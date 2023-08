Aduro Clean Technologies souhaite la bienvenue à Karen Scholz, du Brightlands Chemelot Campus, pour une semaine de collaboration axée sur les progrès

SARNIA, Ontario, 18 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne utilisant le pouvoir de la chimie pour transformer les matières premières de plus faible valeur, comme les déchets de plastique, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, se réjouit d'accueillir Karen Scholz, du Brightlands Chemelot Campus (« Brightlands ») pendant la semaine du 21 août 2023. Cette visite souligne notre alliance qui se renforce et notre engagement commun envers des solutions durables de recyclage des déchets plastiques.

Karen Scholz occupe la fonction de responsable du développement commercial sur le Brightlands Chemelot Campus , le plus grand hub d'innovation industrielle d'Europe pour l'industrie chimique mettant un accent sur la valorisation. À ce poste, Karen tire parti de sa vaste expérience acquise chez DSM pour étendre le réseau d'entreprises fournissant une technologie de procédés révolutionnaire. Sa fonction implique non seulement de rester au courant des toutes dernières avancées technologiques, mais aussi d'analyser en profondeur les subtilités des processus d'innovation. Elle comprend les exigences propres aux plans d'expansion, se focalise sur l'établissement d'une infrastructure bénéfique et, surtout, elle favorise la collaboration, rendant possibles des échanges véritables et un soutien mutuel entre les membres de la communauté.

Au cours de sa visite, Mme Scholz parcourra les installations d'Aduro à Sarnia et London, Ontario, afin de bénéficier d'une compréhension pratique et approfondie des importants progrès réalisés par Aduro sur le plan opérationnel, des récentes activités des équipes de recherche/développement et d'exploitation, notamment sur le réacteur à flux continu d'échelle pilote pour l'unité Hydrochemolytic™ Plastic Upcycling (« R2 Plastic ») mise en service en juin 2023, ainsi que des tout derniers développements de la plateforme technologique Hydrochemolytic™.

Mme Scholz rejoindra aussi Aduro pour filmer Advancements with Ted Danson , un reportage mettant en lumière la technologie Aduro Hydrochemolytic™ et son impact potentiellement transformateur sur le recyclage chimique des déchets plastiques. La Société a précédemment annoncé sa participation à cette série primée couvrant les thèmes les plus innovants, présentant les toutes dernières technologies et ayant une portée de 375 millions de foyers.

Karen Scholz a exprimé son enthousiasme, en déclarant : « Collaborer avec une entreprise aussi innovante qu'Aduro est véritablement inspirant. Son dévouement à transformer les déchets plastiques par recyclage chimique est non seulement innovant, mais également essentiel pour l'avenir de notre planète. Cette collaboration avec Aduro s'aligne parfaitement sur la vision de Brightlands, et je suis impatiente de voir où nos efforts combinés nous mèneront. »

« Nous sommes honorés d'accueillir Karen Scholz dans nos installations, cela représente une étape constructive dans le renforcement de notre lien avec Brightlands. Nous sommes vraiment impatients de proposer une démonstration pratique de notre unité R2 Plastic à Mme Scholz, ainsi que de lui présenter la technologie Hydrochemolytic™ avancée d'Aduro et de lui faire rencontrer l'équipe dévouée qui l'a créée », a déclaré Ofer Vicus, PDG d'Aduro. « Notre récente initiative d'établir une filiale au campus Brightlands de Geleen, aux Pays-Bas, reflète notre vision commune et notre engagement à étendre notre présence dans la région. Ensemble, nous visons à présenter un processus de démonstration de la technologie Hydrochemolytic™ Plastic Upcycling en Europe, fournissant une solution innovante pour le recyclage des déchets plastiques difficiles. Cela nous permet non seulement d'œuvrer en faveur d'un avenir durable, mais promet également de dévoiler un potentiel économique considérable. »

À propos du Brightlands Chemelot Campus

Le Brightlands Chemelot Campus est le haut lieu d'Europe pour les entreprises ainsi que les instituts de recherche et de connaissances œuvrant dans le domaine de la chimie et des matériaux. Il est situé à Geleen, aux Pays-Bas, avec la Belgique, l'Allemagne, la France et le Luxembourg à deux pas. 110 entreprises, 1000 étudiants et 3 000 employés travaillent dans cette communauté dynamique. Ensemble, ils contribuent à des innovations révolutionnaires dans les domaines des matériaux de performance, des processus durables et des solutions biomédicales pour la transition vers une économie circulaire dans notre monde.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l'eau en tant qu'agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

