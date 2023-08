Les villes canadiennes connaîtronts une croissance lente alors que l'inflation se poursuit

OTTAWA, 17 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les villes canadiennes connaîtront une croissance modérée tout au long de l'année 2023 et en 2024, alors que l'inflation et les taux d'intérêt plus élevés persistent, freinant l'activité des consommateurs, selon une nouvelle étude du Conference Board du Canada.



« D'un océan à l'autre, les villes canadiennes seront affaiblies par des facteurs similaires en 2023 et 2024, déclare Pedro Antunes, économiste en chef du Conference Board du Canada. Dans de nombreuses villes, les projets de construction locaux ainsi que le tourisme associé aux voyageurs internationaux et canadiens stimuleront l’activité économique, tandis que les ménages et les entreprises continueront de faire face à des vents contraires. »

La construction de la prison de Thunder Bay continue de stimuler l'économie de la ville même si le Canada ralentit, avec une croissance réelle du PIB prévue à 2,5 % en 2023 et à 2,7 % en 2024.

Divers investissements dans la construction et la fabrication à Windsor devraient profiter à la région pendant de nombreuses années, notamment une nouvelle usine de batteries, des mises à jour de l'installation existante de Magna et le pont international Gordie Howe. Ces investissements joueront un rôle clé dans la croissance du PIB de la région, prévue à 2,2 % en 2023 et à 1,8 % en 2024.

L'énorme usine de batteries pour véhicules électriques de Volkswagen à St. Thomas bénéficiera grandement à London, tandis que l’épargne accumulée des dernières années, combinées à un marché du travail tendu, a donné aux ménages la confiance nécessaire pour continuer à dépenser dans la région. Le PIB à London devrait croître de 2,0 % en 2023 et de 1,2 % en 2024.

Les migrations interurbaines et internationales vers Oshawa ont été fortes ces dernières années et devraient stimuler les perspectives de la région, tout comme les améliorations apportées à l'usine d'assemblage de General Motors. Le taux de chômage de la ville diminuera légèrement, mais le PIB devrait croître de 1,8 % en 2023 et de 1,9 % en 2024.

Moncton connaît une forte croissance démographique, en partie grâce à la migration internationale. L'activité économique cette année sera stimulée par la croissance de la construction, de la fabrication, de l'administration publique et des soins de santé, ce qui devrait augmenter le PIB de la ville de 1,7 % en 2023 et de 0,7 % en 2024.

Le tourisme à St. Catharines-Niagara a été robuste et aidera la région à éviter une récession majeure cette année. Cependant, les taux d'intérêt élevés et l'inflation devraient ralentir les dépenses des consommateurs, la croissance du PIB étant prévue à 1,3 % en 2023 et à 1,5 % en 2024.

Le retard dans le retour à la production de la plateforme pétrolière Terra Nova, combiné aux baisses attendues de la production de pétrole en raison de la maintenance planifiée, limitera la croissance économique à St. John's cette année. Le PIB de la ville devrait croître de 0,8 % en 2023 et de 1,7 % en 2024.

Après avoir connu une forte croissance au cours des deux dernières années, l'économie de Kingston ralentit alors que les ménages et les entreprises seront confrontés à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt. Le PIB de la ville devrait augmenter de 1,3 % en 2023 et en 2024.

Malgré des gains démographiques sains, l'économie de Guelph n'échappera pas aux impacts de l'inflation élevée et de la hausse des taux d'intérêt. Le PIB de la ville devrait augmenter de 1,0 % en 2023 et de 1,4 % en 2024.

Les performances économiques généralement stables de Kitchener-Cambridge-Waterloo ralentiront face à la hausse des taux d'intérêt, à un marché immobilier en refroidissement et au potentiel d'une récession. Le PIB devrait augmenter de 0,9 % en 2023 et de 2,0 % en 2024.

Une perspective nationale en ralentissement aura des implications locales à Greater Sudbury, mais une forte demande de nickel pour produire des batteries pour voitures électriques est néanmoins positive pour l'économie de la ville, qui devrait voir une croissance du PIB de 0,3 % en 2023 et de 0,9 % en 2024.



Personne-ressource pour les médias :

Le Conference Board du Canada

Courriel : media@conferenceboard.ca

Tél. : 613-526-3090, poste 224

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est le principal organisme de recherche indépendant au pays. Depuis 1954, le Conference Board du Canada fournit des recherches qui appuient la prise de décisions fondées sur des données probantes afin de résoudre les plus épineux problèmes auxquels le Canada est confronté. Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda.