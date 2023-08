Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 (tilintarkastamaton)

SIILI KASVOI, MUTTA KIRISTYNYT MARKKINATILANNE ALENSI KANNATTAVUUTTA

Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 16.8.2023 kello 8.45

TAMMI–KESÄKUU 2023

Liikevaihto 65 288 (58 875) tuhatta euroa

Liikevaihdon kasvu 6 413 tuhatta euroa eli 10,9 %

Liikevaihdon orgaaninen kasvu 3 484 tuhatta euroa eli 5,6 %

EBITA (Oikaistu liikevoitto) 5 010 (6 448) tuhatta euroa, -22,3 %

EBITA-% 7,7 % (11,0 %) liikevaihdosta





TAMMI-KESÄKUU 1-6/2023 1–6/2022 1–12/20221 Liikevaihto, 1 000 EUR 65 288 58 875 118 334 Ulkomaisen liikevaihdon osuus, % 25,9 % 23,9 % 25,2 % Oikaistu EBITA, 1 000 EUR2 5 010 6 448 11 868 EBITA (Oikaistu liikevoitto), 1 000 EUR 5 010 6 448 11 629 EBITA (Oikaistu liikevoitto), % liikevaihdosta 7,7 % 11,0 % 9,8 % Liikevoitto (EBIT), 1 000 EUR 4 149 5 704 10 149 Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 1 061 942 1 045 Kokoaikaisen henkilöstön ja alihankinnan määrä (FTE) katsauskauden lopussa 1 248 1 127 1 226

1 Haallas Finland Oy:n luvut on yhdistelty Siili-konsernin lukuihin 1.10.2022 alkaen.

2 Raportointi H1 2023 alkaen, kts. vaihtoehtoiset tunnusluvut.

HUHTI–KESÄKUU 2022



Liikevaihto 31 664 (29 520) tuhatta euroa

Liikevaihdon kasvu 2 144 tuhatta euroa eli 7,3 %

Liikevaihdon orgaaninen kasvu 829 tuhatta euroa eli 2,7 %

EBITA (Oikaistu liikevoitto) 1 661 (2 922) tuhatta euroa, -43,1 %

EBITA-% 5,2 % (9,9 %) liikevaihdosta





HUHTI-KESÄKUU 4-6/2023 4–6/2022 Liikevaihto, 1 000 EUR 31 664 29 520 Oikaistu EBITA, 1 000 EUR 1 661 2 922 EBITA (Oikaistu liikevoitto), 1 000 EUR 1 661 2 922 EBITA (Oikaistu liikevoitto), % liikevaihdosta 5,2 % 9,9 % Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 1 061 942 Kokoaikaisen henkilöstön ja alihankinnan määrä (FTE) katsauskauden lopussa 1 248 1 127



NÄKYMÄT VUODELLE 2023 JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUOSILLE 2023–2026

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan 120–140 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 8,3–11,8 miljoonaa euroa.

Aiempi ohjeistus kuluvan vuoden liikevaihdoksi oli 125–145 miljoonaa euroa ja oikaistuksi liikevoitoksi (EBITA) 12–15,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö julkisti 11.5.2022 uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2023–2026. Tavoitteet kaudelle 2023–2026 ovat seuraavat:

20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet.





EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja.





Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään edelleen pitämään alle kahdessa.





Osinkopolitiikka säilyy ennallaan: Osinkoa pyritään maksamaan tilikauden tuloksesta 30–70 prosenttia.





TOIMITUSJOHTAJA TOMI PIENIMÄKI:

Siilin alkuvuosi onnistui toiminnallisesti ja palveluiden laadun näkökulmasta hyvin. Onnistuimme mainiosti erityisesti uusmyynnissä meille strategisesti merkittävällä julkisella sektorilla Suomessa, mutta kesää kohden kohtasimme markkinoiden heikentymistä kaikissa liiketoiminnoissa.

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, mutta kauden loppupuolella kiristyneet markkinaolosuhteet hidastivat kasvua. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi orgaanisesti 6 %, kun vuotta aiemmin kasvuvauhti oli yli 15 %. Liikevaihdon kasvun nopeaan hidastumiseen vaikuttivat erityisesti heikko toinen vuosineljännes ja nopea markkinatilanteen muutos Siili-konsernin toiminta-alueilla.

Kannattavuus heikkeni hidastuneen liikevaihdon kasvun sekä yleisen kustannustason nousun seurauksena. Oikaistu liikevoittoprosentti oli tammi-kesäkuussa arvioitua matalampi ja jäi 7,7 %:iin liikevaihdosta. Vuoden toisella neljänneksellä oikaistu liikevoittoprosentti oli 5 % laskien edellisvuoden noin 10 %:sta. Alkuvuoden kehityksen johdosta päivitimme kuluvan vuoden näkymiämme alaspäin heinäkuun puolivälissä.

Markkinatilanteen ja toimintaympäristön nopea muutos niin Suomessa kuin kansainvälisesti on hidastanut joidenkin uusien hankkeiden aloitusta, mutta myös kiristänyt hintakilpailua sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kiristyneestä hintakilpailusta johtuen kohonneiden kustannusten vienti asiakashintoihin oli haasteellista.

Tehostamme ja lisäämme toimenpiteitä myynnin kasvattamiseksi sekä kustannustehokkuuden parantamiseksi. Sopeutamme myös toimintaamme ja kulurakennettamme vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. Elokuussa käynnistyneissä muutosneuvotteluissa etsimme eri ratkaisuja, jotka palauttavat kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme. Siili tulee varmistamaan kilpailukykynsä myös jatkossa teknologian moniosaajana.

Vaikka markkinat muuttuvat, vahvuutemme ja kyvykkyytemme vievät meitä eteenpäin. Voimme olla tyytyväisiä esimerkiksi menestyksestä Verohallinnon laajassa kilpailutuksessa. Tulimme valituksi yhdeksi toimittajaksi kuuden vuoden mittaiselle sopimuskaudelle, jonka arvioitu yhteisarvo nousee lähes 90 miljoonaan euroon. Toisen merkittävän kaupan solmimme Ruokavirastolle, jonka kanssa hyvä yhteistyömme saa jatkoa. Viiden vuoden mittaisen sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on yhteensä lähes 50 miljoonaa euroa osa-alueille, joissa Siili on yksi toimittajista.

Jatkoimme kasvustrategiamme toteuttamista ja uusien kyvykkyyksien rekrytointia hankkimalla huhtikuussa Talentree Oy:n ohjelmistokehitykseen keskittyneen liiketoiminnan. Hyödynnämme innovatiivisia teknologioita ja työkaluja ensimmäisten joukossa. Tekoälyavusteinen kehittäminen tarjoaa valtavasti uusia mahdollisuuksia sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme, ja päätimme siksi kanavoida potentiaalia uuteen perustettuun tytäryhtiöön, Siili Spaiks Oy:öön, joka tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä koko Siili-konsernin kanssa parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi huippuunsa.

Siilin henkilöstö kasvoi kaudella 1 061 osaajaan, ja uusien osaajien saatavuus markkinassa on helpottunut toisella vuosineljänneksellä. Myös vaihtuvuus on pienentynyt. Huolehdimme siilien jatkuvasta oppimisesta ja kehittymisestä uudistamalla toimintamalliamme aktiivisesti.

Katsomme positiivisin mielin tulevaisuuteen, vaikka markkinoilla on vastatuulta. Tärkeä tehtävämme on nyt asiakkaistamme ja kilpailukyvystämme huolehtiminen. Loppuvuoden aikana sopeutamme Siilin toimintaa uusiin markkinaolosuhteisiin vastuullisesti. Suojelemme vahvuuksiamme eli toimituskyvykkyyttä ja hyvää asiakastyytyväisyyttä, sekä pidämme toimintamallimme ketteränä toimintaympäristön nopeissakin muutoksissa. Samalla uskomme, että siilien vankalla asiantuntemuksella tulee olemaan vahvaa kysyntää tulevaisuudessakin digitalisaation jatkuessa voimakkaana.

Haluan kiittää jälleen siilejä hyvästä työstä ja asiakkaitamme luottamuksesta. Markkinasuhdanteista huolimatta jatkamme luottavaisin mielin kohti syksyä.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Ensimmäisellä puolivuosikaudella 2023 konsernin liikevaihto kasvoi 10,9 % (20,8 %) edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 6 413 (10 135) tuhatta euroa ja oli yhteensä 65 288 (58 875) tuhatta euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 3 484 (7 618) tuhatta euroa eli 5,6 % (15,6 %). Ulkomaan liiketoimintojen osuus konsernin raportointikauden liikevaihdosta oli 25,9 % (23,9 %). Liikevaihdon kasvu hidastui niin kotimaassa kuin kansainvälisissä toiminnoissa markkinatilanteen nopean muutoksen seurauksena puolivuotiskauden loppupuolella.

Konsernin ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset kasvoivat edelliseen katsauskauteen verrattuna ja olivat 14 236 (12 793) tuhatta euroa. Alihankintakustannusten osuus liikevaihdosta säilyi likimain edellisvuoden tasolla ollen 21,8 % (21,7 %). Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ajanjaksolta olivat yhteensä 37 826 (32 806) tuhatta euroa, joka oli 57,9 % (55,7 %) liikevaihdosta. Työsuhde-etuuksista aiheutuneiden kulujen kasvuun vaikutti yhtenä tekijänä yleinen palkkatason nousu. Henkilöstön määrä puolivuosikauden lopussa oli 1 061 (942), jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 12,6 % (14 %). Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat 79,7 % (77,5 %) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut olivat 6 541 (5 374) tuhatta euroa ja 10,0 % (9,1 %) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muiden kulujen kasvuun vaikuttivat Haallas Finland Oy yritysosto sekä ICTkulujen kasvu vertailukaudesta.

Katsauskaudella konsernin käyttökate (EBITDA) oli 6 814 (8 034) tuhatta euroa eli 10,4 % (13,6 %) liikevaihdosta. Käyttökate laski 15,2 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 5 010 (6 448) tuhatta euroa ja 7,7 % (11,0 %) liikevaihdosta. Konsernin kannattavuus heikkeni raportointikaudella liikevaihdon kasvun hidastumisen ja yleisen kustannustason nousun seurauksena.

Puolivuosikauden liikevoitto (EBIT) oli 4 149 (5 704) tuhatta euroa. Nettorahoitustuotot olivat 415 (-1 372) tuhatta euroa. Konserni kirjasi katsauskaudella kauppahintavelkojen käyvän arvon muutoksesta rahoitustuottoja 1 522 (-904) tuhatta euroa. Voitto ennen veroja oli 4 564 (4 217) tuhatta euroa ja osakekohtainen tulos 0,38 (0,44) euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma ensimmäisen puolivuosikauden lopussa oli 100 267 (96 506) tuhatta euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 40,9 % (41,4 %), sijoitetun pääoman tuotto 15,5 % (19,1 %) ja nettovelan suhde käyttökatteeseen 0,29 (-0,30).

Katsauskaudella konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 3 301 (6 726) tuhatta euroa ja laski 50,9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketoiminnan rahavirran laskuun vaikutti osaltaan konsernin operatiivisen tuloksen heikkeneminen vertailukaudesta.

Investointien rahavirta ensimmäisellä puolivuosikaudella oli -4 488 (-649) tuhatta euroa ja käsitti Haallas Finland Oy:n hankinnasta maksetun lisäkauppahinnan 2 546 tuhatta euroa, sekä Vala Group Oy:n vähemmistöomistajille lisäosuuden hankinnasta maksetun kauppahinnan 1 093 tuhatta euroa.

Katsauskauden rahoituksen rahavirta oli -6 112 (10 416) tuhatta euroa. Konserni lyhensi katsauskaudella pankkilainoja yhteensä 1 259 tuhatta euroa. Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajille maksettiin osinkoa tilikauden 2022 tuloksesta 1 622 tuhatta euroa ja

Vala Group Oy:n ja Supercharge Kft:n määräysvallattomille osakkeenomistajille 731 tuhatta euroa.

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden lopussa 28 953 (36 741) tuhatta euroa, ja konsernilla oli käyttämätöntä tililimiittiä 2 500 tuhatta euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa korollisia pankkilainoja yhteensä 10 000 (12 512) tuhatta euroa, josta lyhytaikaisia 2 513 tuhatta euroa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Siili on altis erilaisille riskitekijöille, jotka liittyvät yhtiön operatiiviseen toimintaan ja liiketoimintaympäristöön. Riskien toteutumisella voi olla epäedullinen vaikutus Siilin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai yhtiön arvoon. Alla on kuvattuna Siilin toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit, joiden ohella on olemassa myös muita tunnettuja riskejä, jotka voivat tulevaisuudessa muuttua merkittäviksi. Lisäksi on olemassa riskejä, joista Siili ei välttämättä ole tietoinen, ja jotka voivat muodostua merkittäviksi.

Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen, asiakkaiden taloudelliset ongelmat tai asiakkaan strategian muutos IT-palveluiden hankinnan suhteen Siilille epäedullisella tavalla.

Epäonnistuminen rekrytointitavoitteiden saavuttamisessa niin laadun kuin määrän osalta sekä epäonnistuminen tarjonnan sovittamisessa oikea-aikaisesti asiakkaiden kysyntään.

Epäonnistuminen asiakasprojektien hinnoittelussa, suunnittelussa, toteutuksessa ja kustannustehokkuuden parantamisessa. Edellä mainittujen riskien toteutumistodennäköisyys ja riskin toteutumisen haitalliset vaikutukset korostuvat taloudellisesti epävarmassa toimintaympäristössä.

Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen tai työnantajamaineen heikentyminen.

Tietoturvariskien toteutuminen esimerkiksi työntekijän inhimillisen virheen seurauksena.

Yleinen negatiivinen tai heikentynyt talouskehitys ja sen tuoma epävarmuus asiakkaiden toimintaympäristössä.

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla negatiivisia vaikutuksia IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta.





Vuonna 2022 käynnistyneellä Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan ei ole ollut eikä sillä nähdä olevan suoraa vaikutusta Siilin liiketoimintaan. Lisääntynyt yleinen taloudellinen epävarmuus, inflaatio ja kohonnut korkotaso voivat kuitenkin jatkossa vaikuttaa liiketoimintaamme ja asiakkaisiimme. Näihin vaikeasti ennakoitaviin vaikutuksiin varaudumme huolehtimalla asiakastyytyväisyydestä ja kustannustehokkuudesta.

Lisätietoja yhtiön riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2022 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 13.7.2023 alentavansa taloudellista ohjeistusta vuodelle 2023 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton (EBITA) osalta.Päivitetyn ohjeistuksen mukaan vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan 120–140 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 8,3–11,8 miljoonaa euroa. Aiempi ohjeistus kuluvan vuoden liikevaihdoksi oli 125–145 miljoonaa euroa ja oikaistuksi liikevoitoksi (EBITA) 12–15,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö tiedotti edelleen 8.8.2023 aloittavansa muutosneuvottelut vastatakseen heikentyneeseen markkinatilanteeseen. Neuvottelut koskevat Siili-konsernin tukitoimintoja ja Jatkuvat palvelut -liiketoimintayksikköä ja niiden piirissä on yhteensä noin 80 henkilöä.

Alustava arvio on, että muutosneuvottelut voisivat johtaa yhteensä 15 henkilön vähennystarpeeseen. Muutosneuvotteluiden aikana tarkastellaan huolellisesti myös muita mahdollisuuksia kustannussäästöihin sekä toiminnan sopeuttamiseen.

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa muita olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet puolivuosikatsauksen laadintaan.

TALOUDELLINEN KALENTERI 2023

Siili julkistaa liiketoimintakatsauksen 1.1.−30.9.2023 (Q3) 24.10.2023.

Siili päivitti tiedonantopolitiikkansa ja aloitti kaksikielisen tiedottamisen 1.7.2023 alkaen. Jatkossa kaikki Siilin tiedotteet ja vuosikertomukset julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Helsingissä 16.8.2023

Hallitus

Siili Solutions Oyj

Lisätietoja:

Tomi Pienimäki, toimitusjohtaja

Puhelin: +358 40 834 1399

Aleksi Kankainen, talousjohtaja

Puhelin: +358 40 5342 709

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. siili.com/fi

