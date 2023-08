KH Group Oyj

Pörssitiedote 17.8.2023 klo 8.00

KH Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023

Strategiamuutos etenee suunnitellusti, Logistikaksen myynti toteutui kesäkuussa

Muutos strategiaan, nimeen ja raportointitapaan

Perustuen 15.12.2022 tiedotettuun strategiauudistukseen, Sievi Capital Oyj muutti varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä toimintansa pääomasijoitusyhtiöstä monialakonserniksi 4. toukokuuta 2023. Samalla yhtiön nimeksi vaihdettiin KH Group Oyj. Osakkeen kaupankäyntitunnus SIEVI muuttui toiminimen muutoksen seurauksena KHG:ksi 10.5.2023.

KH Groupin strategiaan ei enää jatkossa kuulu pääomasijoitusten tekeminen uusille toimialoille. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on muuttua KH-Koneiden liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi. Muita liiketoiminta-alueita kehitetään entiseen tapaan, ja niistä on tarkoitus irtautua aiemman sijoitusstrategian mukaisesti.

Aikaisemmin KH Group ei yhdistellyt tytäryhtiöitään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostettiin käypään arvoon tulosvaikutteisesti. 1.5.2023 alkaen konserni on yhdistellyt tytäryhtiöt rivikohtaisesti tuloslaskelmaan ja taseeseen. Lisätietoja laadintaperiaatteen muutoksesta ja sen merkittävistä vaikutuksista raportoituihin lukuihin on kerrottu taulukko-osiossa.

Jäljempänä esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro forma -tiedoilla pyritään havainnollistamaan, mikä segmenttien ja konsernin vertailukelpoinen tulos olisi ollut, jos sijoitusyhteisöstatuksen muutos olisi tapahtunut 1.1.2022 ja konsernirakenteessa 30.6.2023 olevat yhtiöt olisi yhdistelty rivikohtaisesti konsernin tuloslaskelmaan kausilla 1.1. – 31.12.2022 ja 1.1.2023 – 30.6.2023.

Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot perustuvat tytäryhtiöiden tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin tilikauden 2022 osalta sekä tilintarkastamattomiin kirjanpidon lukuihin 1.1. – 30.6.2022 ja 1.1. – 30.6.2023.

Segmenttien ja konsernin tuloslaskelmakommentit on laadittu pro forma -lukujen perusteella, jollei erikseen muuta ole mainittu. Katsauksen osiossa ”Pro forma -taloudelliset tiedot” on esitetty tarkemmat laadintaperiaatteet sekä täsmäytyslaskelmat raportoitujen ja pro forma lukujen välillä. KH Group ei ole laatinut pro forma -lukuja tase- ja rahavirtaerille.

KH Group konserni huhti–kesäkuu 2023 pro forma

Liikevaihto oli 105,9 (116,1) milj. euroa.

Liikevoitto oli 1,2 (2,9) milj. euroa.

Lauri Veijalainen aloitti KH Groupin ja Indoor Groupin toimitusjohtajana katsauskauden päättymisen jälkeen 1.8.2023. Ville Nikulainen aloittaa KH Groupin uutena talousjohtajana 1.9.2023.

KH Group myi omistuksensa Logistikaksessa.

Nordic Rescue Group sopi rahoitussopimuksen muutoksista ja lisäsijoituksista.



KH Group konserni tammi–kesäkuu 2023 pro forma

Liikevaihto oli 209,0 (215,7) milj. euroa.

Liikevoitto oli 2,3 (2,4) milj. euroa.

KH Group konserni tammi–kesäkuu 2023 raportoitu IFRS

Liikevaihto oli 72,1 (-) milj. euroa. Luku sisältää touko-kesäkuussa kertyneen liikevaihdon.

Liikevoitto oli -9,3 (-5,3) milj. euroa.

Tilikauden tulos oli -5,4 (-4,3) milj. euroa.

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,06 (-0,07) euroa.

Oma pääoma / osake katsauskauden lopussa oli 1,51 (1,53) euroa.

Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli -10,5 (3,5) prosenttia.

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 187,1 (13,0) prosenttia.

Nettovelkaantumisaste ilman vuokrasopimusvelkoja oli 80,6 (12,8) prosenttia.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen:

”Aloitin KH Groupin ja Indoor Groupin toimitusjohtajana 1.8.2023. KH Groupin strategiamuutoksen toteutus on edennyt suunnitellusti. Jatkoimme toisella neljänneksellä raportointimuutoksen valmisteluja, myimme Logistikaksen sekä työstimme muita strategiamuutoksen vaatimia toimenpiteitä. Sievi Capitalin nimi vaihtui 4.5.2023 KH Groupiksi, ja loimme sille samalla uuden visuaalisen ilmeen. Raportointimuutoksen myötä katsauksessamme on ensimmäistä kertaa rivikohtaisesti yhdistellyt luvut. Uudistettu raportointi lisää liiketoimintamme läpinäkyvyyttä sijoittajille ja muille sidosryhmille.

Konsernin pro forma -liikevaihto laski hieman vertailukauden tasosta samoin kuin liikevoitto. KH-Koneiden ja Indoor Groupin liikevaihto ja liikevoitto laskivat. Konekaupan markkina hiljeni jonkin verran, mikä vaikutti KH-Koneiden liikevaihtoon negatiivisesti. Konevuokrauksen kysyntä on jatkunut kuitenkin hyvällä tasolla. Indoor Groupin kevään myynti ei sujunut odotetusti ja huonekalumarkkinassa kamppaillaan yhä varovaisen kuluttajakysynnän ympärillä. HTJ:n ja Nordic Rescue Groupin pro forma liikevaihdot ja liikevoitot paranivat vertailukaudesta. HTJ:n kehitystä tukivat kasvanut hankekanta sekä vuosina 2022–2023 toteutetut yritys- ja liiketoimintaostot. Nordic Rescue Groupin liiketoiminta on selvästi aiempaa terveemmällä pohjalla tappiollisen pelastusnosturiliiketoiminnan poistuttua konsernista viime vuoden lopulla. Pelastusajoneuvojen kysyntätilanne Suomessa ja Ruotsissa on pysynyt vakaana.

Logistikaksen myynti toteutui kesäkuun lopussa ja siksi yhtiö sekä sen myyntiin liittyvät kirjaukset esitetään lopetettuna toimintona. Velaton kauppahinta oli 23,5 milj. euroa, josta KH Groupin osuus nettovelan ja myynnistä aiheutuneiden kulujen jälkeen oli 11,9 milj. euroa. Myynnistä saaduilla rahavaroilla maksettiin kokonaisuudessaan takaisin emoyhtiön pankkilaina katsauskauden päättymisen jälkeen ja lisäksi varoja käytetään strategiamuutoksen vaatimiin panostuksiin.

Syksyllä jatkamme kehitystyötä liiketoiminta-alueillamme, joista usealla on keskiössä toiminnan tehokkuus. Lisäksi edistämme KH Groupin strategiamuutosta suunnitellusti.”

Tuloskehitys

KH Group konserni, Pro forma -avainluvut

Pro forma -lukujen laadintaperiaatteet ja täsmäytyslaskelmat raportoituihin lukuihin on esitetty katsauksen osiossa ”Pro forma -taloudelliset tiedot”.





milj. euroa 4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 Liikevaihto 105,9 116,1 209,0 215,7 441,3 Pro forma käyttökate (EBITDA) (1) 9,5 11,0 18,9 17,5 43,1 Käyttökate (EBITDA) % 9,0 % 9,5 % 9,0 % 8,1 % 9,8 % Pro forma liikevoitto (EBIT) 1,2 2,9 2,3 2,4 12,2 Liikevoitto (EBIT) % 1,1 % 2,5 % 1,1 % 1,1 % 2,8 % Pro forma tulos ennen veroja -2,3 0,9 -3,9 -1,1 4,5

(1) EBITDA = Käyttökate eli liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset



KH Group konserni huhti-kesäkuu, pro forma

KH Groupin pro forma -liikevaihto oli 105,9 (116,1) milj. euroa, jossa on laskua 9 % vertailukauteen. Liikevaihto kasvoi HTJ:ssä sekä Nordic Rescue Groupissa ja pieneni KH-Koneissa sekä Indoor Groupissa. Katsauskauden liikevoitto oli 1,2 (2,9) milj. euroa. Segmenteistä KH-Koneet, HTJ ja Nordic Rescue Group tekivät positiivisen liikevoiton ja Indoor Group jäi tappiolliseksi. Emoyhtiön osuus katsauskauden liikevoitosta oli -0,8 (-0,5) milj. euroa. Emoyhtiön liiketoiminnan kulujen nousuun on vaikuttanut strategiamuutokseen liittyvät projektikulut, joita oli katsauskaudella 0,2 milj. euroa.

KH Group konserni tammi-kesäkuu, pro forma

KH Groupin liikevaihto laski 3 % ja oli 209,0 (215,7) milj. euroa. Liikevaihto nousi HTJ:ssä ja Nordic Rescue Groupissa ja laski KH Koneissa sekä Indoor Groupissa. Liikevoitto oli positiivinen kaikissa segmentissä pois lukien Indoor Group. Segmenteistä Nordic Rescue Group onnistui parantamaan liikevoittoaan vertailukaudesta ja sen kannattavuus kääntyi voitolliseksi. Emoyhtiön osuus katsauskauden liikevoitosta oli -1,4 (-1,1) milj. euroa. Emoyhtiön liiketoiminnan kulujen nousuun on vaikuttanut strategiamuutokseen liittyvät projektikulut, joita oli katsauskaudella 0,3 milj. euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Emoyhtiöllä oli katsauskaudella pääomaltaan 10,0 milj. euron pankkilaina. Pankkilaina maksettiin takaisin kokonaisuudessaan katsauskauden päättymisen jälkeen heinäkuun alussa. Maksamiseen käytettiin Logistikaksen myynnistä saatuja rahavaroja. Lainan maksun myötä konsernin emoyhtiöllä ei ole vieraan pääoman ehtoista lainaa rahoituslaitoksilta.

KH Groupin uusi toimitusjohtaja Lauri Veijalainen aloitti tehtävässään katsauskauden päättymisen jälkeen elokuun alussa. Veijalainen toimii 1.8.2023 alkaen myös tytäryhtiö Indoor Groupin toimitusjohtajana, minkä lisäksi hän tulee osallistumaan KH Groupin tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyyn.

Ville Nikulainen on nimitetty KH Group Oyj:n talousjohtajaksi 1.9.2023 alkaen. Nikulainen toimi aiemmin KH Groupin väliaikaisena toimitusjohtajana maalis-heinäkuussa 2023. Hänellä on pitkä ja kansainvälinen työkokemus talous-, johto- ja hallitustehtävistä. Yhtiö tiedotti aiemmin, että talousjohtaja Tuomas Joensuu jättää yhtiön syyskuussa siirtyäkseen uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle.

Tulevaisuuden näkymät

KH Groupin keskipitkän aikavälin tavoitteena on muuttua KH-Koneet liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi ja luopua aiemman sijoitusstrategian mukaisesti muista liiketoiminta-alueista. Muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan samanaikaisesti aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan.

KH Groupin nykyisen ohjeistuskäytännön mukaisesti yhtiö ei anna erillistä konsernin taloudellista ohjeistusta. KH Groupin strategiasta ja taloudellisista tavoitteista kerrotaan tarkemmin loppuvuoden 2023 aikana järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä.

KH GROUP OYJ

Lauri Veijalainen

toimitusjohtaja

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Neljä liiketoiminta-aluettamme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Strategiamuutoksemme tavoitteena on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.





