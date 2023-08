TCM Group A/S: Kvartalsrapport Q2 2023

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 179/2023

Tvis, 17. august 2023



Kvartalsrapport Q2 2023 (1. april – 30. juni)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2022, og medmindre andet er angivet, er alle tal ekskl. Aubo Production A/S, der blev erhvervet med virkning 3. juli 2023)

Marginerne forbedredes i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal, mens omsætningen i kvartalet udviklede sig på linje med forventningerne. Finansielle forventninger til omsætning og EBIT specificeret med smallere intervaller.

CEO Torben Paulin:

”Det danske marked for nye køkkener viste tegn på en potentiel forbedring, da nedgangen i salget aftog i 2. kvartal. TCM’s omsætning faldt med 3,5% i forhold til 1. kvartal, i overensstemmelse med vores forventninger. Faldet i omsætningen var 19% målt i forhold til samme kvartal sidste år, hvilket det må erindres, var det stærkeste kvartal nogensinde for TCM Group målt på omsætning.

Vi er tilfredse med, at ordreindgangen for B2B-forretningen forblev stabil i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal, mens ordreindgangen for B2C faldt en smule i kvartalet.

Bruttomarginen var 20,0% i Q2 sammenlignet med 21,3% i Q2 sidste år, hvor faldet kan tilskrives en højere andel af B2B-salg og højere inputomkostninger. Sammenlignet med 1. kvartal 2023 blev bruttomarginen forbedret med 1,5% procentpoint på grund af stigende gennemsnitlige salgspriser og effekten af besparelsesinitiativer implementeret i 1. kvartal. Råvarepriserne og priser på komponenter, såsom inventar og fittings, forblev høje i kvartalet med år-til-år stigninger på mere end 10%, men vi forventer, at priserne begynder at falde i 3. kvartal, hvilket vil understøtte vores marginer yderligere. Da forbrugerefterspørgselen forventes at forblive svag i andet halvår af 2023, blev yderligere kapacitetsreduktioner igangsat mod slutningen af 2. kvartal ved at reducere den timelønnede arbejdsstyrke med cirka 5% (svarende til 20 fuldtidsansatte).

Koncernen har i kvartalet afholdt omkostninger til forhandleromstruktureringer på DKK 2,4 millioner, der er udgiftsført som salgsomkostninger.

Den 19. juni 2023 offentliggjorde koncernen købet af 100 % af aktierne i Aubo Production A/S. Dette strategiske opkøb vil yderligere styrke koncernens markedsposition primært i Norge. Handlen blev gennemført den 3. juli 2023, og Aubo Production A/S vil indgå i de konsoliderede tal for koncernen fra den 3. juli 2023. I forbindelse med købet af Aubo Production A/S, gennemførte koncernen en rettet fortegningsemission den 26. juni 2023 med et nettoprovenu på DKK 77,0 millioner, og vi er meget glade for den stærke opbakning, som flere eksisterende aktionærer viste i den forbindelse.

På baggrund af både erfaringerne fra resultaterne for første halvår af 2023 og den fortsat høje grad af usikkerhed, der kendetegner de nuværende markedsforhold, justerer vi vores finansielle forventninger for 2023 som følger: en helårsforventning til omsætning i intervallet DKK 1.050-1.125 millioner (tidligere DKK 1.050-1.175 millioner), og et justeret EBIT i intervallet DKK 68-90 millioner (tidligere DKK 68-102 millioner). De finansielle forventninger inkluderer tal for Aubo Production A/S fra 3. juli 2023.”

Finansielle nøgletal 2. kvartal 2023

Omsætningen blev DKK 264,1 millioner (DKK 324,8 millioner) svarende til et omsætningsfald på 18,7%.

Justeret EBITDA DKK 27,5 millioner (DKK 43,5 millioner). Justeret EBITDA margin var 10,4% (13,4%).

Justeret EBIT DKK 22,3 millioner (DKK 39,1 millioner). Justeret EBIT margin var 8,4% (12,0%).

Engangsposter havde en samlet negativ indvirkning på DKK 2,8 million (positiv indvirkning på DKK 3,6 millioner). Engangsposter inkluderede transaktions omkostninger relateret til køb af Aubo Production A/S.

EBIT DKK 19,5 millioner (DKK 42,7 millioner), svarende til en EBIT margin på 7,4% (13,1%).

Periodens resultat på DKK 12,2 millioner (DKK 32,2 millioner).

Frie pengestrømme var negative med DKK 1,6 millioner (positivt DKK 26,5 millioner).

Cash conversion ratio var 56,1% (49,5%).

Finansielle nøgletal 1. halvår 2023

Omsætningen blev DKK 537,7 millioner (DKK 606,2 millioner) svarende til en omsætningsfald på 11,3%.

Justeret EBITDA DKK 45,5 millioner (DKK 73,8 millioner). Justeret EBITDA margin var 8,5% (12,2%).

Justeret EBIT på DKK 35,4 millioner (DKK 65,1 millioner). Justeret EBIT margin var 6,6% (10,7%).

Engangsposter havde en negativ indvirkning på DKK 4,5 millioner (DKK 1,8 millioner).

EBIT på DKK 30,9 millioner (DKK 63,3 millioner), svarende til en EBIT margin på 5,7% (10,4%).

Periodens resultat DKK 17,6 millioner (DKK 48,8 millioner).

Frie pengestrømme var DKK -36,6 millioner (DKK -6,4 millioner).

Finansielle forventninger for helåret 2023 er en omsætning i niveauet DKK 1.050-1.125 millioner og justeret EBIT i niveauet DKK 68-90 millioner (inkl. Aubo Production A/S fra 3. juli 2023).

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S, +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO TCM Group A/S, +45 25 17 42 33

IR Kontakt: ir@tcmgroup.dk

Præsentation

Delårsrapporten bliver præsenteret fredag den 18. august kl. 9:30 CEST i en telekonference, der kan følges på TCM Groups hjemmeside eller på https://edge.media-server.com/mmc/p/veywy6qg.

For at deltage i telekonferencen og dermed have mulighed for at stille spørgsmål, skal deltagerne registrere sig forud for konferencen via nedenstående link. Ved registrering vil hver deltager få udleveret deltageropkaldsnumre og en unik personlig PIN-kode.

Online registrering til opkaldet: https://register.vevent.com/register/BI6e79fdd84c1c43cf9c86b92e26fe5415

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

