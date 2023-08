Rackspace Technology in zwei ISG Provider Lens™-Berichten über das Google Cloud Partner Ecosystem in den USA das zweite Jahr in Folge als führend eingestuft

SAN ANTONIO, Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen aufgrund seines Produktportfolios und seiner Wettbewerbsstrategien in den Berichten U.S. ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem – Managed Services 2023 und U.S. ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem – Implementation and Integration Services 2023 als führend eingestuft wurde. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem Rackspace Technology als Leader eingestuft wurde.



Die beiden neuen ISG Provider Lens™ Google Cloud-Forschungsberichte aus den USA vergleichen die Stärken, Herausforderungen und Unterscheidungsmerkmale von Cloud-Anbietern und stufen Rackspace Technology als führend in den Bereichen Managed Services sowie Implementierungs- und Integrationsdienste ein.

Die Berichte bewerten die Fähigkeiten von 100 Anbietern in fünf Bereichen. Rackspace Technology wurde in beiden US-amerikanischen ISG Provider Lens™ Google Cloud-Forschungsberichten aufgrund des umfassenden Produkt- und Serviceangebots, der starken Marktpräsenz und der etablierten Wettbewerbsposition des Unternehmens als Leader ausgezeichnet. Die Produktportfolios und Wettbewerbsstrategien der führenden Unternehmen sind gut positioniert, um in den untersuchten Märkten erfolgreich zu sein. Die führenden Unternehmen stehen auch für Innovationskraft und Wettbewerbsstabilität.

In beiden Quadranten des Google Cloud Partner Ecosystems für führende Unternehmen werden Dienstanbieter eingestuft, die verwaltete Dienste für Google Cloud anbieten. Darüber hinaus konzentrieren sich die Anbieter in den Quadranten für führende Unternehmen im Rahmen ihrer Managed-Service-Lösungen auf neue Funktionen, Automatisierung, digitales Engineering und den Aufbau neuer Partnerschaften.

„Google Cloud steht bei der Entwicklung zukunftsweisender Lösungen an vorderster Front und ist in der Lage, fortschrittliche, funktionsreiche Plattformen zu integrieren, die die Einbeziehung und Integration neuer Technologien vorantreiben“, so D K Sinha, President von Public Cloud. „Wie Rackspace Technology mit der kürzlich erfolgten Einführung von FAIR for Google Cloud gezeigt hat, stellen wir Unternehmen das nötige Know-how zur Verfügung, um neue KI-Funktionen sicher, verantwortungsvoll und schnell zu implementieren, und können Unternehmen dabei helfen, die Einführung dieser Technologien zu beschleunigen, indem wir Anwendungen erstellen und verwalten, damit sie mehr Nutzen aus Google Cloud ziehen können.“

Die Foundry for Generative AI by Rackspace (FAIR)

Die Foundry for FAIR Rackspace (FAIR™) for Google Cloud ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung der Kundenerfahrung, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und pragmatischen Einsatz von KI-Technologien mit Google Cloud widmet. FAIR hat über 100 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren einzigartigen Implementierungen für unsere Kunden in aller Welt. FAIR bietet drei einzigartige Dienstleistungen an, um die transformative Kraft der generativen KI zu nutzen:

FAIR Ideate : Ein interaktiver und kollaborativer Ideenfindungs-Workshop, der Unternehmen dabei unterstützt, umsetzbare Anwendungsfälle für generative KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI-Bereitschaftsdiagnose liefert entscheidende Hinweise für eine erfolgreiche KI-Einführung.



: Ein interaktiver und kollaborativer Ideenfindungs-Workshop, der Unternehmen dabei unterstützt, umsetzbare Anwendungsfälle für generative KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI-Bereitschaftsdiagnose liefert entscheidende Hinweise für eine erfolgreiche KI-Einführung. FAIR Incubate : Ein agiles und iteratives Programm, das zur Entwicklung der ersten generativen KI-Lösung für ein Unternehmen beiträgt. Es legt den Technologie-Stack fest und bewertet die Realisierbarkeit von KI, um eine nahtlose Integration in die Unternehmensprozesse zu gewährleisten.



: Ein agiles und iteratives Programm, das zur Entwicklung der ersten generativen KI-Lösung für ein Unternehmen beiträgt. Es legt den Technologie-Stack fest und bewertet die Realisierbarkeit von KI, um eine nahtlose Integration in die Unternehmensprozesse zu gewährleisten. FAIR Industrialize: Ein systematisches Bestreben, um die KI-Lösung in ein Produkt umzuwandeln, Governance zu implementieren, Metriken zu definieren und das KI-Modell und die verteilte Cloud-Infrastruktur für kontinuierliche Verbesserungen zu optimieren.



Als langjähriger Google Cloud-Kunde hat Rackspace FAIR genutzt, um Rackspace Intelligent Co-pilot for the Enterprise (Rackspace ICE™) zu implementieren. Rackspace ICE ist ein KI-Duett, das die Produktivität und Effektivität von Markteinführungsteams steigert. Es nutzt die Leistungsfähigkeit von KI, um Routineaufgaben zu automatisieren, warme Leads zu identifizieren, relevante Daten und Inhalte zu veröffentlichen und kontextbezogene Echtzeitanalysen für hochgradig personalisierte Kundeninteraktionen bereitzustellen.

Rackspace nutzt FAIR auch für die Entwicklung von RITA™ (Rackspace's Intelligent Technology Assistant). RITA ist ein interaktiver Chatbot, der die neuesten Sprachmodelle verwendet, um IT-Serviceanfragen in Textform zu beantworten, Selbstbedienungsfunktionen für Anfragen zu verbessern, neue Hardware oder Software anzufordern, vergessene Passwörter zurückzusetzen und Fragen zu IT- und Sicherheitsrichtlinien zu beantworten. Darüber hinaus verknüpft die Lösung die Antwort mit den spezifischen Abschnitten der Quelldokumente zur Lösung. „Durch den Einsatz von RITA erwarten wir einen Rückgang der Tickets um 80 Prozent, was die Produktivität der Racker erhöht und es uns ermöglicht, Talente in anderen IT-Bereichen einzusetzen“, so Scott Sanders, CIO von Rackspace Technology. „Noch besser ist, dass wir mit den neuesten Innovationen von Google die Sprachübersetzung und andere Interaktionsmodalitäten problemlos in unsere Lösungen integrieren können.“

Klicken Sie hier, um die Berichte U.S. ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem – Managed Services 2023 und U.S. ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem – Implementation and Integration Services 2023 zu lesen.

Klicken Sie hier, um mehr über FAIR für Google Cloud und darüber zu erfahren, wie Sie mit generativer KI grenzenlose Kreativität freisetzen können.

ISG ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com