EVIDENT Corporation 任命新首席执行官和首席运营官

东京, Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evident Corporation（下称“Evident”）宣布任命 William Wesley “Wes” Pringle 为首席执行官 (CEO)，任命 Hiroyuki Yoshimoto 为总裁兼首席运营官 (COO)。Wes 即日起从 Evident 临时首席执行官 Eric Anderson 手中接任。



Wes 在 30 年的职业生涯中斩获诸多业绩，推动过一众行业的增长和业务转型，包括消费品、工业、医疗保健和依托软件的企业。加入 Evident 之前，Wes 曾管理过 Danaher 旗下多家公司，其中包括 Fluke Corporation （全球领先的测试和测量装备制造公司），他在该公司任领导职务近 10 年。 作为 Fluke 总裁，Wes 负责并见证了一段 Fluke 显著增长和市场扩张的时期。 近来他担任的职务是私募股权公司 Onex Corporation 的投资组合运营主管，帮助十几家投资组合公司提高了业绩。“我很荣幸加入 Evident 并出力带领这家百年企业进入新的增长阶段。通过释放组织的热情，让人才放手一搏，我相信我们能够为客户带来卓越的增长和改变市场的创新。”

Hiroyuki 是一位经验丰富的领导者，他在总部位于日本和美国的全球领先公司中获得了公认的成就。 在加入 Evident 之前，Hiroyuki 在 Nissan Motor Corporation Group 和 Nidec Corporation 等全球制造公司担任过多个高级领导职务。通过扩大市场份额以及提供致力卓越运营的亲身领导，他引领了业务的显着增长。近来他担任的职务是 American Express 高级副总裁兼日本代表，带领该公司走过了一段显著增长的时期。 “作为一个团队通力合作，我相信 Evident 能够在继续践行其开拓创新的使命，让社会更健康、更安全的同时创造可持续增长。我们致力于确保客户满意，并与业务合作伙伴和利益相关者建立牢固的关系，这将是我们发展的基石。”

依托本届全新的领导团队，Evident 将进一步强化其为客户提供世界一流解决方案的承诺，开启公司崭新的篇章。

关于 EVIDENT

在 Evident，我们以科学精神为指导，将创新和探索视为工作的核心。我们致力于让人们的生活更健康、更安全、更有意义。我们为客户提供解决方案，以解决他们遇到的挑战并推进他们的工作（无论是研究医学突破、检查基础设施，还是揭露消费品中隐藏的毒素）。

Evident Industrial 的解决方案包括用于维护、制造和环境应用的显微镜、视频内窥镜、无损检测设备和 X 射线分析仪。凭借最先进的技术支持，Evident 的产品广泛用于质量控制、检验和测量。

Evident 的生命科学部通过合作和尖端的生命科学解决方案为科学家和研究人员提供支持。Evident 的生命科学部致力于应对挑战，支持客户不断变化的需求，为病理学、血液学、体外受精 (IVF) 和其他临床应用以及研究和教育提供了全面的显微镜产品。

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关于 Bain Capital Private Equity

自 1984 年成立以来，Bain Capital Private Equity 一直与管理团队密切合作，提供建立优秀公司的策略资源，并帮助他们发展壮大。Bain Capital Private Equity 的全球团队由超过 280 位投资专家组成，通过其全球平台，并凭借在医疗保健、消费/零售、金融和商业服务、工业、科技、媒体和通讯等关键垂直行业的精深专业知识，为其投资组合内的公司创造价值。Bain Capital 在四大洲设有 23 个办公室。自成立以来，该公司已对超过 1,100 家公司进行了首次投资或后续跟投。除私募股权外，Bain Capital 还投资于各类资产，包括信贷、上市股权、风险投资和房地产，管理的资产总值约为 1,600 亿美元，同时利用其共享平台，在战略重点领域捕捉机遇。

要了解更多信息，请访问 www.baincapitalprivateequity.com

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