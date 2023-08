Chiffre d’affaires au plus haut niveau jamais atteint au premier semestre de 2023

Information réglementée



17 août 2023, 7h00

Au cours du premier semestre de 2023, Kinepolis a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 25,1 % par rapport à la même période en 2022, et de 19,8 % par rapport au premier semestre de l’année record qu’était 2019. L’EBITDA(L) et les revenus par visiteur ont également atteint leur plus haut niveau.

Ceci avec une fréquentation toujours inférieure à celle d’avant la pandémie (-5,3 % par rapport au S1 de 2019), répartie sur un parc cinématographique désormais plus vaste. Cette base plus large souligne le potentiel de croissance en cas d’évolution positive - attendue - du taux de fréquentation lorsque l’offre de films internationaux aura totalement récupéré.

Le niveau élevé du chiffre d’affaires par visiteur reflète une demande accrue de vivre une expérience plus complète et donc d’expériences cinématographiques « premium ». Kinepolis continue donc d’investir dans le renforcement de la capacité de ses formats premium et dans de nouveaux produits au sein de ses cinémas afin de proposer une offre diversifiée et adaptée aux différents publics.

Les plans « Entrepreneurship » et « Star » élaborés par Kinepolis au cours des dernières années en prévision de chiffres de fréquentation moins élevés et d’une demande accrue d’expériences, portent doublement leurs fruits à mesure que la demande du marché augmente.

Principales réalisations au S1 2023

Reprise du cinéma à Belfort (FR)

Accord pour 6 nouvelles salles IMAX (ouverture à l’automne 2023) et 2 mises à niveau de salles IMAX existantes

Poursuite du déploiement des Premiere Seats, VIP Seats et de la technologie Laser ULTRA pour une expérience cinématographique haut de gamme en Amérique du Nord

Chiffres clés S1 2023

Les produits totaux s’élevaient à 285,3 millions €, soit une augmentation de 25,1 % par rapport à la même période en 2022, ou de 19,8 % par rapport à la même période en 2019.

s’élevaient à 285,3 millions €, soit une augmentation de 25,1 % par rapport à la même période en 2022, ou de 19,8 % par rapport à la même période en 2019. Kinepolis a réalisé ce chiffre d’affaires record avec 16,8 millions de visiteurs , soit une hausse de 22,8 % par rapport au premier semestre de 2022 ou 94,7 % des visiteurs accueillis au cours du premier semestre de 2019.

, soit une hausse de 22,8 % par rapport au premier semestre de 2022 ou 94,7 % des visiteurs accueillis au cours du premier semestre de 2019. Les ventes par visiteur (tickets, boissons et snacks) ont continué leur progression par rapport à 2022.

(tickets, boissons et snacks) ont continué leur progression par rapport à 2022. Au premier semestre, l’ EBITDA s’élevait à 82,0 millions €, contre 68,2 millions € en 2022 et 69,2 millions € en 2019, et l’ EBITDAL (EBITDA ajusté pour les loyers) s’élevait à 64,3 millions €, contre 50,4 millions € en 2022 et 55,3 millions € en 2019. L’EBITDAL par visiteur est passé de 3,68 € au premier semestre de 2022 à 3,83 € au premier semestre de 2023.

s’élevait à 82,0 millions €, contre 68,2 millions € en 2022 et 69,2 millions € en 2019, et l’ (EBITDA ajusté pour les loyers) s’élevait à 64,3 millions €, contre 50,4 millions € en 2022 et 55,3 millions € en 2019. L’EBITDAL par visiteur est passé de 3,68 € au premier semestre de 2022 à 3,83 € au premier semestre de 2023. Le bénéfice total s’élevait à 20,8 millions €, plus du double du bénéfice enregistré au premier semestre de 2022.

s’élevait à 20,8 millions €, plus du double du bénéfice enregistré au premier semestre de 2022. Le flux de trésorerie libre s’élevait à 22,3 millions €.

s’élevait à 22,3 millions €. L’endettement financier net (EFN), hors dettes de location, est resté relativement stable avec 422,6 millions €, malgré d’importants investissements consentis dans la maintenance et les expériences cinématographiques premium, des mouvements de fonds de roulement et une reprise.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, à propos du premier semestre :

« Nous avons connu un excellent premier semestre, enregistrant des chiffres record alors que les chiffres de fréquentation n’ont pas encore retrouvé les niveaux d’avant la pandémie. Le premier semestre a confirmé les observations de 2022 : les chiffres de fréquentation se rétablissent proportionnellement à l’augmentation de l’offre de films internationaux. Des blockbusters tels que « Avatar 2 » et « Super Mario Bros. le film » ont mené la barque au cours du premier semestre. Et au cours des dernières semaines, nous avons assisté au succès phénoménal de « Barbie » et de « Oppenheimer » (qui ne fait pas partie des chiffres publiés aujourd’hui).

La forte demande d’expériences cinématographiques plus complètes et la poursuite des investissements dans nos offres d’expériences depuis la pandémie, associées au nombre de visiteurs qui continue de croître, nous garantissent un solide potentiel de croissance pour le futur. Sur une base comparable - c’est-à-dire sans les cinémas acquis ou ouverts depuis - nous n’en sommes encore qu’à 74,8 % du nombre de visiteurs enregistré en 2019. Nous pensons que le niveau de fréquentation continuera à évoluer positivement au cours des mois et années à venir.

Nous récoltons aujourd’hui les fruits des ambitieux plans « Entrepreneurship » et « Star » que nous avons mis en place pendant et depuis la pandémie. Des fruits qui ne cessent de croître, car nous continuons à investir dans une expérience cinématographique premium et dans l’expansion de notre Groupe grâce à notre solidité financière retrouvée. »

Rapport financier semestriel 2023 en annexe.

Pièce jointe