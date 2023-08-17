银河娱乐集团 2023年第二季度及中期业绩

2023年第二季度经调整EBITDA为25亿元，

对比2022年第二季度为(3.84)亿元，2023年第一季度为19亿元

将约于2023年10月27日派发特别股息，每股0.2元

澳门银河 莱佛士成功开业

将于2023年创造1,100个新本地职位

香港, Aug. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 银河娱乐集团（「银娱」、「公司」或「集团」）（香港联合交易所股份代号﹕27）今天公布截至2023年6月30日止三个月及六个月期间之业绩。（除另有注明，所有金额均以港元列示）



银河娱乐集团主席吕志和博士表示：

「我想藉今日机会，向大家报告银娱的最新概况以及2023年第二季度及上半年财务业绩。澳门的业务于期内继续复苏，集团首要集中于执行营运、招聘员工以及项目发展。我们相信非博彩元素能为澳门未来吸引更长逗留时间和更阔的旅客客源，这正配合澳门政府将澳门打造成世界旅游休闲中心的愿景，而我们投资兴建世界级的非博彩设施，如银河国际会议中心和银河综艺馆，正是支持此愿景。银娱是全澳所有博彩营运商中，在通关后第一间宣布恢复派息以回馈股东的博企，藉此显示我们对澳门投下信心的一票。

于2023年第二季度，集团净收益为87亿元，按年上升257%，按季上升23%。集团经调整EBITDA为25亿元，对比2022年第二季度为(3.84)亿元及2023年第一季度为19亿元。于2023年上半年，集团净收益按年上升141%至157亿元，经调整EBITDA由2022年上半年的1.91亿元，大幅上升至44亿元。

集团的资产负债表维持高流动性及稳健。截至2023年6月30日，现金及流动投资为244亿元，净现金为220亿元。集团强健的资产负债表让我们能弹性管理业务，同时投资于长远的发展计划。今天集团欣然宣布特别股息每股0.2元，将约于2023年10月27日派发。

从2023年1月初澳门通关起至第二季度，我们继续积极扩充旗下的度假设施以及提升我们的服务水平。这包括银河国际会议中心及银河综艺馆于2023年4月开始试业。于6月底，我们新增了一间按照新博彩法例营运的中介人贵宾厅。同时我们在第二季度引入了一系列全新的餐饮食肆。而作为第三期发展的一部份，新的天峰高额投注区及其他非博彩设施已于7月启业。我们正筹备在东京开设第一个海外业务发展办事处，并计划在曼谷及首尔设立办事处。

于2023年8月16日，独家设有450间奢华套房的澳门银河 莱佛士成功开始试业，为澳门带来新层次的奢华服务及顾客体验。莱佛士将推动高端顾客增长，致力配合政府为澳门带来逗留时间更长的高端旅客的目标。此外，拥有700间客房的澳门安达仕酒店将于2023年9月开幕。

为支持银河国际会议中心及银河综艺馆营运，我们欣然宣布集团与一众具规模的娱乐企业签订数年的协议，以协助我们筹办有关活动。

我们一直与政府各有关部门紧密合作，可以欣然告诉大家，我们旗下所有酒店已于第二季末聘请了全数所需员工 (百老汇酒店除外)。

发展方面，银娱正继续推进第四期工程，项目聚焦在非博彩业务，主要针对MICE、娱乐和适合家庭旅客的设施，此外亦包括博彩。

最后，我要衷心感谢所有团队成员每日为顾客提供『傲视世界 情系亚洲』的服务，贡献集团迈向成功。」

2023年第二季度及中期业绩摘要



银娱：为未来的增长做好准备

上半年集团净收益为157亿元，按年上升141%

上半年集团经调整EBITDA为44 亿元，按年上升2,193%

上半年股东应占溢利为29亿元，对比2022年上半年为(8.5)亿元

第二季度集团净收益为87亿元，按年上升257%，按季上升23%

第二季度集团经调整EBITDA为25亿元，对比 2022年第二季度为(3.84)亿元，2023年第一季度为19亿元

撇除因净赢率偏高所增加之400万元，第二季度正常化后经调整EBITDA为25亿元

过去十二个月经调整EBITDA为36亿元，按年上升109%，按季上升367% 「澳門銀河™」：为未来的增长做好准备

上半年净收益为119亿元，按年上升164%

上半年经调整EBITDA为40亿元，按年上升650%

第二季度净收益为66亿元，按年上升356%，按季上升22%

第二季度经调整EBITDA为22亿元，对比 2022年第二季度为(1.88)亿元，2023 年第一季度为18.5亿元

撇除因净赢率偏高所增加之400万元，第二季度正常化后经调整EBITDA为22亿元

第二季度五间酒店平均入住率为92% 澳门星际酒店：为未来的增长做好准备

上半年净收益为22亿元，按年上升236%

上半年经调整EBITDA为5.78亿元，对比2022年上半年为(2.16)亿元

第二季度净收益为12亿元，按年上升456%，按季上升30%

第二季度经调整EBITDA为3.62亿元，对比2022年第二季度为(1.58)亿元，2023第一季度为2.16亿元

第二季度酒店入住率为100% 「澳門百老匯™」、城市娱乐会、建筑材料业务

「澳門百老匯™」：第二季度经调整EBITDA为(1,000)万元，对比2022年第二季度为(1,900)万元，2023年第一季度为(1,000)万元

城市娱乐会：第二季度经调整EBITDA为400万元，对比2022年第二季度为1,100万元，2023年第一季度为300万元

建筑材料业务：第二季度经调整EBITDA为2.28亿元，按年上升34%，按季上升126% 资产负债表：健康及高流动性的资产负债表

截至2023年6月30日，现金及流动投资为244亿元，净现金为220亿元

集团今天宣布特别股息每股0.2元将约于2023年10月27日派发 最新发展概况：包括银河国际会议中心、银河综艺馆及澳门银河 莱佛士的第三期项目顺利试业；澳门安达仕酒店快将开幕；继续推进第四期 路氹第三期：银河国际会议中心、银河综艺馆及澳门银河 莱佛士已顺利试业，澳门安达仕酒店将于9月开幕

路氹第四期：我们正致力发展第四期。项目聚焦在非博彩业务，主要针对MICE、娱乐和适合家庭旅客的设施，此外亦包括博彩



澳门市场概览

自从2023年第一季度与新冠疫情相关的旅游限制解除后，澳门持续复苏。根据博彩监察协调局公布，2023年第二季度澳门博彩收益总额为442亿元，按年上升436%，按季上升31%。澳门的中场博彩收益为盈利增长的主要动力。

于2023年第二季度，访澳旅客为670万人次，回复到2019年第二季度的68%，按年上升322%，按季上升35%。来自内地的旅客为430万人次，按年上升205%，按季上升33%。过夜旅客为340万人次，按年上升468%，按季上升30%。

集团财务业绩



2023年上半年

2023年上半年集团净收益为157亿元，按年上升141%，经调整EBITDA为44亿元，按年上升2,193%。股东应占溢利为29亿元，对比2022年上半年为(8.5)亿元。「澳門銀河™」经调整EBITDA为40亿元，按年上升650%。澳门星际酒店经调整 EBITDA为5.78亿元，对比2022年上半年为(2.16)亿元。「澳門百老匯™」经调整 EBITDA为(2,000)万元，对比2022年上半年为(3,600)万元。

在 2023年上半年，由于银娱博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA 增加约6,300万元。净赢率正常化后，2023年上半年经调整EBITDA为43亿元，对比2022年上半年为1.64亿元。





于2023年上半年，集团的博彩收益总额为137亿元，按年上升187%。中场博彩收益总额为112亿元，按年上升194%，转码博彩收益总额为17亿元，按年上升140%，角子机博彩收益总额为7.8亿元，按年上升228%。

集团主要财务数据 （百万港元） 2022年



上半年 2023年



上半年 收益： 净博彩 4,130 11,912 非博彩 1,079 2,296 建筑材料 1,315 1,507 净收益总额 6,524 15,715 经调整 EBITDA 191 4,380 博彩数据 1 （百万港元） 2022年



上半年 2023年



上半年 转码数2 21,560 50,602 净赢率 % 3.3% 3.4% 博彩收益 719 1,725 中场博彩投注额3 14,073 46,929 净赢率 % 27.1% 23.9% 博彩收益 3,817 11,219 角子机博彩投注额 7,019 20,203 净赢率 % 3.4% 3.9% 博彩收益 238 780 博彩收益总额4 4,774 13,724



2023年第二季度

于2023年第二季度，集团净收益为87亿元，按年上升257%，按季上升23%。经调整EBITDA为25亿元，对比2022年第二季度为(3.84)亿元，2023年第一季度为19亿元。「澳門銀河™」经调整EBITDA为22亿元，对比2022年第二季度为(1.88)亿元，2023年第一季度为18.5亿元。澳门星际酒店经调整EBITDA为3.62亿元，对比2022年第二季度为(1.58)亿元，2023年第一季度为2.16亿元。「澳門百老匯™」经调整EBITDA为(1,000)万元，对比2022年第二季度为(1,900)万元及2023年第一季度为(1,000)万元。

过去十二个月经调整EBITDA为36亿元，按年上升109%，按季上升367%。

于2023年第二季度，由于银娱博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA增加约400万元。净赢率正常化后，2023年第二季度经调整EBITDA为25亿元，对比2022年第二季度为(4.08)亿元，2023年第一季度为18.5亿元。

银娱2023年第二季度及上半年经调整EBITDA及其调整之简表﹕

(百万港元) 2022年

第二季度 2023年

第一季度 2023年

第二季度 按年

变化 按季

变化 2022年

上半年 2023年

上半年 经调整EBITDA (384) 1,907 2,473 744% 30% 191 4,380 净赢率之影响 5 24 59 4 - - 27 63 正常化后之经调整EBITDA (408) 1,848 2,469 705% 34% 164 4,317







于2023年第二季度，集团的博彩收益总额为77亿元，按年上升449%，按季上升26%。中场博彩收益总额为63亿元，按年上升439%，按季上升27%。转码博彩收益总额为9.31亿元，按年上升508%，按季上升17%。角子机博彩收益总额为4.43亿元，按年上升483%，按季上升31%。

集团主要财务数据

（百万港元） 2022年

第二季 2023年

第一季 2023年

第二季 2022年

上半年 2023年

上半年 收益： 净博彩 1,228 5,323 6,589 4,130 11,912 非博彩 456 1,033 1,263 1,079 2,296 建筑材料 740 698 809 1,315 1,507 净收益总额 2,424 7,054 8,661 6,524 15,715 经调整 EBITDA (384) 1,907 2,473 191 4,380 博彩数据 6 （百万港元） 2022年

第二季 2023年

第一季 2023年

第二季 2022年

上半年 2023年

上半年 转码数7 3,646 21,548 29,054 21,560 50,602 净赢率 % 4.2% 3.7% 3.2% 3.3% 3.4% 博彩收益 153 794 931 719 1,725 中场博彩投注额8 4,610 20,675 26,254 14,073 46,929 净赢率 % 25.3% 23.9% 23.9% 27.1% 23.9% 博彩收益 1,165 4,934 6,285 3,817 11,219 角子机博彩投注额 2,639 8,576 11,627 7,019 20,203 净赢率 % 2.9% 3.9% 3.8% 3.4% 3.9% 博彩收益 76 337 443 238 780 博彩收益总额9 1,394 6,065 7,659 4,774 13,724

资产负债表及股息

集团的资产负债表维持健康及高流动性。截至2023年6月30日，现金及流动投资为244亿元，净现金为220亿元；总负债为24亿元，主要反映持续的库务利息收益率管理策略，令手持现金之利息收入超出相应借贷利息成本。我们的资产负债表配合来自营运的强劲现金流，让集团能够透过股息回馈股东，同时支持未来发展计划。于结算日后集团宣布特别股息每股0.2元，将约于2023年10月27日派发。



「澳門銀河™」

「澳門銀河™」为集团最大的收益及盈利贡献来源。于2023年上半年，净收益为119亿元，按年上升164%。经调整EBITDA为40亿元，按年上升650%。于2023年上半年，由于「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA 增加约6,300万元。净赢率正常化后，2023年上半年经调整EBITDA为40亿元，对比2022年上半年为5.09亿元。

2023年第二季度，「澳門銀河™」经调整 EBITDA 为22亿元，对比2022年第二季度为(1.88)亿元，2023年第一季度为18.5亿元。于2023年第二季度，由于「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约400万元。净赢率正常化后，2023年第二季度经调整EBITDA为22亿元，对比2022年第二季度为(2.12)亿元及2023年第一季度为17.9亿元。

五间酒店于2023年上半年及第二季度的入住率分别为77%和92%。

「澳門銀河™」主要财务数据 （百万港元） 2022年

第二季 2023年

第一季 2023年

第二季 2022年

上半年 2023年

上半年 收益： 净博彩 1,016 4,442 5,430 3,519 9,872 酒店/餐饮/其他 175 470 726 403 1,196 商场 244 436 394 590 830 净收益总额 1,435 5,348 6,550 4,512 11,898 经调整 EBITDA (188) 1,846 2,172 536 4,018 经调整 EBITDA 利润率 NEG10 35% 33% 12% 34% 博彩数据 11 （百万港元） 2022年

第二季 2023年

第一季 2023年

第二季 2022年

上半年 2023年

上半年 转码数12 3,646 21,548 29,054 21,560 50,602 净赢率 % 4.2% 3.7% 3.2% 3.3% 3.4% 博彩收益 153 794 931 719 1,725 中场博彩投注额13 3,317 15,124 19,146 9,944 34,270 净赢率 % 27.6% 26.2% 26.3% 30.5% 26.3% 博彩收益 915 3,970 5,038 3,036 9,008 角子机博彩投注额 1,589 6,290 8,414 4,610 14,704 净赢率 % 3.4% 4.6% 4.5% 4.1% 4.6% 博彩收益 54 291 379 190 670 博彩收益总额 1,122 5,055 6,348 3,945 11,403



澳门星际酒店

于2023年上半年，澳门星际酒店净收益为22亿元，按年上升236%。经调整EBITDA为5.78亿元，对比2022年上半年为(2.16)亿元。

2023年第二季度，澳门星际酒店经调整EBITDA为3.62亿元，对比2022年第二季度为(1.58)亿元，2023年第一季度为2.16亿元。

2023年上半年及第二季度酒店入住率分别为98%和100%。

澳门星际酒店主要财务数据 （百万港元） 2022年

第二季 2023年

第一季 2023年

第二季 2022年

上半年 2023年

上半年 收益： 净博彩 198 828 1,103 589 1,931 酒店/餐饮/其他 17 105 115 44 220 商场 5 5 5 11 10 净收益总额 220 938 1,223 644 2,161 经调整 EBITDA (158) 216 362 (216) 578 经调整 EBITDA 利润率 NEG14 23% 30% NEG14 27% 博彩数据 15 （百万港元） 2022年

第二季 2023年

第一季 2023年

第二季 2022年

上半年 2023年

上半年 中场博彩投注额16 982 5,289 6,842 3,165 12,131 净赢率 % 20.6% 17.5% 17.6% 19.3% 17.6% 博彩收益 202 926 1,206 612 2,132 角子机博彩投注额 342 1,406 2,250 817 3,656 净赢率 % 2.4% 2.3% 2.1% 2.3% 2.2% 博彩收益 9 32 48 19 80 博彩收益总额 211 958 1,254 631 2,212



「澳門百老匯™」

「澳門百老匯™」是适合一家大小，配以街头娱乐和美食的度假城，并得到澳门本地中小企支持。于2023年上半年，「澳门百老汇™」净收益为4,100万元，按年上升32%。2023年上半年经调整EBITDA为(2,000)万元，对比2022年上半年为(3,600)万元。于2023年第二季度，「澳門百老匯™」经调整EBITDA为 (1,000)万元，对比2022年第二季度为(1,900)万元，2023年第一季度为(1,000)万元。

城市娱乐会

于2023年上半年，城市娱乐会为集团带来经调整EBITDA的贡献为700万元，按年下跌63%。2023年第二季度经调整EBITDA为400万元，按年下跌64%，按季上升33%。

建筑材料业务

建筑材料业务在2023年上半年经调整EBITDA为3.29亿元，按年上升14%。建筑材料业务在2023年第二季度表现稳健，经调整EBITDA为2.28亿元，按年上升34%，按季上升126%。

最新发展概况

「澳門銀河™」及澳门星际酒店

我们继续在旗下的度假城进行提升工程，尤其专注于增加创新的餐饮及零售产品，藉此保持度假城的竞争力及对顾客的吸引力。

路氹 – 新里程

银河国际会议中心和银河综艺馆，以及紧随其后的澳门银河 莱佛士均顺利试业。我们正在招聘更多员工，为澳门安达仕酒店的开幕作准备。目前，我们聚焦在已经动工的第四期项目，当中包括六间高端品牌并首度进驻澳门的酒店，拥有4,000个座位的剧院、多元化的餐饮、零售、非博彩设施、园林和水上玩乐园区。当完成后，我们在澳门的酒店客房和套房总数将达至约7,500间。我们透过路氹第三及四期以支持澳门成为世界旅游休闲中心的愿景，对澳门的未来充满信心。

2023年上半年部分主要奖项

奖项 颁发单位 银娱 最佳博彩营运商 亚洲博彩业大奖2023 可持续发展大奖 国际博彩业大奖2023 杰出企业社会责任奖 香港《镜报》 「澳门银河TM」 米芝莲一星餐厅 8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩 《香港澳门米芝莲指南2023》 「2023福布斯旅游指南」五星酒店

「银河酒店™」

澳门大仓酒店

澳门悦榕庄

澳门丽思卡尔顿酒店 「2023福布斯旅游指南」五星餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩 「2023福布斯旅游指南」五星水疗 澳门悦榕SPA

澳门丽思卡尔顿水疗中心 福布斯旅游指南 《南华早报》「100 Top Tables 2023」 8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩 《南华早报》 EarthCheck金徽认证

澳门悦榕庄 EarthCheck银徽认证 「银河酒店™」

澳门大仓酒店 EarthCheck 澳门环保酒店奖 — 金奖

澳门丽思卡尔顿酒店

澳门悦榕庄

澳门JW 万豪酒店

澳门大仓酒店 澳门环保酒店奖 — 银奖 「银河酒店™」 澳门特别行政区政府环境保护局 澳门星际酒店 米芝莲二星餐厅 - 风味居 《香港澳门米芝莲指南2023》 《南华早报》「100 Top Tables 2023」 - 风味居 《南华早报》 携程美食林2023 铂金餐厅 - 风味居 携程 「澳門百老匯TM」 澳门环保酒店奖 - 环境绩效银奖 环境保护局 建筑材料业务 「商界展关怀」计划 – 连续20 年或以上「商界展关怀」标志 香港社会服务联会 第二十一届香港职业安全健康大奖

- 安全管理制度大奖 - 各行各业组别 - 嘉许证书

- 安全表现大奖 - 各行各业组别 - 杰出奖 香港劳工处 / 职业安全健康局

展望

进入2023年第三季，我们欣喜的见到博彩收益持续复苏，在酒店客房供应持续增加下入住率近乎爆满，零售业务稳健，餐饮表现强劲，银河国际会议中心和银河综艺馆在四月份试业后获得好评，我们将继续主办多元化的娱乐、文化和体育项目。我们相信随着集团众多全新设施的开幕及即将开幕，将大大巩固银娱的定位以把握未来增长，包括澳门银河 莱佛士及澳门安达仕酒店的开业。

我们继续聚焦在优先的工作项目上，包括执行营运、第三期的全面开业以及推进发展第四期。营运为现金流带来正面贡献，加上我们强健的资产负债表，为未来重大的发展计划做好充足准备。

我们在2023年招聘计划的其中一部分，将会创造多1,100个新本地职位，并为我们一向所重视的员工继续提供多元化的职业发展，以扩阔他们的职业技能和提升日后的发展机会。银娱一直遵循本地雇员优先就业的原则，以本地居民为优先招聘对象。

我们正筹备在东京开设首间海外业务发展办事处，亦计划在曼谷和首尔设立办事处，藉此配合我们向政府承诺引进更多高端的国际旅客到访澳门。

随着澳门和内地更多基建配套，前往澳门旅游和休闲的旅客可享用更便捷的交通，再加上目前内地较低的渗透率，将有利于澳门长远发展。

有关银河娱乐集团（香港联合交易所股份编号：27）

银河娱乐集团（「银娱」或「集团」） 是全球首屈一指的度假城、酒店及博彩企业，主要在澳门发展及经营一系列综合度假城、零售、餐饮、酒店及博彩项目。集团于香港联合交易所上市，并为恒生指数成份股。

澳门博彩市场在2002年开放时，银娱为三家最初获得批给合同的营运商之一。于2022年，银娱获授予新的博彩批给合同，期限由2023年1月1日至2032年12月31日止。银娱一直以成功打造崭新、触目及屡获殊荣的项目、产品及服务见称，加上「傲视世界 情系亚洲」的服务理念，令集团的表现持续傲视澳门市场。

银娱于澳门经营三个旗舰项目：包括位于路氹、全球其中一个规模最大的综合度假城「澳門銀河™」；毗邻「澳門銀河™」独一无二的娱乐及美食街新地标「澳門百老匯™」；以及位于澳门半岛、屡获殊荣的尊尚项目澳门星际酒店。

集团拥有的尚待开发之土地为澳门博彩营运商之中最大。随着位于路氹的新里程落成后，银娱在路氹的度假城版图将超过二百万平方米，成为全球其中一个规模最大并集度假城、娱乐及会展设施于一身的多元化综合旅游度假胜地。银娱亦继续推进横琴项目的计划，并正扩大我们在横琴及澳门以外的拓展重点，可能包括快速发展中的大湾区之机遇。这些项目将有助银娱发展，并支持澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。

于 2015 年 7 月，银娱宣布对摩纳哥公国之世界著名豪华酒店及度假村营运商「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」（Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco）作出策略性股权投资。银娱会继续与「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」积极物色海外发展机会。

银娱致力为顾客提供世界级的独特度假体验，并矢志为其经营业务之社区建立可持续发展的未来。

更多关于集团的详情，请浏览 www.galaxyentertainment.com

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1 博彩数据未扣除佣金及奖励。

2 反映中介人贵宾厅及自营公司贵宾厅之总和。

3 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

4 博彩收益总额包括来自城市娱乐会之博彩收益。

5 反映与转码活动相关之净赢率影响。

6 博彩数据未扣除佣金及奖励。

7 反映中介人贵宾厅及自营公司贵宾厅之总和。

8 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

9 博彩收益总额包括来自城市娱乐会之博彩收益。

10 负利润率。

11 博彩数据未扣除佣金及奖励。

12 反映中介人贵宾厅及自营公司贵宾厅之总和。

13 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

14 负利润率。

15 博彩数据未扣除佣金及奖励。

16 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

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