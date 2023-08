TCM Group A/S: TCM GROUP A/S justerer helårs finansielle forventninger til 2023

Selskabsmeddelelse

Nr. 178/2023

Tvis, 17. august 2023

TCM GROUP A/S justerer helårs finansielle forventninger til 2023.

Baseret på informationerne fra resultaterne for første halvår af 2023 og den fortsat høje grad af usikkerhed, der kendetegner de nuværende markedsforhold, justerer vi vores finansielle forventninger for 2023 som følger: en helårsforventning til omsætning i intervallet DKK 1.050-1.125 millioner (tidligere DKK 1.050-1.175 millioner), og et justeret EBIT i intervallet DKK 68-90 millioner (tidligere DKK 68-102 millioner). De finansielle forventninger inkluderer tal for Aubo Production A/S fra 3. juli 2023.

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S, +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO TCM Group A/S, +45 25 17 42 33

IR Kontakt: ir@tcmgroup.dk





Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Vedhæftet fil