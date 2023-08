ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 17.8.2023 KLO 8:45

ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2023

Toisen kvartaalin tulos voitolliseksi

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu:

Liikevaihto 17,5 MEUR (1-6/2022: 20,0 MEUR)

Liikevoitto 1,4 MEUR (1,1 MEUR)

Tulos ennen veroja 0,4 MEUR (0,7 MEUR)

Tulos/osake -0,05 EUR (0,12 EUR)

Omavaraisuusaste 52,4 % (55,8 %)

Huhti-kesäkuu:

Liikevaihto 9,0 MEUR (4-6/2022: 11,5 MEUR)

Liikevoitto 0,7 MEUR (0,7 MEUR)

Tulos ennen veroja 0,5 MEUR (0,4 MEUR)

Tulos/osake 0,06 EUR (0,06 EUR)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Euroopan keskuspankin kesäkuun lopulla julkaiseman talouskatsauksen mukaan maailmantalouden kehitys on ollut alkuvuodesta verraten myönteistä, sillä taloudellinen toiminta on päässyt Kiinassa käyntiin pandemian jälkeen ja tilanne Yhdysvaltain työmarkkinoilla on odotettua parempi. Tavarantuotannossa on edelleen ongelmia, mutta palvelualoilla toiminta on piristynyt. Maaliskuun alussa maailman finanssimarkkinoilla oli hetkellisesti merkittäviä jännitteitä Yhdysvaltain pankkialan vaikeuksien seurauksena, mutta useimpien omaisuuserien hintakehitys on sittemmin taas vakaantunut ja Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan nyt kiristävän rahapolitiikkaansa maltillisempaan tahtiin. Epävarmuus ei kuitenkaan ole täysin hälvennyt, ja se vaikuttaa myös maailmantalouden kehitykseen. Lisäksi inflaatio on nopeaa, rahoitusolot kiristyvät ja maailmanpolitiikassa on monenlaisia jännitteitä.

Eurojärjestelmän asiantuntijoiden kesäkuisissa arvioissa maailman talous- ja inflaatiokehitys on jokseenkin samankaltaista kuin maaliskuisissa EKP:n asiantuntija-arvioissa. Vuoden 2023 talouskasvu on tämänkertaisissa arvioissa aavistuksen nopeampaa, jotta Kiinan talouden piristyminen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä pystytään ottamaan huomioon, mutta rahoitusolot ovat kiristyneet niin Yhdysvalloissa kuin muissakin kehittyneissä talouksissa. Raaka-aineiden hintakehityksen vuoksi inflaatiovauhdin euroalueen ulkopuolella arvioidaan olevan tänä vuonna hieman hitaampi kuin maaliskuisissa arvioissa. Maailmantalouden kasvu ei toistaiseksi lisää maailmankauppaa samaan tapaan kuin ennen, ja maailmankaupan tämänvuotinen kasvu on nyt arvioitu hitaammaksi kuin maaliskuisissa arvioissa. Se jäi vuodenvaihteen molemmin puolin vaimeaksi etenkin suurissa talouksissa.

Elecsterin toinen vuosineljännes sujui lähes odotustemme mukaisesti. Konekaupassa alkuvuonna solmittujen kauppojen määrä oli verrattain alhainen, joka heijastui toisen vuosineljänneksen liikevaihtoon. Arvioimme vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa, että toisella vuosineljänneksellä solmittavien kauppojen määrä kehittyy positiivisesti. Tilauskantamme kasvoikin ensimmäiseen vuosineljännekseen nähden mutta hieman odotuksiamme vähemmän. Konetoimitusten määrä oli toisella vuosineljänneksellä pitkänajan keskiarvoa alhaisemmalla tasolla. Epävarmassa taloustilanteessa rahoituksen järjestäminen ja rahoituskustannusten nousu hankaloittavat kauppojen loppuunviemistä. Erityisesti tämä koskee Afrikan ja joidenkin Aasian ja Etelä-Amerikan maiden markkinoita.

Pakkausmateriaalitoimitusten volyymi toisella neljänneksellä oli vertailukautta alhaisemmalla tasolla, mutta sekä kohonneiden myyntihintojen että alentuneiden raaka-ainekustannusten ansiosta kannattavuus kehittyi myönteisesti. Myös muiden kuin raaka-ainekustannusten nousu on selvästi maltillistunut ja joidenkin jopa kääntynyt laskuun.

Kenian shillingin heikkeneminen suhteessa euroon jatkui edelleen. Shillinki on heikentynyt lähes 30 % vertailuvuoden tasosta. Myös valuuttapula Keniassa on jatkunut, jonka johdosta valuutan vaihdon kustannukset ovat selkeästi normaalitasoa korkeammat. Näiden tekijöiden seuraksena Kenian yhtiömme rahoituskulut ovat merkittävästi kohonneet vertailuvuoden tasosta.

Elecsterin Venäjän liiketoiminta on pääasiallisesti paikallisen tytäryhtiömme valmistamien pakkausmateriaalien myyntiä paikallisille meijerialan yrityksille. Pakotteita on laajennettu moneen kertaan ja sillä on ollut vaikutus myös Elecsterin vientiin Venäjälle.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 17,5 milj. euroa (20,0 milj. euroa). Liikevaihto pieneni 12,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon pienenemisestä huolimatta liikevoitto parani edelliseen vuoteen nähden ollen 1,4 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,4 milj. euroa (0,7 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu

Konsernin toisen kvartaalin liikevaihto oli 9,0 milj. euroa (11,5 milj. euroa). Kvartaalin liikevoitto oli 0,7 milj. euroa

(0,7 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,5 milj. euroa (0,4 milj. euroa).

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 47,7 milj. euroa (56,3 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 52,4 % (55,8 %). Korollisen vieraan pääoman määrä oli 17,1 milj. euroa (18,8 milj.euroa).

SEGMENTTIEN TULOS

Teollisuustuote-segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa pieneni 15,5 % vertailuajankohdasta ja oli 15,6 milj. euroa (18,0 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi ollen 1,7 milj. euroa (1,4 milj.euroa) eli 10,7 % (7,8 %)liikevaihdosta.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sekä kone- että pakkausmateriaalitoimitusten euromääräinen arvo pieneni edellisvuoteen verrattuna. Pakkausmateriaalien osalta katemarginaalit ovat kehittyneet vuoden 2023 aikana suotuisasti ollen kuitenkin vielä pitkän ajan keskiarvoja alhaisemmat.

Kuluttajatuote-segmentin liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla ja oli 2,0 milj. euroa (2,1 milj. euroa) tuloksen jäädessä edelleen tappiolliseksi.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €) 1-6/2023 1-6/2022 1–12/2022 Teollisuustuotteet 15.579 17.978 38.625 Kuluttajatuotteet 1.965 2.062 4.166 Segmenttien välinen -111 Konserni yhteensä 17.544 20.040 42.680

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €) 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 Teollisuustuotteet 1.674 1.412 3.549 Kuluttajatuotteet -255 -290 -371 Segmenttien välinen 3 -35 -44 Konserni yhteensä 1.422 1.087 3.134

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €) 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 Teollisuustuotteet 32.851 39.645 35.919 Kuluttajatuotteet 4.617 4.826 4.680 Segmenttien välinen -36 -84 -48 Kohdistamaton 10.270 11.887 12.088 Konserni yhteensä 47.702 56.274 52.640

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2023. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 20.4.2023 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,2 milj.euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 226(231), josta ulkomailla 96 (103). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 226(239).

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.6.2023 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 8,35 euroa ja alin 5,40 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 6,35 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 101 774 kpl (5,6 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Eurojärjestelmän asiantuntijoiden kesäkuisissa arvioissa talouden odotetaan alkavan kasvaa, kun energiaa saa taas edullisemmin, kansainvälinen kysyntä vahvistuu ja yritykset pystyvät purkamaan tilauskantaansa toimitushäiriöiden väistyessä. Talouskehitykseen liittyvä epävarmuus hälvenee ajan mittaan, kun esimerkiksi pankkialalla on taas vähemmän ongelmia. Reaalitulojen ennakoidaan kohenevan vahvassa työmarkkinatilanteessa, kun työttömyyttä on poikkeuksellisen vähän.Rahapolitiikan kiristyminen näkyy taloudessa yhä selvemmin. Keskipitkällä aikavälillä myös finanssipoliittisten tukitoimien purkaminen vaimentaa talouskehitystä.

Konekaupassa tilauskantamme kasvoi vuoden toisella neljänneksellä suhteessa ensimmäiseen neljännekseen ja odotamme, että jälkimmäisellä vuosipuolikkaalla tilauskantamme jatkaa kasvamistaan. Pakkausmateriaalien osalta odotamme kannattavuuskehityksen edelleen paranevan loppuvuoden aikana.

Elecsterin toiminnassa maailmantalouden epävarmuuden tuomien riskien lisäksi erityisesti Venäjän toimintoihin liittyy merkittäviä riskejä.Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden lisäksi epävarmuutta synnyttää poliittiset riskit, joista suurimpana huolenaiheena on Venäjän mahdolliset vastatoimenpiteet ns. ” ei-ystävällisistä ”- valtioista peräisin olevia yrityksiä kohtaan. On mahdollista, että Venäjän hallinto säätää lakeja tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikeuttamaan länsiyritysten toimintaa Venäjällä.

Jos Venäjän hallinto pyrkisi vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä, olisi mahdollisella muutoksella merkittäviä vaikutuksia Elecsterin toimintaan ja taloudelliseen asemaan.

Toistaiseksi toimenpiteet ovat kuitenkin tähdänneet siihen, että yritykset jatkaisivat toimintaansa. Vetäytymistä Venäjältä on vaikeutettu tuntuvasti. Prosessit ovat pitkiä ja asiaa koskevaa

lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti. 25.4.2023 voimaansaatettu asetus ” Decree No 302 ” mahdollistaa Venäjän valtion omaisuudenhoitoviraston Rosimushchestvon siirtää väliaikaisesti osakkeet hallintaansa ja vaihtaa yrityksen paikallinen johto. Kyseisen asetuksen varjolla on toteutettu joitakin vetäytymisilmoituksen antaneiden Venäjän kannalta kriittisillä sektoreilla toimivien yrityksien haltuunottoja. Vetäytyminen Venäjän toiminnoista olisi myös Elecsterin osalta aikaavievä ja vaikea prosessi. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Elecster-konserni toistaiseksi jatkaa Venäjän toimintojaan ja seuraa tilanteen kehittymistä.

Myös Venäjän ruplan ja Kenian shillingin tulevaan kurssikehitykseen liittyy poikkeukselllisen paljon riskiä. Ruplan ja shillingin arvojen mahdollisesti suuretkin muutokset vuonna 2023 muodostavat merkittävän epävarmuustekijän Elecsterin toiminnassa ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän samalla tasolla tai pienenevän ja osakekohtaisen tuloksen säilyvän samalla tasolla tai paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.





KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 4-6/2023 4-6/2022 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 LIIKEVAIHTO 8.970 11.498 17.544 20.040 42.680 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -201 -258 461 432 -562 Valmistus omaan käyttöön 7 -85 138 Liiketoiminnan muut tuotot 25 49 46 87 185 Materiaalit ja palvelut -4.080 -6.299 -8.919 -11.435 -23.289 Henkilöstökulut -2.164 -2.252 -4.227 -4.246 -8.032 Poistot ja arvonalentumiset -383 -447 -772 -777 -1.621 Liiketoiminnan muut kulut -1.457 -1.561 -2.720 -2.928 -6.365 LIIKEVOITTO 709 730 1.422 1.087 3.134 Rahoitustuotot ja –kulut -201 -319 -985 -367 -1.126 TULOS ENNEN VEROJA 509 411 437 720 2.008 Tuloverot -275 -194 -605 -253 -830 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, yhteensä 234 218 -169 466 1.178 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 234 217 -169 466 1.177 Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 1 1 Tulos/osake, yhteensä 0,06 0,06 -0,05 0,12 0,31

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS 234 218 -169 466 1.178 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -1.620 4.896 -1.967 4.266 541 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1.387 5.114 -2.136 4.732 1.719 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -1.385 5.108 -2.134 4.727 1.717 Määräysvallattomille omistajille -1 6 -2 6 2





KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat oikeudet 351 151 141 Aineelliset hyödykkeet 9.955 12.575 11.305 Muut osakkeet ja osuudet 81 81 81 Pitkäaikaiset saamiset 981 973 1.656 Laskennalliset verosaamiset 457 545 512 Pitkäaikaiset varat yhteensä 11.826 14.325 13.695 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 19.925 23.234 20.264 Myyntisaamiset ja muut saamiset 6.130 7.357 7.092 Tuloverosaaminen 167 383 155 Rahavarat 9.655 10.975 11.434 Lyhytaikaiset varat yhteensä 35.876 41.949 38.945 VASTAAVAA 47.702 56.274 52.640 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239 Muut Rahastot 91 104 98 Muuntoerot 203 10 372 Kertyneet voittovarat 17.006 23.105 19.633 Määräysvallattomat omistajat 10 15 11 Oma pääoma yhteensä 24.700 30.625 27.505 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 342 263 255 Pitkäaikainen vieras pääoma 8.870 10.673 11.133 Lyhytaikainen vieras pääoma 13.789 14.713 13.747 VASTATTAVAA 47.702 56.274 52.640

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto -169 466 1.178 Oikaisut tilikauden tulokseen 2.415 1.215 3.736 Käyttöpääoman muutos 1.814 -1.165



-2.456 Maksetut korot ja muut rahoituserät -873 -209 -484 Saadut korot ja osingot 53 31 58 Maksetut verot -844 -479 -671 Liiketoiminnan rahavirta 2.396 -141 1.361 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -151 -230 -755 Käyttöomaisuuden myynti 3 2 4 Pitkäaikaisten saamisten muutos 2 4 7 Investointien rahavirta yhteensä -146 -224 -744 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos -2.831 -1.376 -909 Lyhytaikaisten lainojen muutos 193 2.491 2.294 Maksetut osingot -659 -1.201 -1.008 Rahoituksen rahavirta -3.297 -86 377 Rahavarojen muutos -1.047 -451 994 Rahavarat kauden alussa 11.434 10.427 10.427 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -732 999 13 Rahavarat kauden lopussa 9.655 10.975



11.434

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Muut rahastot

d. Muuntoerot

e. Voittovarat

f. Yhteensä

g. Vähemmistöosuus

h. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2023 3.152 4.239 98 372 19.633 27.493 11 27.505 Osingonjako -562 -562 -562 Laaja tulos -7 -169 -1.959 -2.134 -2 -2.136 Muut muutokset -106 -106 -106 OMA PÄÄOMA



30.6.2023 3.152 4.239 91 203 17.006 24.691 10 24.700





Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2022 3.152 4.239 100 652 18.469 26.612 9 26.621 Osingonjako -1.087 -1.087 -1.087 Laaja tulos 5 -642 5.364 4.727 6 4.732 Muut muutokset 359 359 359 OMA PÄÄOMA



30.6.2022 3.152 4.239 104 10 23.105 30.610 15 30.625

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 30.6.2023 30.6.2022 31.12.2022 Omasta puolesta annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 2.558 2.558 2.558 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022 Liikevaihto 17.544 20.040 42.680 Liikevaihdon kasvu, % -12,5 32,0 31,2 Liikevoitto 1.422 1.087 3.134 % liikevaihdosta 8,1 5,4 7,3 Tulos ennen veroja 437 720 2.008 % liikevaihdosta 2,5 3,6 4,7 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) -169 466 1.177 % liikevaihdosta -1,0 2,3 2,8 Oman pääoman tuotto, % -1,3 3,3 4,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,6 4,7 6,2 Korollinen vieras pääoma 17.108 18.841 19.428 Rahavarat 9.655 10.975 11.434 Nettovelkaantumisaste, % 30,2 25,7 29,1 Omavaraisuusaste, % 52,4 55,8 52,7 Taseen loppusumma 47.702 56.274 52.640 Bruttoinvestoinnit 500 213 1.143 Tilauskanta 8.071 10.425 8.671 Tulos/osake, euroa -0,05 0,12 0,31 Oma Pääoma/osake, euroa 6,59 8,17 7,34 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 13.859 13.859 13.859





LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q2/23 Q1/23 Q4/22 Q3/22 Q2/22 Q1/22 Liikevaihto 8.970 8.575 11.943 10.696 11.498 8.542 Liikevoitto 709 712 809 1.239 730 357 Liikevoitto, % 7,9 8,3 6,8 11,6 6,3 4,2 Kauden tulos 234 -403 -387 1.098 217 249 Tulos/osake, euroa 0,06 -0,11 -0,10 0,29 0,06 0,07

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2022 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2022 sivulta 40.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.9.2023 julkaistaan 9.11.2023.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

