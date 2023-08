Nasdaq First North Growth Market

Scape Technologies A/S halvårsresultat 2023

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S har i dag godkendt det ikke-reviderede halvårsregnskab for 2023.





Halvårets resultater i sammendrag

Regnskabet viser et fald i omsætningen fra 5,08 mio. kroner i første halvår 2022 til 1,86 mio. kroner i første halvår 2023, men en vækst i omsætningen fra 1,05 mio. kroner i andet halvår 2022.

Driftsunderskuddet er på 7,85 mio. kroner efter skat mod et driftsunderskud på 5,48 mio. kroner efter skat i første halvår 2022.





Fortsatte investeringer i produktudvikling og markedsopbygning

Scape Technologies har i tråd med de udmeldte planer markant øget investeringerne i udviklingsressourcer, hvilket forventes at åbne nye betydelige markedsmuligheder. Selskabets vækstorienterede produktudvikling til nye forretningsområder og salg til nye brancher har følgende fokusområder:

Scape 3D Vision Guidance Platform og implementering af AI

Scape Technologies' dybe erfaring med at bruge 3D-vision til robotløsninger har givet grundlaget for en kommende introduktion af en effektiv og brugervenlig SCAPE-udviklingsplatform til udvikling af en række applikationer til det brede og hurtigt voksende robotautomatiseringsmarked ved hjælp af 3D-vision.

Udviklingen af ​​denne nye udviklingsplatform skrider planmæssigt frem og i første fase gøre virksomhedens egen udvikling af nye produkter enklere og mere effektiv, bl.a. ved brug af AI. Udviklingsplatformen vil som næste skridt blive tilbudt slutkunder og systemintegratorer, som selv ønsker at skabe bl.a. 3D vision løsninger baseret på SCAPE platformen.

Disse planer er i tråd med tidligere udmeldte planer for fortsat eksekvering af virksomhedens vækst- og internationaliseringsstrategi, der kræver øgede investeringer i forskning, produktudvikling og udvikling af distributionskanaler samt udvidelse af produktporteføljen.

Scape Bin-Picker

Scape Technologies' pipeline af potentielle bin-picking-projekter vokser fortsat gennem virksomhedens salgs- og implementeringspartnere, og med den fortsatte produktudvikling vil virksomheden kunne styrke positioneringen og optimere ressourcerne, så flere ressourcer inden for udvikling og salg kan dedikeres til de nye forretningsområder.

Scape Package-Picker

Selskabet vil skabe et nyt globalt markedsområde inden for den hastigt voksende e-handelsindustri ved at introducere løsninger til distributionscentre. Virksomhedens første produktlancering på dette område, Scape Package-Picker, er implementeret hos en kunde i Kina og erfaringerne herfra benyttes til at opbygge en pipeline af potentielle projekter og nye salgspartnere inden for distribution af pakker i Europa.





Forventninger til fremtiden

Scape Technologies oplever en fortsat stigende interesse for selskabets løsninger og teknologi på forskellige markedsområder, men har dog noteret en længere beslutningshorisont og forsinkelser i ordreafgivelser p.g.a. den generelle økonomiske usikkerhed i Europa.

Selskabets ledelse er derfor meget opmærksomme på industriens - og særligt Tysklands - generelle problemer, som samlet set kan medføre forsinkelser i forventede kundeleverancer og faktureringer og påvirke den forventede bogførte omsætning.

På denne baggrund er det ikke usandsynligt, at årets resultater kan blive i den nedre ende af de anførte forventninger til 2023, der dog er uændrede i forhold til tidligere udmeldte forventninger.

Forventningen til 2023:

Omsætning på 6-9 mio. kroner

Resultat før skat på: Minus 14-16 mio. kroner

t.dkk H1 2023 2022 H1 2022 H2 2022 Resultatopgørelse i hovedtal Omsætning (Group) 1.858 5.081 1.045 6.126 Nettoomsætning 1.858 5.081 1.045 6.126 Resultat før finansielle poster - 6.159 - 3.715 - 9.071 - 12.786 Resultat efter skat - 7.848 - 5.482 - 11.025 - 16.507 Balance i hovedtal Anlægsaktiver 12.894 13.212 10.471 10.471 Aktiver i alt 18.094 16.816 17.227 17.227 Egenkapital 2.655 1.783 10.503 10.503 Egenkapitalforklaring Egenkapital primo 10.503 7.264 1.782 8.514 Kapitalforhøjelser - - 18.560 18.560 Omkostninger ifm. kapitalforhøjelser - 63 - 63 Nettoresultat - 7.848 - 5.482 - 11.025 - 16.507 Egenkapital ultimo 2.655 1.782 9.254 10.503 Pengestrømme fra drift - 7.042 - 2.744 - 12.984 - 15.728 til investering - 2.802 - 1.563 1.222 - 341 fra finansiering 8.860 4.511 12.827 17.338 i alt - 984 204 1.065 1.269 Likvider primo 2.209 940 1.157 940 Likvider ultimo 1.225 1.157 2.209 2.209 Aktierelaterede nøgletal Gennemsnitligt antal aktier i periode 29.529.197 21.529.197 27.136.674 24.729.197 Antal aktier 29.529.197 21.529.197 29.529.197 29.529.197 Resultat efter skat pr. aktie - 0,27 - 0,25 - 0,37 - 0,67 Indre værdi pr. aktie 0,09 0,08 0,31 0,36 Ovenstående halvårsresultater er ikke-reviderede









Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med systemintegratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Selskabets produktportefølje er under kraftig udvidelse, og senest har selskabet introduceret SCAPE Package-Picker, der adresserer det voksende behov for robotautomation af distributionscentre.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Scape Technologies' dybe erfaring med at bruge 3D-vision til robotløsninger har givet grundlaget for en stærkere satsning på AI samt en kommende introduktion af en effektiv og brugervenlig SCAPE-udviklingsplatform til udvikling af en række applikationer til det brede og hurtigt voksende robotautomatiseringsmarked ved hjælp af 3D-vision.

CVR-nr. 27 58 78 87

Bestyrelsen

Jesper Bach, formand

Fu Yu Chen

Leif Thomsen

Rune K. Larsen

Simon Chung

Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,

mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310),

Poul Bundgaards Vej 1, 1.,

DK-2500 Valby,

tlf. +45 3345 1000

