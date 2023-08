Boreo Oyj – Johdon liiketoimet – Jesse Petäjä



Boreo Oyj Johdon liiketoimet 17.8.2023 KLO 17:00

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jesse Petäjä

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Boreo Oyj

LEI: 743700OD4QRWKZ4ODC98

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 36714/4/8

Liiketoimen päivämäärä: 2023-08-14

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900724

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 35 EUR

(2): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 35 EUR

(3): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 35 EUR

(4): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 35 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):

Volyymi: 141 Keskihinta: 35 EUR

Liiketoimen päivämäärä: 2023-08-15

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900724

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 35 EUR

(2): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 35 EUR

(3): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 35 EUR

(4): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 35 EUR

(5): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 35 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5):

Volyymi: 245 Keskihinta: 35 EUR

Lisätietoja:

Aku Rumpunen

Talous- ja rahoitusjohtaja

puh +358(0)40 556 3546

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä pieniä ja keskisuuria yhtiöitä pitkällä aikavälillä. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon ensisijainen tavoite on kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu. Yhtiön liiketoimintamallina on kannattavien ja korkeaa pääoman tuottoa tekevien yrittäjämäisten yhtiöiden hankinta ja pitkäaikainen omistaminen. Yhtiön liiketoimintamallin keskiössä on sen yhtiöiden kassavirtojen uudelleensijoittaminen korkeilla odotetuilla pääoman tuottotasoilla konserniyhtiöihin tai yritysostoihin. Boreo toimii hajautetussa organisaatiomallissa, jossa korostetaan paikallista vastuuta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Konsernin yhtiöiden kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu varmistetaan yhtiöiden ja niiden henkilöstön tukemisella ja kouluttamisella.

Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 160 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.