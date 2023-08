Omzet op hoogste niveau ooit in eerste semester 2023

Gereglementeerd bericht

17 augustus 2023, 7u00

Kinepolis realiseerde in de eerste jaarhelft van 2023 25,1% meer omzet dan in dezelfde periode in 2022 en 19,8% meer dan in de eerste helft van recordjaar 2019. Ook de EBITDA(L) en opbrengsten per bezoeker bereikten hun hoogste niveau ooit.

Dit met een nog steeds lager bezoekersaantal dan voor de pandemie (-5,3% versus H1 2019), verspreid over een inmiddels uitgebreider bioscooppark. Die grotere basis onderlijnt het groeipotentieel bij een – naar verwachting - verdere positieve evolutie van de bezoekcijfers bij volledig herstel van het internationaal filmaanbod.

De hoge omzet per bezoeker weerspiegelt de toegenomen vraag naar meer beleving en zodoende ‘premium’ filmervaringen. Kinepolis blijft dan ook investeren in een hogere capaciteit van premium formats en nieuwe producten in haar bioscopen, voor een divers aanbod aangepast aan verschillende doelgroepen.

De Entrepreneurship- en Star-plannen die Kinepolis de afgelopen jaren ontwikkelde, anticiperend op lagere bezoekersaantallen en een hogere vraag naar beleving, werpen dubbele vruchten af naarmate de marktvraag toeneemt.

Belangrijke realisaties H1 2023

Overname bioscoop in Belfort (FR)

Overeenkomst voor 6 nieuwe IMAX-zalen (opening najaar 2023) en 2 upgrades van bestaande IMAX-zalen

Verdere uitrol van Premiere Seats, VIP Seats en Laser ULTRA voor een premium filmervaring in Noord-Amerika

Kerncijfers H1 2023

De totale opbrengsten bedroegen € 285,3 miljoen, een stijging met 25,1% ten opzichte van dezelfde periode in 2022 of met 19,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Kinepolis realiseerde deze recordomzet met 16,8 miljoen bezoekers, een stijging met 22,8% ten opzichte van het eerste semester 2022 of 94,7% van de bezoekers in het eerste semester van 2019.

De verkoop per bezoeker (tickets, dranken en snacks) steeg verder ten opzichte van 2022.

De EBITDA bedroeg in het eerste semester € 82,0 miljoen, versus € 68,2 miljoen in 2022 en € 69,2 miljoen in 2019, en de EBITDAL (EBITDA aangepast voor huur) bedroeg € 64,3 miljoen, versus € 50,4 miljoen in 2022 en € 55,3 miljoen in 2019. De EBITDAL per bezoeker steeg van € 3,68 in het eerste semester van 2022 naar € 3,83 in het eerste semester van 2023.

De totale winst bedroeg € 20,8 miljoen, meer dan een verdubbeling van de winst die werd geboekt in de eerste helft van 2022.

De vrije kasstroom bedroeg € 22,3 miljoen.

De netto financiële schuld (NFS), exclusief leaseverplichtingen, bleef met € 422,6 miljoen ongeveer constant, ondanks belangrijke investeringen in onderhoud en premium filmervaringen, werkkapitaalbewegingen en een overname.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de eerste jaarhelft:

“We hebben een uitstekende eerste jaarhelft achter de rug, waarbij we recordcijfers hebben geboekt met bezoekersaantallen die nog niet op het niveau zitten van voor de pandemie. Het eerste semester bevestigde wat we reeds konden vaststellen in 2022: de bezoekcijfers herstellen evenredig met de toename van het internationaal filmaanbod. Topfilms als ‘Avatar 2’ en ‘The Super Mario Bros. Movie’ trokken de kar in het eerste semester en de afgelopen weken waren we getuige van het fenomenaal succes van ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’ (dat nog geen deel uitmaakt van deze cijfers).

De grote vraag naar beleving en het feit dat we sinds de pandemie verder hebben geïnvesteerd in ons belevingsaanbod, in combinatie met verder toenemende bezoekersaantallen zorgen voor een mooi groeipotentieel in de toekomst. Op vergelijkbare basis - dus zonder de sindsdien overgenomen of nieuw geopende bioscopen - zitten we op Groepsniveau immers ‘nog maar’ aan 74,8% van de bezoekers versus 2019. We zien dit de komende maanden en jaren verder positief evolueren.

We plukken nu de vruchten van de ambitieuze Entrepreneurship- en Star-plannen die we hebben gemaakt tijdens en sinds de pandemie. En die vruchten zijn nog volop aan het groeien, want met onze herwonnen financiële kracht blijven we investeren in een premium filmbeleving en de verdere expansie van onze Groep.”

Halfjaarlijks financieel rapport 2023 in bijlage.

