1984, a Bain Capital Private Equity trabalha em estreita colaboração com as equipas de gestão de modo a fornecer os recursos estratégicos que permitem construir empresas de excelência e ajudá-las a prosperar. A equipa global da Bain Capital Private Equity, composta por mais de 280 profissionais de investimento, gera valor acrescido para as empresas da sua carteira através da sua plataforma global e da sua profunda experiência em setores verticais chave, incluindo os cuidados de saúde, consumo/retalho, serviços financeiros e empresariais, indústria e tecnologia, meios de comunicação social e telecomunicações. A Bain Capital tem 23 escritórios em quatro continentes. Desde a sua criação, a empresa efetuou investimentos principais ou complementares em mais de 1100 empresas. Para além de capital privado, a Bain Capital investe em diversos tipos de ativos, incluindo crédito, capital público, capital de risco e imobiliário, gerindo cerca de 160 biliões de dólares em ativos totais e tirando partido da plataforma partilhada da empresa com o propósito de captar oportunidades em áreas estratégicas de interesse.

Para obter mais informações, consulte www.baincapitalprivateequity.com

Uma foto a acompanhar este anúncio está disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3ffc55e-10fa-49f4-b5e4-f236ba7cf5bd/pt