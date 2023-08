SKYPOINT continue de dominer le marché avec 4 nouvelles caméras pour 2023!

MONTREAL, 17 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SPYPOINT offrent à ses caméras de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités en 2023, donnant ainsi aux chasseurs plus d'options de prospection que jamais alors que la saison de la chasse approche à grands pas.



« La FLEX-S est vraiment le joyau de la couronne de 2023 », a déclaré Jean-François Boyer, vice-président du marketing chez SPYPOINT. « L'ajout d'un panneau solaire à la plateforme FLEX est une innovation qui réjouit tout le monde, car il augmente considérablement l'autonomie. La FLEX G-36 est également une excellente suite pour la série FLEX grâce à l'amélioration de la résolution photo et à une meilleure connectivité globale. La famille FLEX a fait un grand pas en avant », a-t-il poursuivi.

Ce n'est pas seulement l'ajout d'un panneau solaire qui fait de la FLEX-S une caméra si intéressante. Le mode Instantané est attendu avec impatience. Ce mode vous permet de faire des requêtes sur demande à la caméra, y compris des mises à jour de statut et des aperçus de photos ou de vidéos. Vous pouvez utiliser l'application pour demander qu'une photo ou une vidéo soit prise et vous soit envoyée immédiatement via l'application. Les vidéos sont prises et un aperçu vidéo est envoyé comme pour les autres vidéos en mode standard. Pour les chasseurs qui souhaitent rester connectés ou voir ce qui se passe lorsqu'ils ne sont pas sur le terrain, il s'agit d'une technologie prisée par les utilisateurs de caméras de chasse cellulaire.

Une autre caméra cellulaire connaît également une nouvelle vie en 2023 grâce à la plateforme de caméra cellulaire la plus populaire de l'histoire, à savoir la nouvelle LM2. La LM2 de SPYPOINT est construite sur la même base que la caméra LINK-MICRO qui a révolutionné le marché des caméras cellulaires en 2019, offrant des photos de 20 MP et une antenne améliorée pour rendre la performance de la caméra meilleure que jamais.

« ll y a tellement de clients qui ont commencé à utiliser des caméras cellulaires grâce à la série LINK-MICRO. C’est formidable de pouvoir offrir l'évolution de la révolution avec la LM2 », a ajouté M. Boyer.

Enfin, pour les clients qui désirent opter pour une caméra de chasse sans transmission de photos ou vidéos en raison d'un signal irrégulier ou d'autres restrictions locales, la FORCE-PRO-S propose une option de caméra SD polyvalente et robuste qui répond à tous les besoins. La caméra FORCE-PRO-S, qui prend des photos de 30 MP et est dotée de trois réglages vidéo (4K, 2K, 1080p), est comme la populaire FORCE-PRO pour ceux qui veulent la meilleure qualité de photo possible, mais encore une fois, avec l'ajout d'un panneau solaire qui prolonge l'autonomie de l'appareil de façon exponentielle et permet un économie substantiel sur l'achat de piles.

« Nous sommes particulièrement fiers de cette année. C’est très satisfaisant pour une entreprise de prendre les commentaires de ses clients en considération et de s'en servir pour faire évoluer ses produits. Nous sommes en contact permanent avec nos clients, nous cherchons toujours à améliorer leur expérience avec notre marque et nos produits. Ce que nous avons en 2023, c'est une gamme de produits qui nous emballent tout autant que nos clients », a conclu M. Boyer.

Les produits SPYPOINT sont en vente chez pratiquement tous les détaillants d'articles de sport, en magasin et en ligne.

À PROPOS DE SPYPOINT :

SPYPOINT, la marque de caméras de chasse cellulaire n° 1 dans le monde, a révolutionné l’industrie de la chasse en rendant la prospection mobile accessible à tous. Notre objectif principal est de faire de vous un chasseur mieux préparé et plus efficace grâce à nos caméras fiables et simples d’utilisation ainsi qu’à notre application innovante de gestion de caméras et photos proposant des fonctionnalités de cartes personnalisables, de météo et de filtres IA de détection BUCK TRACKER®. Avec SPYPOINT, vous avez votre chasse entière à portée de main.

