La Fondation Brain Canada et Brain Changes Initiative (BCI) lancent des Subventions à l’innovation pour l’impact de la recherche sur les traumatismes cranio-cérébraux

MONTREAL, 16 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chaque année, on estime qu’environ 165 000 personnes subissent un traumatisme cranio-cérébral (TCC) au Canada. Partant du principe que la recherche est plus fructueuse avec l’apport des parties prenantes, la Fondation Brain Canada a entrepris une vaste consultation auprès des divers acteurs liés aux TCC afin de bien cerner leurs besoins et d’identifier les enjeux prioritaires auxquels il faut s’attaquer.



La Fondation Brain Canada, de concert avec Brain Changes Initiative (BCI), a lancé les Subventions à l’innovation pour l’impact de la recherche sur les traumatismes cranio-cérébraux, qui visent à trouver des solutions créatives, originales et fondées sur des données probantes qui répondent aux enjeux prioritaires identifiés par les parties prenantes, décrits ci-dessous, et ce, afin d’améliorer la trajectoire de rétablissement des patients après une lésion cérébrale.

Évaluation complète et plan de traitement personnalisé en fonction des régions cérébrales endommagées et de la gravité des blessures Objectif : Créer un outil d’évaluation complet et un plan de traitement personnalisé à l’intention des travailleurs de première ligne formés pour répertorier et évaluer tous les symptômes des patients, et ce, afin d’élaborer un plan de traitement réaliste (avec ou sans diagnostic).



Évaluations qui accordent moins d’importance aux caractéristiques structurelles et plus de poids à la capacité fonctionnelle Objectif : Veiller à ce que les déficits fonctionnels soient identifiés en cas de commotion cérébrale ou de traumatisme cérébral léger afin de pouvoir les traiter; rendre l’IRMf plus largement accessible en veillant à effectuer des tests de qualité plus rapidement.



Réduction des listes d’attente/accès immédiat aux établissements et traitements ambulatoires des lésions cérébrales Objectif : Prouver la rentabilité d’un juste équilibre entre la part de financement allouée aux services communautaires ambulatoires (par opposition aux soins actifs) pour inciter les décideurs provinciaux à revoir le modèle de financement.



Transfert de l’information par les services d’urgence au médecin de famille afin que les lésions cérébrales ne passent pas inaperçues Objectifs : Permettre une communication plus efficace entre les services d’urgence et les médecins de famille quant aux suivis concernant le patient; démontrer l’importance et la rentabilité d’assurer un médecin de famille aux patients pour permettre un meilleur suivi.

Formation médicale continue (FMC) pour les médecins au sujet des nouvelles recherches et thérapies visant les lésions cérébrales Objectif : Accroître la sensibilisation et la motivation des médecins a) sur la nécessité de suivre cette formation et b) à son existence et à la façon d’y accéder.



Pronostic précis (résultats attendus) afin d’éclairer la prise de décision des médecins, des familles et des assureurs Objectif : Rendre l’évaluation des facteurs pronostiques existants systématique et standardisée en consolidant ce que nous savons déjà.



Réduction de la bureaucratie, de la paperasserie, des retards inutiles et des contraintes entre les systèmes (santé, finances, assurance, droit, etc.) Objectif : Assurer la transparence des documents nécessaires au rétablissement du patient; obtenir, rassembler, remplir, organiser et soumettre la documentation, puis la communiquer.



Réduction maximale des suppositions erronées susceptibles de compromettre la détection des lésions cérébrales, en particulier chez les Autochtones Objectif : Comprendre le parcours du patient (processus) du début à la fin pour cerner les raisons qui contribuent à la non-détection des lésions cérébrales chez les patients autochtones.



Amélioration du dépistage, du traitement et de la prévention au sein de populations particulières (p. ex. : les personnes qui subissent de la maltraitance ou en situation d’itinérance) Objectif : Recueillir des données à l’aide d’un outil de dépistage simple permettant de détecter une éventuelle lésion cérébrale dans les hôpitaux et dans d’autres contextes pertinents, ainsi que des données socioéconomiques.



Une enveloppe de financement globale de 1,4 million de dollars sera offerte pour ce programme afin d’appuyer trois ou quatre subventions sur deux ans. Cette possibilité de financement est ouverte aux équipes de recherche interdisciplinaires composées d’au moins deux membres et doit inclure au moins deux chercheurs indépendants.

Il est bien établi que l’on favorise l’excellence, l’innovation et la créativité lorsqu’on accroît l’équité, la diversité et l’inclusion. Dans cet esprit, les partenaires de financement se font un devoir de promouvoir l’excellence en faisant preuve d’équité et encouragent les candidats de parcours diversifiés à participer à ce concours. Cette démarche favorise l’expression de perspectives, d’approches et d’expériences diverses, y compris celles de groupes sous-représentés.

Cliquez ici pour voir l’Appel de demandes.

La date limite de réception des formulaires d'inscription est fixée au 27 septembre 2023 à 17 heures (heure de l'Est) et la date limite de réception des demandes détaillées est fixée au 25 janvier 2024 à 17 heures (heure de l'Est).

Ce programme a été rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement du Canada (par l’intermédiaire de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada, ainsi qu’à Brain Changes Initiative (BCI).

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique et inestimable auprès des acteurs qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau. Une meilleure compréhension des mécanismes du cerveau favorise la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des troubles neurologiques, ce qui, ultimement, contribue à améliorer la santé de la population canadienne et mondiale.

À propos de Brain Changes Initiative

Brain Changes Initiative (BCI) est un organisme sans but lucratif qui finance la recherche innovante visant à améliorer les normes de soins des traumatismes cranio-cérébraux. L’organisme fait également de la sensibilisation, vient en aide aux victimes de traumatismes cranio-cérébraux et milite pour eux par le biais de l’application des connaissances, de matériel éducatif, d’événements et de programmes axés sur les méthodes de traitement non pharmacologiques pour guérir le cerveau. https://www.brainchanges.org/

