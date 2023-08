KH Group Oyj

Pörssitiedote

16.8.2023 klo 9.35

Ville Nikulainen nimitetty KH Group Oyj:n talousjohtajaksi

Ville Nikulainen on nimitetty KH Group Oyj:n talousjohtajaksi 1.9.2023 alkaen. Nikulainen toimi aiemmin KH Groupin väliaikaisena toimitusjohtajana maalis-heinäkuussa 2023. Hänellä on pitkä ja kansainvälinen työkokemus talous-, johto- ja hallitustehtävistä, mukaan lukien talousjohtajan tehtävistä Suomen Rahapaja Oy:ssä ja Assemblin Oy:ssä sekä muista talousjohdon tehtävistä muun muassa Stora Enso Oyj:ssä ja Uponor Oyj:ssä.

”Ville tuntee yhtiön entuudestaan, ja hänen laaja-alainen osaamisensa tukee KH Groupia yhtiön strategisella muutosmatkalla. Toivotan Villelle menestystä hänen uudessa roolissaan”, sanoo KH Groupin toimitusjohtaja Lauri Veijalainen.

KH Group tiedotti 15.5.2023 nykyisen talousjohtaja Tuomas Joensuun jättävän yhtiön. Hän jatkaa talousjohtajan tehtävässään elokuun loppuun asti.

KH GROUP OYJ

Lauri Veijalainen

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, puh. 046 876 1648

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Neljä liiketoiminta-aluettamme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Strategiamuutoksemme tavoitteena on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.