Métaux Osisko annonce le debut du forage à Mines Gaspé

MONTRÉAL, 16 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko Incorporée (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM; OTCQX : OMZNF; FRANCFORT : 0B51) a le plaisir d’annoncer que le programme de forage 2023 au projet de cuivre Mines Gaspé est en cours. Le programme de 8 000 à 10 000 mètres se concentrera sur la poursuite des forages intercalaires des ressources minérales présumées du gisement à ciel ouvert du Mont Copper (voir les détails ci-dessous sous « À propos de Métaux Osisko »), et entamera également l'évaluation de la minéralisation de type skarn à teneur élevée (2% to 4% Cu) de la Zone E souterraine (les détails seront fournis en septembre).



La société prévoit de publier une mise à jour, conforme à la norme NI 43-101, de l'estimation des ressources minérales du modèle de fosse pour le gisement du Mont Copper au quatrième trimestre 2023, qui sera basée sur les données de forage historiques de Noranda (jusqu'en 1998), et plus récemment de Xstrata et Glencore Canada (2011 à 2019), ainsi que les résultats des forages 2022 et 2023 de Métaux Osisko.

L'agrandissement de la mine à ciel ouvert de Mont Copper a été évalué par Noranda dans les années 1980 mais n'a pas eu lieu en raison de la présence de la fonderie de cuivre située sur le périmètre de la mine. L'exploitation minière a cessé en 1999 et la fonderie a fermé en 2002. Depuis, l'ensemble du complexe de la mine, de l'usine et de la fonderie a été démantelé et le site a été mis en état d'entretien. Avec la fonderie disparue, l'expansion potentielle de la fosse du Mont Copper est possible et ce sera l'objet de l'évaluation des ressources de la Société dans le contexte de la hausse des prix du cuivre.

La Société souhaite également annoncer qu'un programme d'essais métallurgiques a été lancé pour le gisement Mont Copper, qui comprendra environ 200 essais par lots et 18 essais de cycle de verrouillage à partir de dix-huit échantillons de 30 kilogrammes prélevés sur les rejets d'échantillons de carottes de forage du programme de forage de 2022, afin d'établir des récupérations de cuivre, d'argent et de molybdène. De plus, 16 essais de broyage seront effectués à partir des demi-carottes NQ correspondantes.

Enfin, la Société souhaite également annoncer le début des travaux de terrain ce mois-ci pour l'évaluation environnementale de la phase 1 du projet Mines Gaspé. Les travaux sur le terrain se concentreront sur l'évaluation du système de drainage de la partie est du site minier en vue d'obtenir les permis l'année prochaine pour commencer l'assèchement de la fosse à ciel ouvert du Mont Copper, afin de permettre des forages géotechniques dans la fosse dès que possible.

Personne qualifiée

M. Jeff Hussey, P. Geo., est la personne qualifiée sur le projet Mines Gaspé pour Métaux Osisko. Il est responsable des données techniques rapportées dans ce communiqué de presse et il est un géologue professionnel enregistré au Québec.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko Incorporée est une société canadienne d'exploration et de développement qui crée de la valeur dans le domaine des métaux critiques, en particulier le cuivre et le zinc. La Société est un partenaire de coentreprise avec Appian Natural Resources Fund III LP pour l'avancement de l'un des principaux anciens camps miniers de zinc au Canada, le projet Pine Point (le « projet Pine Point »), situé dans les Territoires du Nord-Ouest, pour lequel l’étude économique préliminaire (EEP) de 2022 (tel que défini dans les présentes) a indiqué une VAN après impôt de 602 millions de dollars canadiens et un TRI de 25 %, sur la base du prix à long terme du zinc de 1,37 $ US/lb et des estimations actuelles des ressources minérales qui se prêtent à la mine à ciel ouvert et l'exploitation minière souterraine peu profonde. L'estimation actuelle des ressources minérales dans l'EEP de 2022 comprend 15,7 Mt d'une teneur de 5,55 % ZnEq de ressources minérales indiquées et 47,2 Mt d'une teneur de 5,94 % ZnEq de ressources minérales présumées. Veuillez vous référer au rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, Northwest Territories, Canada » daté du 26 août 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil de l'émetteur d'Osisko Metals. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité d'infrastructures, d'un accès routier pavé et possède une sous-station électrique ainsi que 100 kilomètres de routes de transport viables déjà en place.

Comme annoncé le 17 juillet 2023, la Société a acquis, auprès de Glencore Canada, une participation de 100 % dans l'ancienne mine de cuivre de Gaspé, située près de Murdochville dans la péninsule gaspésienne au Québec. La Société se concentre actuellement sur l'évaluation des ressources du gisement du Mont Copper qui abrite une ressource minérale présumée à ciel ouvert (conformément à la Norme canadienne 43-101 - Normes de divulgation pour les projets miniers) de 456 Mt à une teneur de 0,31 % Cu (voir communiqué de presse du 28 avril 2022). Les forages intercalaires en cours aux Mines Gaspé visent à étendre et à convertir les ressources présumées en catégories mesurées et indiquées. Le projet des Mines Gaspé abrite la plus grande ressource de cuivre non développée dans l'est de l'Amérique du Nord, stratégiquement situé à proximité des infrastructures existantes dans la province de Québec, favorable à l’exploitation minière.

Mise en garde concernant les informations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable en fonction des attentes, des estimations et des projections à la date de ce communiqué de presse. Toute déclaration impliquant des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances ne constitue pas des déclarations de faits historiques et constitue des informations prospectives. Ce communiqué de presse peut contenir des informations prospectives concernant le projet Pine Point et Mines Gaspé, y compris, entre autres, les résultats de l'EEP 2022 et le TRI, la VAN et les coûts estimés, la production, le taux de production et la durée de vie de la mine ; la capacité d'identifier des ressources et réserves supplémentaires (le cas échéant) et d'exploiter ces ressources et réserves sur une base économique ; le projet des Mines Gaspé héberge la plus grande ressource de cuivre non développée dans l'est de l'Amérique du Nord ; Glencore devient une personne de contrôle de la société ; le potentiel de grande valeur des Mines Gaspé; et la capacité de Métaux Osisko à devenir une société de développement de métaux de base de premier plan au Canada.

Les informations prospectives ne constituent pas une garantie des performances futures et sont basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses de la direction, à la lumière de l'expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que d'autres facteurs que la direction estime être pertinentes et raisonnables dans les circonstances, y compris, sans s'y limiter, les hypothèses concernant : des marchés boursiers et des marchés des capitaux d'emprunt favorables ; la capacité et le calendrier pour les parties de financer des appels de fonds pour faire avancer le développement du projet Pine Point et poursuivre l'exploration et le développement prévus ; prix futurs du zinc et du plomb; le calendrier et les résultats des programmes d'exploration et de forage à Gaspé Copper et au projet Pine Point; l'exactitude des estimations des ressources minérales ; coûts de production; conditions d'exploitation favorables ; la stabilité politique et réglementaire ; la réception des approbations gouvernementales et tierces ; licences et permis reçus à des conditions favorables ; stabilité durable de la main-d'œuvre; stabilité des marchés financiers et des capitaux; disponibilité de l'équipement; la viabilité économique du projet Pine Point; et des relations positives avec les groupes locaux. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces informations prospectives sont énoncés dans le dossier de divulgation publique de la Société sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de Métaux Osisko. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune assurance ne peut étant donné que de tels événements se produiront dans les délais divulgués ou pas du tout. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

