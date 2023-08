Marimekko Oyj, Puolivuosikatsaus 17.8.2023 klo 8.00

MARIMEKKO OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2023: Marimekon liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani toisella vuosineljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Toinen vuosineljännes lyhyesti

Marimekon liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ennätyksellisestä vertailukaudesta ja oli 40,3 miljoonaa euroa (38,0). Liikevaihtoa nostivat erityisesti kansainvälisen tukkumyynnin sekä lisenssituottojen kasvu.

Vähittäismyynti Suomessa kasvoi, mutta yhteensä liikevaihto Suomessa heikkeni 3 prosenttia, kun heikentynyt yleinen kulutuskysyntä laski kotimaan tukkumyyntiä. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 21 prosenttia.

Liikevoitto oli 6,6 miljoonaa euroa (5,7) ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (5,7) eli 16,8 prosenttia liikevaihdosta (15,0).

Liikevoittoa nostivat erityisesti liikevaihdon kasvu sekä suhteellisen myyntikatteen parantuminen. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kustannusten kasvaminen.

Tammi-kesäkuu lyhyesti

Yhtiön liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 75,6 miljoonaa euroa (74,0). Liikevaihtoa nostivat kansainvälisen tukkumyynnin kasvu sekä Suomen vähittäismyynnin hyvä kehitys.

Liikevaihto Suomessa laski 3 prosenttia, kun heikentynyt yleinen kulutuskysyntä laski kotimaan tukkumyyntiä. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 9 prosenttia.

Liikevoitto oli 10,4 miljoonaa euroa (12,3) ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (12,3) eli 14,0 prosenttia liikevaihdosta (16,6).

Liikevoittoa laskivat korkeammat kiinteät kustannukset ja suhteellisen myyntikatteen aleneminen. Liikevoittoa puolestaan paransi liikevaihdon kasvu.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2023

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2023 kasvavan edellisvuodesta (2022: 166,5 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ennakoidaan olevan arviolta noin 16–19 prosenttia (2022: 18,2 prosenttia). Vuoden 2023 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat erityisesti kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys, globaalit toimitusketjujen häiriöt sekä yleinen inflaatiokehitys.

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyviä merkittäviä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin puolivuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Avainluvut

(Milj. euroa)

4–6/

2023 4–6/

2022 Muutos,

% 1–6/

2023 1–6/

2022 Muutos,

% 1–12/

2022 Liikevaihto 40,3 38,0 6 75,6 74,0 2 166,5 Kansainvälinen myynti 18,1 15,0 21 35,4 32,5 9 68,3 osuus liikevaihdosta, % 45 39 47 44 41 Käyttökate (EBITDA) 8,8 8,1 9 15,0 17,3 -13 39,9 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 9,0 8,1 11 15,2 17,3 -12 40,0 Liikevoitto 6,6 5,7 16 10,4 12,3 -16 30,2 Liikevoittomarginaali, % 16,4 15,0 13,8 16,6 18,2 Vertailukelpoinen liikevoitto 6,8 5,7 19 10,6 12,3 -14 30,4 Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 16,8 15,0 14,0 16,6 18,2 Kauden tulos 4,8 4,8 7,2 9,8 -27 22,7 Tulos/osake, euroa 0,12 0,12 0,18 0,24 -27 0,56 Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,12 0,12 1 0,18 0,24 -25 0,56 Liiketoiminnan rahavirta 5,0 4,4 12 2,9 1,4 115 20,1 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 34,4 42,3 31,5 Omavaraisuusaste, % 47,4 44,6 49,2 Nettovelka/käyttökate



(rullaava 12 kk) 0,43 0,29 0,03 Bruttoinvestoinnit 0,5 0,1 0,7 0,3 166 1,0 Henkilöstö kauden lopussa 484 460 5 459 joista Suomen ulkopuolella 69 73 -5 76 Brändimyynti 1 104,0 101,8 2 188,5 190,1 -1 382,3 josta Suomen ulkopuolella 78,6 72,2 9 138,6 134,0 3 251,9 kansainvälisen myynnin osuus, % 74 71 73 70 66 Myymälöiden lukumäärä 157 150 5 154

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin ja vertailukelpoisiin eriin liittyvä johdon harkinta on esitetty puolivuosikatsauksen taulukko-osassa.

1 Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko puolivuosikatsauksen yhteydessä:

”Toisella neljänneksellä liikevaihtomme kasvoi ja liikevoittomme parani. Kansainvälinen myyntimme kehittyi vahvasti, ja jatkamme määrätietoisesti kannattavan kasvumme skaalaamista.

Marimekon liikevaihto toisella neljänneksellä kasvoi kuusi prosenttia ennätyksellisestä vertailukaudesta ja oli 40,3 miljoonaa euroa (38,0). Liikevaihtoa nostivat erityisesti kansainvälisen tukkumyynnin sekä lisenssituottojen kasvu. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi kaiken kaikkiaan 21 prosenttia. Suomen liikevaihto heikkeni kolme prosenttia vähittäismyynnin kasvusta huolimatta, kun heikentynyt yleinen kulutuskysyntä vaikutti kotimaan tukkumyyntiin. Tukkumyyntimme kehittyi hyvin erityisesti Aasian-Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa ja kasvoi globaalisti yhteensä neljä prosenttia. Monikanavainen vähittäismyynti puolestaan kasvoi globaalisti kaksi prosenttia.

Huhti-kesäkuussa vertailukelpoinen liikevoittomme parani selvästi ja ylsi 6,8 miljoonaan euroon (5,7) ollen 16,8 prosenttia liikevaihdosta (15,0). Tulosta paransivat erityisesti liikevaihdon kasvu sekä suhteellisen myyntikatteen parantuminen. Strategiamme mukaisesti jatkoimme panostuksiamme liiketoimintamme ja kasvun skaalaamiseksi erityisesti kansainvälisillä markkinoilla, mikä kasvatti kiinteitä kustannuksiamme aiemmin arvioidun mukaisesti.

Tammi-kesäkuussa liikevaihtomme kasvoi kaksi prosenttia ja oli 75,6 miljoonaa euroa (74,0). Vertailukelpoinen liikevoittomme ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 10,6 miljoonaa euroa (12,3) eli 14,0 prosenttia liikevaihdosta (16,6).

Jatkoimme huhti-kesäkuussa monikanavaisen myymäläverkostomme kehittämistä. Pekingissä, Taipeissa ja Taichungissa avattiin kussakin uusi Marimekko-myymälä ja Bangkokissa shop-in-shop-myymälä. Tampereella puolestaan avattiin uusi oma myymälä. Lisäksi Soulissa avautui kolme pop-up-myymälää. Kesäkuussa kerroimme, että Marimekko laajentaa monikanavaista myymäläverkostoaan syksyllä Singaporeen, jossa ensimmäinen myymälä aukeaa syyskuussa, ja katsauskauden jälkeen ilmoitimme laajentumisesta vuonna 2023 myös Malesiaan ja Vietnamiin ensimmäisten myymälöiden avautuessa myöhemmin tänä vuonna. Kuten muutkin Marimekko-myymälät ja suurin osa Marimekko-verkkokaupoista Aasiassa, nämä uudet myymälät ovat loose franchise -partneriomisteisia. Suunnitelmiemme mukaan vuoden 2023 aikana avataan kaiken kaikkiaan yhteensä arviolta 15–20 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia. Valtaosa näistä suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan, joka on strategiamme mukaisesti kansainvälisen kasvumme tärkein maantieteellinen alue. Toisella neljänneksellä liikevaihto Aasian-Tyynenmeren alueella kasvoi 28 prosenttia.

Huhtikuussa Marimekko esitteli alkusyksyllä myyntiin tulevaa kodinmallistoaan kansainvälisesti tärkeällä Milanon designviikolla, jossa julkistettiin tuorein keramiikkaa ja kodintekstiilejä sisältävä taiteilijayhteistyö Sabine Finkenauerin kanssa sekä Matti Klenellin suunnittelema uusi lasisarja. Pohjois-Amerikassa puolestaan lanseerattiin toukokuussa rajoitetun ajan saatavilla oleva kesäinen yhteistyömallisto moderneihin huonekaluihin ja kodinsisustukseen keskittyvän West Elm -kauppaketjun kanssa. Laajaa näkyvyyttä tuovien globaalien brändiyhteistöiden ohella kohdennetut paikalliset yhteistyöt ovat tärkeä tapa tutustuttaa yhä uusia yleisöjä Marimekkoon.​

Toukokuussa Suomessa juhlittiin Marimekko-päivää muun muassa Helsingissä järjestetyillä kaikille avoimilla muotinäytöksillä, jotka keräsivät Esplanadin puistoon sankan joukon Marimekon ystäviä. Samaan aikaan Helsingin lippulaivamyymälän edustalle avattiin koko kesän ihmisiä ilahduttava Marimekko Terassi -kesäravintola. Yli kolmekymmentä vuotta vanha perinteemme kaikille avoimista muotinäytöksistä heijastelee inklusiivista lähestymistapaamme designiin ja tekee näkyväksi Marimekolle tärkeitä arvoja – yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja mukaan ottamista. Nämä samat arvot näkyivät yhteistyössämme Helsinki Pride 2023 -tapahtuman kanssa ja Pride-kuukauden kunniaksi tehdyissä taideinstallaatioissa myymälöidemme ikkunoissa Helsingissä, Bangkokissa ja New Yorkissa. Olemme iloisia, että voimme monin eri tavoin tuoda väriä ja iloa yhteisöllemme eri puolilla maailmaa.

Kansainvälisesti kasvava bränditunnettuus, kehittyvä monikanavainen myymäläverkostomme sekä inspiroivat, yhteisölliset kokemukset Marimekko-brändin ympärillä tukevat meitä liiketoimintamme skaalaamisessa. Vahva taloudellinen asemamme sekä liiketoiminnan hyvä kehitys mahdollistavat kilpailukykyämme edelleen vahvistavat, pitkän aikavälin kasvua tukevat panostukset heikommassakin markkinatilanteessa. Ilolla jatkamme Marimekon kasvattamista yhdessä uskollisten kanta-asiakkaidemme, uusien brändimme ystävien ja koko ajan laajentuvan osakkeenomistajien joukon kanssa.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2022

Maailmantalouden yleiseen kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät kuten taloudellisen taantuman riski, yleinen kustannusinflaatio, korkojen nousu ja energiakriisi sekä geopoliittiset jännitteet vaikuttavat kuluttajien luottamukseen, ostovoimaan ja käyttäytymiseen ja voivat näin vaikuttaa Marimekon liiketoimintaan vuonna 2023 erityisesti tärkeällä kotimarkkinalla Suomessa. Erilaiset poikkeustilanteet, kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, voivat aiheuttaa tuotanto- ja logistiikkaketjuihin merkittäviäkin häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Vuoden 2023 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joiden kokonaisarvon arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi suurempi. Toimitukset painottuvat voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Kaikki Marimekko-myymälät ja suurin osa -verkkokaupoista Aasiassa ovat partneriomisteisia. Liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella odotetaan kasvavan vuonna 2023, samoin kuin koko kansainvälisen liikevaihdon. Vuonna 2023 tavoitteena on avata arviolta 15–20 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja -tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden toiselle vuosipuoliskolle. Vuonna 2023 Marimekon liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jäi ennakoidusti vertailukaudesta kotimaan tukkumyynnin alkuvuoden heikommista näkymistä ja alemmista lisenssituotoista johtuen. Lisäksi ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa vuonna 2022 nostivat vuoden 2021 viimeiseltä vuosineljännekseltä osin vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle siirtyneet tukkutoimitukset Aasian-Tyynenmeren alueella. Lisenssituottojen koko vuodelta 2023 arvioidaan kasvavan vuoden 2022 ennätystasosta.

Yleinen kustannusinflaatio vaikuttaa myös Marimekkoon edelleen vuonna 2023. Marimekon alalle tyypillinen varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin toimittajakumppaneilta tarkoittaa, että muutokset kustannuksissa vaikuttavat yhtiöön viiveellä. Poikkeustilanteiden seurauksena osin entisestään aikaistunut varhainen sitoutuminen heikentää yhtiön mahdollisuuksia optimoida tuotetilauksia ja reagoida kysynnän sekä kuluttajakäyttäytymisen nopeisiin muutoksiin nostaen myös varastojen hallintaan ja suhteelliseen kannattavuuteen liittyviä riskejä. Myös kotimaan tukkumyynnin kertaluonteiset kampanjatoimitukset lisäävät varastoriskejä. Marimekko työskentelee aktiivisesti vähentääkseen tuotanto- ja logistiikkaketjujen häiriöiden ja nousseiden kustannuksien negatiivisia vaikutuksia sekä parantaakseen varastojen hallintaa.

Marimekko kehittää liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä ja yhtiön tavoitteena on strategiakaudella 2023–2027 skaalata kasvuaan erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Vuonna 2023 kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta. Markkinointikustannuksien odotetaan kasvavan (2022: 9,2 miljoonaa).

Yhtiö seuraa tarkasti yleistä taloudellista tilannetta, kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehittymistä sekä Venäjän hyökkäyssodan ja muiden mahdollisten poikkeustilanteiden vaikutuksia ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan olosuhteiden mukaan.

Tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille pidetään 17.8.2023 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/q2-2023. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71

Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä

Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 167 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 30,4 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 460 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite