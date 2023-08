SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.8.2023 klo 16.50



Sampo on julkaissut täydennyksen Mandatumin jakautumisesitteeseen

Sampo on julkaissut täydennyksen jakautumisesitteeseen, jonka Sampo on laatinut ja julkaissut Mandatum Oyj:n puolesta Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen toteuttamiseksi ja Mandatumin osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinkiin. Finanssivalvonta on hyväksynyt täydennyksen suomenkielisen version.

Jakautumisesitteen täydennysdokumentti sisältää Mandatum Holdingia koskevat, tilintarkastamattomat tammi–kesäkuun 2023 taloudelliset tiedot, jotka on esitetty Mandatumin taloudellisen raportoinnin uuden segmenttijaon mukaisesti. Lisäksi siihen sisältyy Mandatum-konsernin uudistettuun hallintomalliin ja Mandatumin konserniyhtiöissä tapahtuneisiin muutoksiin liittyviä päivityksiä. Täydennysdokumentti ja sen epävirallinen englanninkielinen käännös ovat saatavilla aiemmin julkaistun jakautumisesitteen ja sen epävirallisen englanninkielisen käännöksen ohella osoitteessa www.sampo.com/jakautuminen.

Sammon 17.5.2023 järjestetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Mandatumin eriyttämiseksi Sampo-konsernista osittaisjakautumisen kautta. Jakautumisessa Mandatum Holding Oy:n osakkeet sekä niihin liittyvät varat ja velat siirtyisivät selvitysmenettelyttä Mandatum Oyj:lle. Jakautumissuunnitelman mukaan Sammon osakkeenomistajat saisivat jokaista omistamaansa Sampo Oyj:n A- tai B-osaketta kohden yhden uuden osakkeen Mandatum Oyj:sta, joka perustettaisiin jakautumisen täytäntöönpanopäivänä, jonka odotetaan olevan 1.10.2023.

