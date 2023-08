Forventninger til 2023

I forbindelse med den igangværende udarbejdelse af delårsrapport for 2. kvartal 2023 er der fundet anledning til at ændre resultatforventningerne.

PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer for 2023 nu en omsætning i niveauet 1.275 til 1.325 mio.kr. og et resultat før skat på 200 til 225 mio.kr. De seneste udmeldte forventninger var en omsætning i niveauet 1.225 til 1.275 mio. kr. og et resultat før skat på 150 til 175 mio.kr.

Ændringen foretages med baggrund i de realiserede resultater for de første syv måneder af 2023 og forventningerne til den resterende del af året. Forbedringen kan hovedsageligt henføres til flere tilskuere til F.C. Københavns hjemmekampe, øgede transferindtægter og en meget travl højsæson på alle tre Lalandia destinationer.

Forventningerne er baseret på F.C. Københavns deltagelse i gruppespil i UEFA Europa League.

Delårsrapporten pr. 30. juni 2023 bliver offentliggjort 28. august 2023.

Vedhæftet fil