Totalkredit A/S Delårsrapport 1. halvår 2023

Til Nasdaq Copenhagen A/S

og pressen 16. august 2023



Nykredit offentliggør i dag delårsrapport for 1. halvår 2023 for:



Nykredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 48

Nykredit Realkredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 80

Nykredit Bank A/S, CVR-nr. 10 51 96 08

Totalkredit A/S, CVR-nr. 21 83 22 78

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler følgende i forbindelse med delårsrapporten:

Nykredit fremlægger i dag et meget tilfredsstillende regnskab med et resultat efter skat på 5.391 mio. kr. I juni opjusterede vi forventningerne til årets resultat til et resultat efter skat på 9,75-10,75 mia. kr. Vi forventer nu, at vi ender i den øvre del af dette interval, og dermed er vi på vej mod vores bedste resultat nogensinde.





Nykredit står fortsat stærkt og oplever vækst og kundetilgang på tværs af forretningen. I Nykredit Bank ser vi fortsat stigende udlån til de største erhvervskunder i Corporates & Institutions og en positiv udvikling i Wealth Management. Jeg er stolt af Nykredits fortsat stærke position, som betyder, at vi har et solidt grundlag for at være til stede for vores kunder og understøtte udvikling i hele landet.





Resultatet er påvirket af positiv vækst i den underliggende forretning, hvor indtægterne er øget med ca. 10%, hvilket bl.a. skyldes et højere renteniveau. Resultatet er også positivt påvirket af kundernes stærke kreditkvalitet, som bidrager til en mindre tilbageførsel af nedskrivninger. Vi har herudover forvaltet vores egenbeholdning godt, men er også hjulpet på vej af medvind på markederne. Alle kursreguleringer er desuden medtaget i resultatopgørelsen.







Nykredit er ejet af en forening af kunder – Forenet Kredit. I kraft af tilskud fra foreningen forventer vi i år at sende 1,9 mia. kr. tilbage til kunderne i form af ForeningsFordele og tilskud, der bl.a. skal gøre det billigere for kunderne at træffe grønne valg. Derudover indstilles det, at Nykredit udlodder et ekstraordinært udbytte på 1,85 mia. kr. til ejerkredsen. Det skyldes det gode resultat og Nykredits stærke kapitalforhold.

Udvalgte forhold fra delårsrapporten for 1. halvår 2023:

Resultat efter skat for 1. halvår 2023 udgør 5.391 mio. kr.

Udlånet i Nykredit Bank er steget 7% i forhold til 1. halvår 2022 og udgør nu 92 mia. kr.

Totalkredits udlån udgør nominelt 875,1 mia. kr. i 1. halvår 2023 i forhold til 877,4 mia. kr. ultimo 2022.

Realkreditudlån til erhverv er steget 5,4% i forhold til 1. halvår 2022 og udgør nu 534,4 mia. kr.

Formue under forvaltning i Nykredit Wealth Management er steget med 7% siden 1. halvår 2022 og udgør nu 431 mia. kr.

Nykredit har fortsat en solid kapitalisering med en egentlig kernekapitalprocent på 19,7%.

Mio. kr. Nykredit-koncernen 1. halvår 1. halvår 2023 2022 Udvikling Netto renteindtægter 6.005 5.152 853 Netto gebyrindtægter 1.306 1.415 -109 Wealth Management-indtægter 1.197 1.171 26 Nettorente vedrørende kapitalisering 891 -292 1.184 Nettoindtægter vedrørende fordelsprogrammer -215 -192 -24 Handels-, beholdnings- og øvrige indtægter 813 -41 855 Indtægter 9.996 7.213 2.783 Omkostninger 3.213 3.094 -119 Forretningsresultat før nedskrivninger 6.783 4.118 2.665 Nedskrivninger på udlån -115 -226 -112 Forretningsresultat 6.898 4.344 2.553 Forretningsmæssigt udgåede derivattyper 32 670 -638 Periodens resultat før skat 6.929 5.015 1.914 Skat 1.539 958 -581 Periodens resultat 5.391 4.057 1.333



Kontakt

For yderligere kommentarer kontakt pressechef Rikke Gredsted Seidenfaden, tlf. 27 58 95 88.

