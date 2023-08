Alm. Brand A/S - Delårsrapport for 2. kvartal 2023

Delårsrapport for 2. kvartal 2023



Forsikringsresultatet steg til et historisk højt overskud på 50 7 mio. kr. mod 378 mio. kr. i 2. kvartal 2022 drevet primært af et meget positvt resultat i Erhverv.

Alm. Brand Group s forsikrings indtæg t er steg til 2.909 mio. kr. mod 2.390 mio. kr. i samme kvartal sidste år som følge en organisk vækst i Alm. Brand på 3,1 % samt inkluderingen af forsikringsindtægter i Codan for hele kvartalet mod kun to måneder i samme kvartal sidste år.

Med afsæt i kvartalets resultat opjusterede Alm. Brand Group i starten af juli måned forventningerne til årets forsikringsresultat til 1,35-1,45 mia. kr. mod tidligere forventet 1,2-1,4 mia. kr.





Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

”Vi har haft et godt kvartal, hvor vi har realiseret et historisk højt forsikringsresultat. Det er ikke mindst drevet af resultatet i vores erhvervsforretning, hvor særligt energiområdet har haft et stærkt kvartal uden større skader, og hvor vi begynder at se resultaterne af arbejdet med at styrke lønsomheden.

Vi har i kvartalet i gennemsnit hjulpet godt 1.000 kunder om dagen, hvor især rejseforsikringsområdet gav mange henvendelser. Jeg er stolt over, at vores mange dygtige medarbejdere formår at levere gode kundeoplevelser hver eneste dag samtidig med, at vi fortsætter integrationen, hvor vi nu endda er lidt foran planen for synergier. Især skadesområdet har formået at optimere arbejdsgangene hurtigere end ventet, og vi gennemførte lige før sommer en vellykket integration af vores interne it-systemer, så alle medarbejdere nu er på samme platform.”

Alm. Brand Groups forsikringresultat blev et overskud på 507 mio. kr. mod 378 mio. kr. i 2. kvartal 2022. Resultatet er sammensat med 346 mio. kr. i Erhverv og 161 mio. kr. i Privat og afspejler et samlet set tilfredsstillende skade-forløb, heri inkluderet en fortsat positiv effekt på erstatningshensættelserne som følge af et højere renteniveau, samt et positivt bidrag fra fortsatte omkostningsbesparelser. Den generelle indeksering af præmieniveauet suppleret med selektive præmieforhøjelser ses som forventet i stigende omfang at kompensere for inflationen i skadesudbedringsomkostningerne og vil forventeligt fuldt kompensere herfor i løbet af 2023.

Det fortsatte fokus på lønsomhed ses især at bære frugt i Erhverv, herunder Energi, og der er således skabt en mere profitabel og robust forretning. Der ses derimod generelt en tendens til en højere frekvens af autoskader, og da hovedparten heraf vurderes som blivende, vil der blive igangsat initiativer til at forbedre lønsomheden.

For Alm. Brand Group blev Combined Ratio 82,6 mod 84,2. I Alm. Brand blev Combined Ratio 82,5 og dermed 1,7 %-point højere end i samme kvartal sidste år, væsentligst som følge af lavere afløbsgevinster relativt til sidste års høje niveau samt et nulresultat fra ændringer i risikomargen mod en gevinst sidste år. På den positive side ses fortsatte bidrag fra omkostningsbesparelser, herunder realiserede synergigevinster, og en gunstig påvirkning af erstatnings-hensættelserne som følge af et højere renteniveau. I Codan blev Combined Ratio 82,7 som følge af et tilfredsstillende skadeforløb samtidig med at omkostningsprocenten blev reduceret væsentligt, heri inkluderet væsentlige effekter fra realisering af synergier.

De finansielle markeder udviklede sig positivt i kvartalet og Alm. Brand Group fik med afsæt heri en gevinst på investeringer på 19 mio. kr. – heri inkluderet et tilfredsstillende afkast fra den frie portefølje, men et negativt resultat fra afdækningsporteføljen efter forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser – mod et tab på 330 mio. kr. i samme kvartal 2022.

Andre indtægter og omkostninger blev netto et underskud på 29 mio. kr. og består af henholdsvis uddannelses- og udviklingsomkostninger på 11 mio. kr. og summen af koncernomkostninger og afkast af den tilbageværende pantebrevs- og inkassoportefølje på i alt 18 mio. kr.

Alm. Brand Groups resultat eksklusive særlige omkostninger i 2. kvartal 2023 blev herefter et overskud på 497 mio. kr. før skat mod 3 mio. kr. før skat i 2. kvartal 2022.

Kvartalets resultat indeholder tillige planlagte særlige omkostninger på 70 mio. kr. relateret til integration af Codan og realisering af synergier. Derudover indeholder resultatet 89 mio. kr. i afskrivninger på immaterielle aktiver, og Alm. Brand Groups samlede resultat for 2. kvartal 2023 blev herefter et overskud på 338 mio. kr. før skat.

Synergier

Implementeringen af initiativer til realisering af de forventede synergier på samlet 600 mio. kr. i 2025 udvikler sig tilfredsstillende og lidt foran det planlagte forløb. For kvartalet er synergigevinsterne opgjort til at have haft en positiv regnskabsmæssig effekt på 62 mio. kr.

I den første halvdel af 2023 har fokus været på tiltag til effektivisering af indkøbs- og skadesbehandlingsprocessen samt udbygning af systemer til screening af skadesanmeldelser med henblik på at reducere forsikringssvindel. Gennem forberedelsen og implementeringen af disse initiativer er der skabt et fundament, som gør, at Alm. Brand Group nu forventer, at synergigevinsterne i indeværende år vil bidrage med en regnskabsmæssig effekt på 260 mio. kr. mod tidligere forventet 240 mio. kr. Initiativerne vil efterfølgende have en helårseffekt i 2024 på 345 mio. kr. og vil udgøre et stærkt fundament for realisering af synergier i 2024 på 450 mio. kr.

Forventninger til 2023

Alm. Brand Group opjusterede den 6. juli 2023, jf. selskabsmeddelelse nr. 13/2023, sine forventninger til forsikringsresultatet til 1,35-1,45 mia. kr. eksklusive afløbsgevinster og -tab for 2. halvår 2023 mod tidligere 1,2-1,4 mia. kr. Opjusteringen blev foretaget som følge af et tilfredsstillende skadeforløb inklusive afløbsresultatet i andet kvartal samt et forventet mere positivt forløb for realiseringen af synergigevinster end tidligere forventet.

Omkostningsprocenten forventes uændret at blive 18-18,5 og Combined Ratio forventes at blive i niveauet 87,5-88,5 eksklusive afløbsresultat for 2. halvår 2023 mod tidligere forventet 88-90.

Investeringsresultatet forventes uændret at blive i niveauet 300 mio. kr. og andre indtægter og omkostninger forventes uændret at give et underskud i niveauet 125 mio. kr.

Alm. Brand Group forventer dermed et koncernresultat eksklusive særlige omkostninger på 1.525-1.625 mio. kr. før skat.

Desuden forventer Alm. Brand Group i 2023 at have særlige omkostninger i niveauet 300-350 mio. kr. til integration af Codan og realisering af synergier. Afskrivninger på immaterielle aktiver forventes at påvirke resultatopgørelsen med ca. 360 mio. kr.

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder telefonkonference for investorer og analytikere i dag, torsdag den 17. august 2023, kl. 11.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Alm. Brands investorhjemmeside her.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere (pinkode: 008929) :

Danmark: +45 8987 5045

Storbritannien: +44 20 3936 2999

USA: +1 646 664 1960

Link til webcast: Alm. Brand 2023 Q2

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Head of Investor Relations Senior Investor Relations Officer

Mads Thinggaard Mikael Bo Larsen

mobil nr. 2025 5469 mobil nr. 5143 8002

Presse:

Pressechef

Mikkel Lars Nikolajsen

mobil nr. 2218 5711

Alm. Brand Groups (i det foregåendeomtalt ”Alm. Brand Group” eller ”Koncernen”) resultat for 2. kvartal 2023 inkluderer resultatet fra Alm. Brand Forsikring (”Alm. Brand”) og øvrige aktiviteter samt den overtagne danske forretning fra Codan Forsikring (”Codan”). Sammenligningstal for 2. kvartal 2022 er baseret på rapporterede tal og inkluderer dermed resultatet fra Alm. Brand og øvrige aktiviteter for hele kvartalet samt Codan for perioden 1. maj 2022 til 30. juni 2022. Delårsrapporten er aflagt efter regnskabsstandarden IFRS 17 og sammenligningstallene er tilrettet i overensstemmelse hermed.

Vedhæftede filer