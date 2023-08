Annonce évènementielle

au sens de l’article 53

du règlement de cotation



Lausanne, le 18 août 2023

Compagnie Financière Tradition annonce le lancement de son programme de rachat d’actions portant jusqu’à 300'000 actions

Compagnie Financière Tradition, dont le programme de rachat avait déjà été annoncé le 25 Mai 2023 sera officiellement lancé le 21 août 2023 et devrait se poursuivre jusqu’à fin mai 2026. Ce programme porte sur le rachat d’un maximum de 300'000 actions au porteur correspondant à un maximum de 3,91% du capital-actions, soit un montant total d’environ CHF 35 millions sur la base du cours de bourse actuel. Les actions seront rachetées via une deuxième ligne de négoce sur le SIX Swiss Exchange, Compagnie Financière Tradition étant l’acheteur exclusif. Le Conseil d’administration de Compagnie Financière Tradition a l’intention de proposer à une prochaine assemblée générale une réduction de capital pour les actions qui auront été rachetées dans le cadre du programme.



Compagnie Financière Tradition SA est un des leaders des IDB (Inter Dealer Broker) sur le marché international. Présent dans plus de 30 pays, le Groupe emploie plus de 2 400 personnes et fournit des services d’intermédiation sur une vaste gamme de produits financiers (marchés monétaires, marchés obligataires, produits dérivés de taux, de change et de crédit, actions, dérivés actions, marchés à terme de taux et sur indices) et non financiers (énergie, environnement, métaux précieux). Compagnie Financière Tradition SA est cotée au SIX Swiss Exchange (CFT).

Pour de plus amples informations, consulter le site www.tradition.com.



Patrick Combes, Président Rohan Sant Compagnie Financière Tradition SA Voxia communication +41 (0)21 343 52 87 +41 (0)22 591 22 63 actionnaire@tradition.ch rohan.sant@voxia.ch

Pièce jointe