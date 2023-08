Keskisuomalainen Oyj julkaisee päivitetyt näkymät vuodelle 2023

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote 17.8.2023 klo 16.00

Keskisuomalainen Oyj heikentää vuoden 2023 näkymiään liikevaihdon ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton osalta.

Ukrainan sota ja kiristynyt maailmanpoliittinen tilanne sekä kasvanut epävarmuus markkinassa ovat johtaneet sekä voimakkaasti kohonneeseen kustannusinflaatioon että taloudelliseen taantumaan Suomessa. Mediamyynti Suomessa laski vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja lasku on kiihtynyt loppukeväästä lähtien, eikä mediamyynnin odoteta kääntyvän Suomessa nousuun loppuvuoden 2023 aikana. Huonontuneen markkinatilanteen vaikutuksesta Keskisuomalainen-konsernin mediamyynnin näkymä on heikentynyt, eikä sen arvioida parantuvan loppuvuoden 2023 aikana. Kiihtynyt kustannusinflaatio ja sen seurauksena olennaisimpien kustannusten nousu, erityisesti vuonna 2022 sanomalehtipaperin voimakkaasti noussut hinta, sekä kevään 2023 palkkaratkaisujen vaikutukset heikentävät Keskisuomalainen-konsernin liiketoiminnan kannattavuutta vuonna 2023. Näiden seurauksena ja siitä huolimatta, että Keskisuomalainen-konsernin digitaalinen liiketoiminta on kasvanut ja lehtien kustantaminen on pysynyt kannattavana, Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihdon uskotaan vuonna 2023 heikkenevän hieman vuoteen 2022 verrattuna ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton laskevan selvästi vuoden 2022 tasosta.

17.8.2023 Keskisuomalainen Oyj:n julkaisemat näkymät vuodelle 2023

Uskomme vuoden 2023 liikevaihdon heikkenevän hieman vuoteen 2022 verrattuna ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton laskevan selvästi vuoden 2022 tasosta.

Vuonna 2022 Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto oli 221,0 Me ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 3,7 Me.

21.2.2023 Keskisuomalainen Oyj:n julkaisemat näkymät vuodelle 2023

Uskomme tilikauden 2023 liikevaihdon pysyvän edellisen vuoden tasolla ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan selvästi vuoden 2022 tasosta.

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus vuodelta 2023 julkaistaan 24.8.2023.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com