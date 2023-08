Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

Pörssitiedote 17.8.2023 klo 8.30

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

YHTEENVETO KAUDELTA HUHTIKUU-KESÄKUU/2023 (VERTAILUKAUSI HUHTIKUU-KESÄKUU /2022)

Katsauskauden tulos oli 3 572 tuhatta euroa (725 tuhatta euroa). Suurin positiivinen tulosvaikutus muodostui osakkuusyhtiöiden Apitare Oy:n ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n tuloksista. Kyseiset osakkuusyhtiöt allekirjoittivat Keski-Suomen Hyvinvointialueen kanssa pitkäaikaisen vuokrasopimuksen noin 17.603 m2 toimitiloista sekä kiinteistökauppasopimukset vaiheen II säilytettävistä rakennuksista ja vaiheen III maa-alueesta ja niihin liittyvistä purettavista rakennuksista.





Konsernin omavaraisuusaste oli vahva 73,8 % (31.12.2022 70,8 %). Likviditeetti on erinomainen, kassavarat olivat 8,2 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa 31.12.2022).





Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto kasvoi 10,4 % 1 410 tuhanteen euroon (1 278 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa vertailujaksojen välillä toteutetuista toimitilakiinteistöjen hankinnoista Tampereelta ja Jyväskylästä sekä indeksikorotuksista.





Sijoituskiinteistöjen nettotuotot kasvoivat 191 tuhatta euroa edelliseen kauteen verrattuna ja olivat 834 tuhatta euroa (643 tuhatta euroa). Nettovuokratuotto lasketaan vähentämällä vuokraustoiminnan tuotoista hoitokulut, jotka olivat -576 tuhatta euroa (-634 tuhatta euroa).

EPRA osakekohtainen nettovarallisuus kääntyi tuloskehityksen myötä kasvuun ja oli 5,34 €/osake (31.12.2022: 4,94 €).





YHTEENVETO KAUDELTA TAMMIKUU-KESÄKUU/2023 (VERTAILUKAUSI TAMMIKUU-KESÄKUU /2022)

Katsauskauden tulos oli 3 368 tuhatta euroa (499 tuhatta euroa).

Yhtiön tulos parani vertailukauteen nähden 2 869 tuhatta euroa lähinnä osakkuusyhtiöiden Apitare Oy:n ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n tulosten takia.





Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset olivat 732 tuhatta euroa (485 tuhatta euroa), jotka muodostuivat vanhan asuntosalkun sekä uuden toimistokiinteistösalkun käyvän arvon muutoksista.





Konsernin omavaraisuusaste oli vahva 73,8 % (31.12.2022 70,8 %).

Konsernin kassavarat olivat 8,2 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa 31.12.2022).

Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto kasvoi 12,4 % 2 818 tuhanteen euroon (2 507 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa vertailujaksojen välillä toteutetuista toimitilakiinteistöjen hankinnoista Tampereelta ja Jyväskylästä sekä indeksikorotuksista.

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot olivat 1 111 tuhatta euroa (1 095 tuhatta euroa). Nettovuokratuotto lasketaan vähentämällä vuokraustoiminnan tuotoista hoitokulut, jotka olivat -1 708 tuhatta euroa (-1 411 tuhatta euroa).





Sijoituskiinteistöjen nettovuokratuotto-% oli kesäkuussa 2023 vuositasolle skaalattuna 8,4 prosenttia (31.12.2022 6,9 %).





Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 378 tuhatta euroa (1303 tuhatta euroa).





Yhtiö on ostanut katsauskauden aikana omia osakkeita osto-ohjelmansa puitteissa 84 301 kappaletta. Yhtiön hallussa omia osakkeita on 30.6.2023 yhteensä 556 965 kappaletta.





Katsauskauden EPRA osakekohtainen nettovarallisuus oli 5,34 euroa (31.12.2022: 4,94 euroa).





Osakkuusyhtiö Apitare Oy:n osinko yhtiölle tilikaudelta 2022 yhteensä 300 tuhatta euroa.





Asuntoja myytiin yhteensä 46 kappaletta velattomilta kauppahinnoiltaan yhteensä 2,3 miljoonaa euron arvosta (2,6 miljoonaa euroa). Asuntomyynnit toteutuivat yksittäin ja pääasiassa tasearvoihin.





Osinkoa jaettiin 0,03 €/osake, yhteensä 259 tuhatta euroa.





TOIMITUSJOHTAJA MARKO HUTTUNEN

Ovaro teki erinomaisen 3,3 M€ tuloksen ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Suurin tilikauden tulokseen vaikuttava tekijä oli se, että Jyväskylän Kukkulan osakkuusyhtiöihin syntyi arvonmuutokseen perustuvaa tulosta, kun yhtiöt allekirjoittivat kesällä pitkäaikaisen vuokrasopimuksen ja kiinteistökauppasopimukset. Lisäksi Ovaron hyvin sujuneet vuokraus- ja kehitystoimet kasvattivat liikevaihtoa ja sijoituskiinteistöjen nettotuotto nousi 8,4 %:iin.

Ovaron 1/3 - omistus Jyväskylän Kukkulan osakkuusyhtiössä on taloudellisesti merkittävä kokonaisuus ja pitkäaikainen kiinteistökehityshanke. Osakkuusyhtiö Apitare Oy:n omistaa noin 17.604 m2 kiinteistökokonaisuuden, joka on vuokrattu pitkäaikaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Osakkuusyhtiö Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy on käynnistämässä hankkimansa noin 20.000 m2 rakennuskannan vuokraus- ja kehitystyöt sekä noin 10 hehtaarin maa-alueiden kaavoitustyöt. Alueella kaavaillaan noin 100.000 kem2 pääosin asuntorakentamista.

Ovaro on vahvistanut tasettaan haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Yhtiön lähes 74 %:n omavaisuusaste ja vahva likviditeetti mahdollistavat investoinnit sekä markkinatilanteen hyödyntämisen nyt, kun houkuttelevien kiinteistökehityshankkeiden tarjonta on lisääntynyt.

Jyväskylän Kukkulan myötä taloudellista ohjeistusta päivitettiin ylöspäin 4.7. Uskon, että osakkuus Jyväskylän Kukkulan yhtiöissä yhdessä yhtiön vahvan taseen kanssa on lupaava arvonlisäys omistajille. Edellisten vuosien saneerauksien, vahvistuneen taseen ja viimevuotisen positiivisen tuloksen myötä yhtiö palasi osingonmaksajaksi keväällä 2023.

Olen tyytyväinen yhtiön tilanteeseen kahdestakin syystä: Olemme kyenneet vahvistamaan tasetta ja likviditeettiä, mikä mahdollistaa investoinnit uusiin kehityskohteisiin. Jyväskylän Kukkula yhdessä jo hankittujen kehityskohteiden antaa potentiaalia tuloksen tekemiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.

OHJEISTUS VUODELLE 2023

Ovaro Kiinteistösijoitus ohjeistaa, että vuoden 2023 tilikauden tulos on merkittävästi parempi kuin vuonna 2022. Tilikauden tulos 2022 oli 448 tuhatta euroa.

Aikaisemmin yhtiö ohjeisti operatiivista tulosta (EPRA). Vuodesta 2023 alkaen yhtiö antaa ohjeistuksensa konsernin tilikauden tuloksesta. Ohjeistuksen muutoksen taustalla on konsernin liiketoiminnan laajentuminen vuokraustoiminnan lisäksi kiinteistöjen hankintoihin, myynteihin ja kiinteistökehitykseen. Operatiivinen tulos (EPRA) ei ota huomioon myyntivoittoja tai -tappioita, arvonmuutoksia eikä ajanmukaistuskuluja. Tilikauden tulos kuvaa yhtiön kannattavuutta operatiivista tulosta kattavammin.

YHTEENVETOTAULUKKO

Keskeiset tunnusluvut 4-6 /2023 4-6/2022 muutos 1-6 /2023 1-6 /2022 muutos 1-12/2022 Liikevaihto, t€ 1 410 1 278 10,4 % 2 818 2 507 12,4 % 5 439 Nettotuotto, t€ 834 643 29,6 % 1 111 1 095 1,4 % 2 506 Katsauskauden tulos, t€ 3 572 725 392,4 % 3 368 499 574,3 % 448 Tulos / osake, laimentamaton € 0,41 0,08 436,8 % 0,39 0,06 593,2 % 0,05 Taseen loppusumma M€ 64,3 61,8 4,0 % 64,3 61,8 4,0 % 63,3 Rahavarat, M€ 8,2 6,8 20,7 % 8,2 6,8 20,7 % 6,4 Vaihtoehtoiset tunnusluvut Operatiivinen tulos (EPRA), t€ 392 255 53,6 % 205 360 -43,1 % 1 030 EPRA-tulos/osake, € 0,04 0,03 41,6 % 0,02 0,04 -42,0 % 0,12 Nettovarallisuus/osake (EPRA) € 5,3 4,9 8,2 % 5,3 4,9 8,2 % 5,0

OPERATIIVINEN TULOS (EPRA) TAMMI-KESÄKUU 2023 (VERTAILUKAUSI TAMMI-KESÄKUU 2022)

Ovaron operatiivinen tulos (EPRA) oli 205 tuhatta euroa (360 tuhatta euroa).

Liikevaihto kasvoi uusien toimitilahankintojen myötä 2 818 tuhanteen euroon (2 507 tuhatta euroa).

Sijoituskiinteistöjen hoitokulut kasvoivat etenkin alkuvuoden kiinteistöverojen ja kasvaneiden energiakulujen sekä kiinteistöhankintojen vuoksi –1 708 tuhanteen euroon (-1 411 tuhatta euroa) ja näin ollen nettotuotot olivat 1 111 tuhatta euroa (1 095 tuhatta euroa). Muut liiketoiminnan kulut ja tuotot olivat samalla tasolle kuin vertailukaudella yhteensä -970 tuhatta euroa (-979 tuhatta euroa).

Osakkuusyhtiö Apitare Oy:n osuus operatiivisesta tuloksesta oli 256 tuhatta euroa (302 tuhatta euroa).

Konsernin rahoituskulut olivat -251 tuhatta euroa (- 201 tuhatta euroa). Rahoituskulut koostuvat pääosin tavanomaisista pankkilainoista ja maanvuokrien korko-osuuksista.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ovaro Kiinteistösijoitus arvioi, että yhtiön lähiajan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät asuntojen arvonmuutokseen, hoitokuluihin, korjausmenoihin ja korkotasoon. Suomen talouden kehitys, korkojen nousu tai muutokset sijoittajien tuottovaatimuksissa voivat vaikuttaa yhtiön sijoituskiinteistöjen arvoihin ja siten heijastua yhtiön tulokseen.

Vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan vaihtelut vaikuttavat yhtiön vuokrausasteeseen ja vuokratuottoihin. Yhtiön hoito- ja ajanmukaistamiskulut saattavat kasvaa. Suurilla odottamattomilla korjauksilla olisi negatiivinen vaikutus vuokratuottoihin ja kannattavuuteen.

Yhtiön rahoitusasema on tarkasteluhetkellä vakaa.

Inflaation kiihtyminen tai pysyminen korkealla tasolla nostaa yleisesti kustannustasoa, joka saattaa vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kassavirralliseen eli operatiiviseen tulokseen (EPRA).

Rakennuskustannusten tai korkotason nousu vaikuttaa tulevien kehityshankkeiden kannattavuuteen ja voi hidastaa tai jopa estää hankkeiden käynnistymistä.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2563.

