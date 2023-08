Groupe Prime Drink Corp annonce des changements au niveau de la direction et du conseil ainsi que les résultats de son assemblée générale annuelle

MONTRÉAL, 16 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Prime Drink Corp. (« PRIME » ou la « Société ») (CSE: PRME) est heureuse d'annoncer la nomination de Raimondo Messina en tant que président du conseil d'administration, Alexandre Côté au poste de président et chef de la direction de la Société et le conseil d'administration a nommé Dominique Primeau en tant que nouvel administrateur de la Société.



M. Raimondo Messina est un CPA et un entrepreneur québécois, il possède une vaste expérience en matière de partenariats, d'acquisitions et de création de valeur de marque dans le secteur de l'hospitalité et du breuvage. Il a fondé Dream Hospitality Group et est le chef de la direction financière de Beach Day Every Day.

M. Alexandre Côté, fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la distribution de produits financiers, est le co-fondateur de Hybrid Financial Ltd, une firme qui se spécialise dans les services à valeur ajoutée pour la distribution de produits d’investissement auprès des conseillers en placement et de services de relations avec les investisseurs pour des sociétés publiques. De plus, il est président de Fecteau, Côté & Manocchio Ltée, un courtier sur le marché dispensé. Sa vaste expertise des marchés publiques est un atout précieux auprès de l’équipe. Il est membre du conseil d’administration de la Société depuis décembre 2020.

M. Dominique Primeau est un homme d'affaires investi dans plusieurs secteurs d'activité et possède une longue expérience en tant qu'opérateur dans le secteur de l’alimentation. De la prise de direction de l'épicerie familiale en 1990, il a construit, au fil des décennies, un consortium pour la prochaine génération. Sa grande connaissance du marché de la distribution au détail est un ajout inestimable à notre équipe.

Ces changements donneront toute la latitude possible à M. Olivier Primeau de se focaliser sur la vision et le développement stratégique de la Société.

La Société a octroyé 500 000 options d'achat d'actions à un administrateur dans le cadre du régime d'options d'achat d'actions de la Société. Les options peuvent être exercées jusqu'au 5 avril 2026, au prix de 0,13 $ par action.

Assemblée générale annuelle des actionnaires

La Société est également heureuse d'annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle des actionnaires (l' « Assemblée »), qui s'est tenue aujourd'hui à Montréal.

Les actionnaires détenant 47 046 719 actions, soit 32,63 % des actions émises et en circulation de la Société, étaient présents ou représentés par procuration à l'Assemblée.

Élection des administrateurs

Les six (6) candidats nommés en tant qu'administrateurs ont été élus par une majorité d'actionnaires. Les votes exprimés lors de l'Assemblée se répartissent comme suit :

Candidat Votes pour

(#) Votes pour

(%) Votes contre

(#) Votes contre

(%) Alexandre Côté 45 130 268 99,94% 302 100 0,006% Robert Dunn 45 130 268 100,00% 12 100 0,03% Michael Pesner 45 130 268 100,00% 2 750 0,00% Germain Turpin 45 130 268 100,00% 313 100 0, 007% Dominique Primeau 45 130 268 100,00% 302 100 0,069% Raimondo Messina 45 130 268 100,00% 2 100 0,00%



Nomination des auditeurs

MNP s.e.n.c.r.l. srl / LLP, comptables professionnels agréés, ont été nommés en tant qu'auditeurs de la Société par une majorité d'actionnaires. Les votes exprimés lors de l'Assemblée se répartissent comme suit :

Votes pour

(#) Votes pour

(%) Votes abstenus

(#) Votes abstenus

(%) 47 039 219 99,98% 7 500 0,001%



Régime d’options d’achat d’actions

La résolution portant sur la continuance du régime d'options d'achat d'actions de la Société a été approuvée par une majorité d'actionnaires. Les votes exprimés lors de l'Assemblée se répartissent comme suit :

Votes pour

(#) Votes pour

(%) Votes contre

(#) Votes contre

(%) 45 168 018 100,00% 264 350 0,005%



À propos de Groupe Prime Drink

Groupe Prime Drink Corp. (CSE: PRME) est une société basée au Québec qui vise à devenir une société de portefeuille diversifiée de premier plan dans le domaine des breuvages. La Société contrôle actuellement plus de 34 % du volume des réserves d'eau douce souterraine du Québec sous permis et est stratégiquement positionnée pour augmenter sa participation. Sous la gouverne de sa nouvelle équipe de direction, la Société cherchera à acquérir, intégrer et développer des entreprises de breuvages dans des secteurs diversifiés avec un accent sur la croissance durable.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Jean Gosselin

Téléphone : (514) 394-7717

Courriel : info@prime-group.ca

Ni la CSE ni son fournisseur de services de réglementation n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.