CBI & Cardiff FC signent un accord pour Football at AlphaVerse

Crypto Blockchain Industries (CBI) annonce un partenariat avec Cardiff City FC pour offrir des expériences virtuelles innovantes aux fans de football

Paris, France - 16 août 2023 – CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0 - ALCBI), entreprise française spécialisée dans la technologie blockchain, les jeux vidéo, les projets cryptographiques, est ravie d'annoncer un partenariat stratégique avec Cardiff City FC, un club de football de seconde division au Royaume-Uni. Cette collaboration vise à développer un monde virtuel unique au sein du projet phare de CBI "Football at AlphaVerse".

Selon cet accord, CBI recréera un univers numérique reflétant l'écosystème du Cardiff City FC, permettant aux fans du monde entier d'interagir avec leur club et de participer à des expériences exclusive. Cet univers numérique inclura des rendus 3D de lieux emblématiques du club, comme le stade Cardiff City avec sa capacité d'accueil impressionnante, le centre d'entraînement Vale Resort et certains lieux de la ville de Cardiff.

Dans cet univers immersif, les fans auront l'opportunité d'explorer différents espaces en 3D, d'interagir avec d'autres fans, d'acheter des actifs numériques et d'accéder à des produits et services réels. La plateforme envisage également d'accueillir des événements virtuels exclusifs, des réunions et des expériences uniques pour les fans, renforçant ainsi l'engagement de la base de fans mondiale.

"Cette entreprise avec CBI transformera considérablement la manière dont nos fans vivent le Cardiff City FC", a déclaré Ken Choo, Directeur Exécutif & PDG de Cardiff City FC. "Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise technologique de premier plan comme CBI qui recherche constamment l'innovation. Cette initiative offrira sans aucun doute à nos fans du monde entier une manière nouvelle et interactive de s'engager avec le club."

Frédéric Chesnais, PDG de CBI, a partagé un enthousiasme égal pour le partenariat, déclarant : "Nous sommes honorés d'associer notre expérience à ce grand club. Nous attendons avec impatience de tirer parti de la puissance de la technologie pour stimuler l'innovation dans l'industrie du sport, améliorer l'expérience des fans et préserver le riche héritage de ce grand club et de ses supporters."

CBI et Cardiff City FC sont tous deux déterminés à fournir une plateforme unique et avant-gardiste qui révolutionne la façon dont les fans interagissent avec leur club favori.

Avertissement :

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A PROPOS DE CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

Crypto Blockchain Industries (CBI) est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans les jeux vidéo, les applications professionnelles et les projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (NFTs) et aux cryptomonnaies. Fondée par l'entrepreneur renommé de l'industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, Frédéric Chesnais, CBI vise à développer et améliorer un portefeuille d'activités blockchain couvrant divers secteurs. Les actions de CBI sont cotées sur le groupe E2 (offre publique) du marché Euronext Growth. Pour plus d'informations, visitez www.cbicorp.io .

A PROPOS DE CARDIFF CITY FC

Cardiff City Football Club est un club de football professionnel basé à Cardiff, au Pays de Galles. Réputé pour son histoire riche et sa base de fans passionnés, Cardiff City FC évolue en English Football League (EFL) Championship et jouit d'une base de fans mondiale. Pour plus d'informations, visitez www.cardiffcityfc.co.uk .

