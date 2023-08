Momcozy célèbre la réussite de son événement « Real Support for Breastfeeding Moms »

Cet événement marque la création de son ambitieux programme d'aide à l'allaitement



SCOTTSDALE, Arizona, 16 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy , au service de plus de 2 millions de mamans avec des produits renommés comme ses tire-laits mains libres, a récemment célébré la réussite de son événement « Real Support for Breastfeeding Moms » (Véritable soutien pour les mamans allaitantes), en collaboration avec Alicia Samone Photography.



Photo de groupe pour « Real Support for Breastfeeding Moms »

Le thème de la Semaine mondiale de l'allaitement de cette année, « Changer les choses pour les parents qui travaillent », a mis l'événement en lumière tandis que la réussite et le lancement de son programme d'aide à l'allaitement a souligné l'engagement constant de Momcozy vis-à-vis des mamans allaitantes.

À Scottsdale, Arizona, plus de 300 mères se sont rassemblées, à la recherche de conseils, d'une communauté et d'une meilleure compréhension de l'allaitement. Les personnes présentes ont évoqué les difficultés et participé à une session de questions/réponses avec des spécialistes. Elles ont aussi rejoint la photo de groupe « gASP I’m Breastfeeding », mise en scène par Alicia Samone .

L'événement a marqué le lancement du programme d'aide à l'allaitement de Momcozy, qui favorise le soutien des mamans allaitantes. Les personnes présentes ont aussi pu profiter de démonstrations des produits Momcozy et participer à des concours.

(Une vidéo récapitulative de l'événement est disponible ici )

Le programme d'aide à l'allaitement aspire à un monde qui soutient les mamans. Sa pierre angulaire est la bourse de consultante en lactation, qui rembourse les frais d'examen des mères passant l'examen de consultante internationale certifiée en lactation (International Board Certified Lactation Consultant, IBCLC) en 2022 ou 2023. Les bénéficiaires seront sélectionnées en janvier.

Cette initiative est née d'un engagement à fortifier le domaine de l'allaitement. En remboursant les frais d'examen des participantes, Momcozy est impatiente d'amplifier le travail des mamans qui aident d'autres mamans au moyen de conseils et d'une assistance professionnels.

« En tant que marque dédiée à la maternité, nous avons pour but d'insuffler la "force du cozy" dans chaque interaction », a déclaré Ivy Gao, directrice marketing de Momcozy. « Nous ne nous contentons pas de proposer des produits ; nous élaborons des solutions avec amour, favorisons des conversations menées par des spécialistes, bâtissons une communauté permettant aux mamans de se lier et partageons des ressources éducatives. »

Faisant écho à ce sentiment, une participante a indiqué : « C'est super de pouvoir entrer en contact avec d'autres mamans et de voir le soutien offert par Momcozy, ainsi que ses initiatives comme le programme d'aide à l'allaitement . Tout cela change la donne pour les mamans comme moi. »

À propos de Momcozy :

Momcozy vise à accompagner les mamans, de leur grossesse aux premières phases de la maternité. Avec ses tire-laits, soutiens-gorge d'allaitement et autres produits de soin pour les mamans, Momcozy apporte le summum absolu du confort aux mamans du monde entier. Au moyen d'une innovation continue et de l'implication des mères, Momcozy crée des produits visant à rendre la vie des mamans plus facile et plus confortable.

Pour plus d'informations sur Momcozy : https://momcozy.com/

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e578fa3c-a641-4fe0-8fbb-0c141848ca66