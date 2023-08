Halvårsrapport 2023 Virtune

Halvårsrapporten 2023

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2023 i korthet

Nettoomsättningen uppgick till 19 KSEK (0 KSEK).

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till - 6 858 KSEK (- 42 KSEK).

Rörelseresultatet uppgick till - 6 929 KSEK (- 42 KSEK).

Nettoresultatet uppgick till - 6 965 KSEK (- 42 KSEK).

Kassaflödet från den löpande verksamhet uppgick till - 6 506 KSEK (1 723 KSEK).

Händelser under perioden

Bolaget har ändrat bolagskategori till att bli ett publikt bolag.

Bolaget har via en riktad emission stärkt bolagets kapital med 15 MSEK före eventuella emissionskostnader och genomförde en fondemission i samband med detta för att uppnå Nasdaqs aktiekapitalkrav.

Bolagets grundprospekt godkändes av Finansinspektion i april 2023.

Virtune erhöll godkännande som ny emittent på Nasdaq Stockholm för att notera börshandlade produkter inom krypto.

Virtune introducerade Nordens första kryptoindex-ETP (Exchange Traded Product) den 15 maj 2023. ETPn noterades både i SEK och i EUR med separata ISINs.

Virtune gjorde inträde på den tyska marknaden med sin EUR-denominerade produkt den 15 juni 2023.

Händelser efter perioden

Bolaget lanserade en staked Ethereum ETP på Nasdaq Stockholm under augusti 2023.

Kommersialiseringsstart för Virtune

Första halvåret av 2023 har varit en mycket händelserik period på Virtune, präglad av betydande framsteg i linje med vår affärsplan och vår vision om att bli den ledande kapitalförvaltaren för digitala tillgångar i Norden.

Inledningen av 2023 kännetecknades av ihärdigt arbete för att färdigställa de återstående delarna inför den första noteringen av Virtunes Exchange Traded Products ("ETP"). Detta inkluderade regulatoriskt arbete, såsom utformning av grundprospektet, samt omfattande insatser inom governance, compliance och bolagsstruktur för att förbereda bolaget för att bli en godkänd emittent på Nasdaq Stockholm.

Vidare har betydande arbete lagts ned på att strukturera upp bolaget operationellt, tekniskt och policyrelaterat för att etablera en effektiv och högkvalitativ organisationsstruktur. Detta har genomförts med ambitionen att möjliggöra expansion av Virtunes produkterbjudande samt geografisk expansion till nya marknader på bästa möjliga sätt.

Den 15 maj 2023 lanserade Virtune den första och efterlängtade kryptoindex-ETP:n i Norden på Nasdaq Stockholm. Produkten finns tillgänglig i både SEK och EUR och ger institutionella och privata investerare i Norden möjlighet till bred kryptoexponering samt förvaltning genom månatlig rebalansering i en reglerad investeringsprodukt. Sedan starten har Virtune aktivt tagit en utbildande roll i vår marknad och har hittills genomfört en rad utbildande insatser, bland annat webbinarium och fysiska evenemang med bla. Unga Aktiesparare samt löpande informativt innehåll i sociala medier.

Ett av Virtune’s viktigaste mål är att vara en reglerad och pålitlig aktör inom kryptomarknaden, vilket påvisas genom att Virtune är ett svenskt bolag registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen, där vi arbetar aktivt för att sprida kunskap och kommunicera våra budskap till marknaden. Detta har realiserats genom en rad marknadsrelaterade initiativ, såsom mitt deltagande på DiTv Börsmorgon.

En annan viktig händelse under första halvåret var Virtunes expansion till den tyska marknaden där Virtunes kryptoindex-ETP noterades på Boerse Stuttgart under juni, vilket var den första lanseringen utanför Sverige. Inom bolaget har vi även aktivt arbetat med att vidareutveckla vår tekniska plattform för att automatisera processer och rutiner, med målet att upprätthålla en kostnadseffektiv organisation i takt med att vi växer. Bolaget genomgick en intensiv sommar, där betydande tid och resurser riktades mot produktlanseringen tidigt under andra halvåret samt ytterligare förberedelser inför hösten. Vid halvårets slut uppgick det förvaltade kapitalet till 9.3 miljoner SEK.

Under sommaren har vi även annonserat nya tjänster som planeras att tillsättas under andra halvan av 2023. Vid halvårets slut bestod teamet av mig, Christopher Kock (medgrundare och VD), Peter Arvidsson (medgrundare och CTO), Henry Forelius (Partner och Client Director) samt Daniel Lundberg (CFO). I slutet av juli välkomnades Sofia Boström som Marketing and Growth Manager och hon påbörjar sin tjänst den 21:e augusti.

Sammanfattningsvis är Virtune väl rustat för framtiden efter de insatser som har genomförts under den senare delen av första halvåret och vi har en färdigdefinierad plan på plats för att nå våra tillväxtmål. Vi följer också med spänning den regulatoriska utvecklingen i USA, inklusive Blackrocks ansökan om Spot Bitcoin ETF, samt andra spännande händelser som kan starkt påverka kryptomarknaden i en positiv riktning och därmed bidra till att Virtune når och till och med överträffar sina ambitiösa mål för framtiden.

Den kompletta rapporten är bifogad i detta pressmeddelande och kommer att finnas tillgänglig på virtune.com under Investor Relations.

Stockholm den 16:e augusti 2023,

Christopher Kock,

VD & Styrelseledamot i Virtune AB (Publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Christopher Kock, vd och styrelseledamot

Mobile: +46 70 073 45 64

Email: christopher@virtune.com

About Virtune AB (Publ)

Virtune with its headquarters in Stockholm is a fully regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges.

With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

