Aptean erweitert ERP-Kapazitäten für Hersteller und Distributoren in Deutschland durch die Übernahme von trend SWM

ALPHARETTA, Ga., Aug. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean , ein globaler Anbieter von erfolgskritischen Softwarelösungen, gab heute die Übernahme von trend SWM bekannt, einem Anbieter von Enterprise Resource Planning (ERP)-Software für Hersteller und Händler in Deutschland, darunter Hersteller von Farben, Chemikalien, Kosmetik und Kunststoffen.



trend SWM wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Freiburg, Deutschland. Die modulare, flexible ERP-Lösung von trend SWM umfasst branchenspezifische Funktionen wie Chargenverwaltung und Rezepturmanagement zur Unterstützung von Prozessherstellern sowie Verpackungs- und Lagerverwaltungsfunktionen für Großhändler und Distributoren sowie den Branchenfokus Automotive mit seinen spezifischen Anforderungen. Die Software von trend SWM kann vor Ort oder in der Cloud betrieben werden. Sie wird durch ein engagiertes Expertenteam betreut, das die Kunden auf ihrem Weg von der Implementierung bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus begleitet. Durch die Aufnahme von trend SWM erweitert Aptean seine Möglichkeiten, mittelständische Hersteller und Distributoren in Deutschland zu bedienen.

„Das Expertenteam von trend SWM teilt das Engagement von Aptean für Innovation und unsere Leidenschaft für die Gewährleistung von außergewöhnlichen Kundenerfahrung“, so Oliver Dahlhaus, GM, DACH, bei Aptean. „Wir freuen uns, unsere ERP-Fähigkeiten um trend SWM zu erweitern. Dadurch können wir Hersteller und Distributoren in Deutschland zukünftig noch besser unterstützen.“

"Aptean und trend SWM teilen das gemeinsame Ziel, flexible, integrierte Lösungen zu liefern, die den spezifischen Anforderungen unserer Kunden Rechnung tragen", sagte Peter Müller, MD bei trend SWM. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam in die Zukunft zu starten und unser Wachstum in der Region zu steigern."

Über trend SWM

trend SWM ist ein Anbieter von ERP-Software (Enterprise Resource Planning), die speziell auf die Bedürfnisse moderner, mittelständischer Hersteller und Händler zugeschnitten ist, darunter Hersteller von Farben, Chemikalien, Kunststoffen und Kosmetika. Seit über 30 Jahren liefert trend SWM seine Lösungen mit der zusätzlichen Unterstützung eines Servicemodells, das jedem Kunden einen festen Ansprechpartner für den gesamten Kundenlebenszyklus zur Seite stellt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns: www.trendswm.de.

Über Aptean

Aptean ist einer der weltweit führenden Anbieter von speziell entwickelter, branchenspezifischer Software, die Herstellern und Händlern hilft, ihre Geschäfte effektiv zu führen und zu erweitern. Die Produkte und Dienstleistungen von Aptean, die sowohl in der Cloud als auch On-premise eingesetzt werden können sowie das unübertroffene Fachwissen helfen Unternehmen jeder Größe dabei, Ready for What’s Next, Now® zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Wenn Sie mehr über Aptean und die von uns bedienten Märkte erfahren möchten, besuchen Sie www.aptean.com .

Aptean und Ready for What’s Next, Now® sind eingetragene Warenzeichen von Aptean, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

For Media Inquiries Please Contact

Alexis Borucke

Senior Director, Global Corporate Communications

Alexis.Borucke@Aptean.com

(813) 334-5741