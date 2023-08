SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.8.2023 klo 11.10

Sampo-konsernin sijoitusjohtajaksi on nimitetty Ville Talasmäki

Ville Talasmäki, 47, on nimitetty Sampo-konsernin sijoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Nimitys on ehdollinen sille, että Sampo Oyj:n osittaisjakautuminen toteutuu ja sen arvioitu voimaantulopäivä on 1.10.2023. Talasmäki korvaa tehtävässä konsernin nykyisen sijoitusjohtajan Patrick Lapveteläisen tämän siirtyessä Mandatum Oyj:n päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi.

- Olen iloinen voidessani julkistaa tämän nimityksen ottaen huomioon Villen vahvat näytöt sijoitustoiminnasta ja hänen vakuutusalan perinpohjaisen tuntemuksensa. Talon sisäinen nimitys on osoitus henkilöstömme vahvasta osaamisesta. Samalla haluan osoittaa kiitokseni Patrickille tämän merkittävästä myötävaikutuksesta Sammon menestykseen kahtena viime vuosikymmenenä, sanoo konsernijohtaja Torbjörn Magnusson.

Talasmäki on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hänellä on 24 vuoden kokemus finanssialalta mukaan lukien eri työtehtäviä Sammossa, SEB:llä ja Citigroupissa. Hän on työskennellyt Sampo-konsernissa vuodesta 2008 alkaen sekä vuosina 2004–2006. Kaksi viime vuotta hän on työskennellyt Mandatumin tytäryhtiön Mandatum Asset Managementin sijoitusjohtajana.

SAMPO OYJ

Hallitus



Lisätiedot:

Sami Taipalus

johtaja, sijoittajasuhteet

puh. 010 516 0030

Liite:

Ville Talasmäen ansioluettelo

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.sampo.com



Ansioluettelo

Ville Talasmäki

s. 1975

Koulutus:

Turun kauppakorkeakoulu

- kauppatieteiden maisteri 1999

Työkokemus:

Mandatum Asset Management Oy

- sijoitusjohtaja 2021–

Sampo Oyj

- arvopaperijohtaja, 2008–2021

SEB Merchant Banking, Helsinki

- asiakkuusjohtaja 2006–2008

Sampo Pankki Oyj

- Johtaja, Pääomamarkkinat-yksikkö, 2004–2006

Citigroup

- eri tehtäviä 1999–2004

Luottamustoimet:

NOBA Bank Group AB (publ) [Nordax Bank AB (publ)], hallituksen jäsen 2018–, tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen 2018–, palkitsemisvaliokunnan jäsen 2018–

Liite