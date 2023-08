Selskabsmeddelelse

16. august 2023

Meddelelse nr. 26

NKT A/S 2. kvartal 2023: 26% organisk vækst og forbedret operationelt EBITDA

NKT CEO Claes Westerlind siger:

- I 2. kvartal 2023 byggede vi videre på de gode resultater i årets første kvartal ved at fortsætte den betydelige vækst i omsætning og indtjening på tværs af alle forretningsområder. I løbet af kvartalet øgede vi vores ordrebeholdning af højspændingsprojekter til et nyt rekordniveau, hvilket understreger vores førende position i markedet. Vi er stolte af at være en vigtig bidragsyder til en sikker og bæredygtig omstilling til vedvarende energi og ser frem til at fortsætte med at vokse i overensstemmelse med vores strategiske ambitioner. Der skal også lyde et tak til vores aktionærer for den store opbakning til den nyligt afsluttede fortegningsemission, som er et vigtigt bidrag til vores fortsatte vækst.

Finansielle nøgletal

EUR mio. 2. kvt. 2023 2. kvt. 2022 H1 2023 H1 2022 Omsætning* 468 381 890 700 Organisk vækst 26% 11% 30% 9% Operationelt EBITDA 58,0 41,3 114,9 79,6 Operationel EBITDA-margin* 12,4% 10,8% 12,9% 11,4%



*Std. Metalpriser

Finansielle forventninger til 2023

De finansielle forventninger blev opdateret i selskabsmeddelelse nr. 25 af 15. august 2023.

Omsætningen (i std. metalpriser) forventes at blive ca. EUR 1,8-1,9 mia. og operationel EBITDA forventes at blive ca. EUR 215-245 mio. (tidligere ca. EUR 200-230 mio.).

Tocifret vækst i både omsætning og operationelt EBITDA fortsættes

I 2. kvartal 2023 voksede NKT’s omsætning (i standardmetalpriser) med EUR 87 mio. sammenlignet med

2. kvartal 2022, svarende til 26% organisk vækst. Forbedringen var drevet af øget omsætning i alle tre forretningsområder.

Tilsvarende steg operationelt EBITDA til et rekordniveau på EUR 58,0 mio. i 2. kvartal 2023, hvilket er en stigning på EUR 16,7 mio. sammenlignet med 2. kvartal 2022. De forbedrede resultater var primært drevet af eksekvering og udnyttelse af den udvidede kapacitet i Solutions, samt gode finansielle resultater i Applications. Det rekordhøje niveau for udførelse af projekter i ordrebeholdningen af højspændingsprojekter i Solutions kombineret med fortsat genopretning i Applications løftede indtjeningsniveauet. Forbedringen i Service og Accessories var mere moderat idet, der blev udført begrænset offshore reparationsarbejde i

2. kvartal 2023.

I 2. kvartal 2023 tog ordrebeholdningen af højspændingsprojekter endnu et skridt op til et nyt rekordhøjt niveau på EUR 7,6 mia. (EUR 7,0 mia. i standardmetalpriser). Projekter tildelt i kvartalet omfattede højspændingskabelløsninger til henholdsvis Biscay Gulf Interconnector projektet mellem Frankrig og Spanien og til havvindmølleparken East Anglia THREE i Storbritannien. NKT blev også tildelt kontrakten på kabelsystemet til Baltic Power, som er den første store vindmøllepark i Polen.

Telekonference

NKT A/S afholder en telekonference for investorer og finansanalytikere 16. august 2023 kl. 10.00. Den præsentation, der vil blive brugt på mødet, vil være tilgængelig før telekonferencens start. For at deltage venligst tilmeld dig og tilgå mødet på investors.nkt.com

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654

Presse: Louise Westh Naldal, Head of Group Communications, tlf.: +45 2982 0022

