Début du chantier à l’Aéroport Montréal Saint-Hubert YHU

LONGUEUIL, 16 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui marque le commencement des travaux préparatoires pour la construction de la nouvelle aérogare de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert. La prochaine phase des travaux sera consacrée à l’excavation et au nivelage des terrains. En aucun moment, la fluidité des opérations aéroportuaires ne sera compromise puisqu’il sera installé des clôtures de sécurité sur le périmètre du chantier afin d’isoler les travaux.



Rappelons que le 27 février dernier, l’Aéroport Montréal Saint-Hubert annonçait son partenariat avec Porter Airlines pour la construction d’un nouveau terminal d’une superficie de 21 000 m2 qui comptera neuf portes d’embarquements. Grâce à des investissements de plus de 200 M$, YHU confirme son changement de vocation pour résolument s’ancrer dans l’aviation commerciale.

«La transformation de YHU permettra d’augmenter la capacité aéroportuaire de la grande région de Montréal et de consolider la desserte régionale des services aériens au Québec. Grâce à cette infrastructure majeure, les voyageurs peuvent s’attendre à profiter d’une meilleure expérience, alors que la région bénéficiera de retombées économiques importantes. Nous remercions Porter pour sa profonde contribution au développement de l’aéroport, ainsi que les intervenants régionaux pour leur collaboration cruciale à ce projet d’infrastructure », a déclaré Yanic Roy, PDG de l’aéroport Montréal Saint-Hubert YHU.

Soulignons qu’une Table de développement a été mise en place afin d’impliquer les élus de la région et les acteurs de l’écosystème dans l’élaboration de cet ambitieux projet. D’ailleurs, la Table YHU a récemment annoncé la création de quatre groupes de travail qui pourront s’affairer aux dossiers de la mobilité, du développement durable et climat sonore, de l’innovation et du tourisme.

C’est le bureau de Montréal de l’entrepreneur général PCL qui a été mandaté pour réaliser les travaux. Ces derniers possèdent une expertise bien reconnue dans le secteur aéroportuaire avec la réalisation de plus de 30 projets de construction ou d’expansion d’aéroports en Amérique du Nord. Au Québec, ils se sont notamment distingués par la construction de la Tour Deloitte au centre-ville de Montréal et par l’Édifice d’entreposage et de préservation de Bibliothèque et Archives Canada situé à Gatineau.

Une annonce officielle se tiendra à l’automne afin de fournir un échéancier détaillé et plus d’information sur les travaux de construction à venir d’ici la livraison du nouveau terminal. Néanmoins, nous pouvons préciser que le nouveau terminal sera entièrement opérationnel au milieu de l’année 2025.

À PROPOS DE YHU

L’Aéroport Montréal Saint-Hubert YHU est géré par un organisme à but non lucratif créé en 2000 qui est propriétaire de l’Aéroport et de ses terrains depuis sa cession par Transports Canada, en 2004. YHU entend mettre en valeur et exploiter le plein potentiel de cette infrastructure de première importance pour la Ville et la région dans le respect des meilleures pratiques aéroportuaires et des résidents avoisinants.

Aéroport Montréal Saint-Hubert YHU

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44242715-e2ea-4e79-b112-f227599e2b3c