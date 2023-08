CBI signe un accord de partenariat avec Norwich City F.C. pour offrir une expérience révolutionnaire aux fans de football

Crypto Blockchain Industries (CBI) conclut un accord avec Norwich City F.C. pour développer un univers numérique destiné aux supporters du club à travers le monde.

Paris, France – 17 août 2023 – CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0 - ALCBI), une entreprise française cotée à Euronext spécialisée dans le développement de solutions blockchain, jeux vidéo et projets crypto, est ravie d'annoncer un partenariat avec Norwich City F.C. Grâce à cette collaboration, CBI et Norwich City F.C. aspirent à révolutionner la manière dont les clubs de football interagissent avec leurs supporters. Ils collaboreront pour construire "Football at AlphaVerse", un monde 3D novateur qui connecte les clubs de football et leurs supporters fervents.

Ce partenariat entre CBI et Norwich City F.C. marque une étape importante dans l'évolution de l'engagement des fans dans le football. En exploitant la puissance de la blockchain et des environnements numériques, les deux entités souhaitent créer une plateforme immersive et interactive qui redéfinira l'expérience des supporters.

Football at AlphaVerse est un écosystème numérique vaste, conçu pour rapprocher les fans du cœur du club qu'ils aiment. Sur cette plateforme, les supporters pourront rester informés, interagir avec leur équipe favorite et explorer différents espaces virtuels. Les fans auront l'opportunité de découvrir une réplique 3D du mythique stade Carrow Road, accédant à des zones normalement inaccessibles au public.

Cet univers immersif offre aux fans de football de nombreuses expériences, telles que la connexion avec d'autres supporters, la collecte d'actifs numériques précieux, et l'accès à une gamme de récompenses réelles, comme des billets de match et des maillots. La plateforme proposera également des événements virtuels, des rencontres et d'autres contenus exclusifs, offrant un aperçu unique des coulisses du club.

am Jeffery, directeur commercial du club, a partagé son enthousiasme concernant le partenariat, déclarant : "À Norwich City, nous cherchons toujours à explorer des moyens d'ouvrir de nouvelles sources de revenus. Nous sommes également motivés pour trouver de nouvelles opportunités avec lesquelles nos fidèles fans peuvent s'engager auprès du club.

"Cette collaboration avec CBI répond à ces deux ambitions et nous permettra de renforcer encore le lien avec nos supporters, en leur offrant une plateforme innovante pour interagir avec le club et les autres fans."

Frédéric Chesnais, PDG de CBI, a exprimé son enthousiasme, déclarant : "Nous sommes ravis de collaborer avec Norwich City F.C. sur cette initiative révolutionnaire. En combinant notre expertise technologique avec le riche héritage du club et sa base de fans dévouée, nous visons à offrir une expérience fan sans égale qui transcende les frontières physiques."

Le partenariat entre CBI et Norwich City F.C. s'apprête à redéfinir l'engagement des fans dans le football et à révolutionner la manière dont les clubs se connectent à leurs supporters. Football at AlphaVerse témoigne de l'engagement mutuel des deux organisations à offrir des expériences immersives, interactives et inoubliables aux fans de football du monde entier.

Avertissement :

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A PROPOS DE CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

Crypto Blockchain Industries (CBI) est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans les jeux vidéo, les applications professionnelles et les projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (NFTs) et aux cryptomonnaies. Fondée par l'entrepreneur renommé de l'industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, Frédéric Chesnais, CBI vise à développer et améliorer un portefeuille d'activités blockchain couvrant divers secteurs. Les actions de CBI sont cotées sur le groupe E2 (offre publique) du marché Euronext Growth. Pour plus d'informations, visitez www.cbicorp.io .

À PROPOS DE NORWICH CITY F.C.

Norwich City Football Club (également connu sous le nom de The Canaries ou The Yellows) est un club de football professionnel anglais basé à Norwich, dans le Norfolk. Norwich évolue en EFL Championship et a été fondé en 1902. Depuis 1935, Carrow Road est le domicile du Norwich City Football Club et de ses supporters. Pour plus d'informations, visitez https://www.canaries.co.uk/

