Finansielle resultater 1. halvår 2023

Selskabsmeddelelse nr. 49

Nettoresultat på 1.178 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 20,1 %

Med et halvårsresultat der første gang overstiger 1 mia. kr., nærmere bestemt 1.178 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 20,1 %, har 1. halvår 2023 været meget tilfredsstillende. Vækst i kerneforretningen med stigende ud- og indlån har sammen med udviklingen i styrings- og markedsrenter betydet en markant vækst i nettorenteindtægter. Endvidere har banken haft tilfredsstillende kursreguleringer på bankens egenbeholdning af obligationer samt på bankens strategiske aktieposter i den finansielle sektor.

Samtidig betød en fortsat stærk kreditbonitet blandt bankens kunder, at de samlede tab og nedskrivninger for 1. halvår 2023 blev en mindre indtægt. De ledelsesmæssige skøn er i samme periode blevet forøget med samlet 72 mio. kr. og udgjorde ved udgangen af halvåret 646 mio. kr. De ledelsesmæssige skøn er fortsat overvejende relateret til usikkerheden omkring de langsigtede samfundsøkonomiske effekter af det seneste års voldsomme stigning i såvel inflation som renter.

Endelig er der grund til at fremhæve vores beslutning omkring fortsat ekspansion med åbning af yderligere en ny lokalbank i Helsinge og et nyt bankområde i Frederikssund. Dermed fortsætter vi med at udbygge vores lokale tilstedeværelse, der siden 2020 har betydet åbning af i alt 8 nye lokalbanker og bankområder. Etableringerne sker på baggrund af en fortsat stærk tro på vores decentrale forretningsmodel og betydningen af lokal tilstedeværelse i evnen til at kunne tiltrække nye kunder, siger adm. direktør Lasse Nyby.





Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Lasse Nyby på 96 34 40 11 eller til undertegnede på 96 34 42 36.

Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum

IR-chef

