Tiziana Life Sciences annonce un entretien en direct sur Bloomberg TV avec le Dr Howard L. Weiner, renommé scientifique, afin de discuter de l'autorisation de la demande de nouveau médicament expérimental auprès de la FDA relative au foralumab intranasal pour la maladie d'Alzheimer

NEW YORK, 18 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tiziana Life Sciences Ltd. (Nasdaq : TLSA) (« Tiziana » ou la « Société »), une société biotechnologique développant des traitements d'immunomodulation révolutionnaires via de nouvelles voies d'administration des médicaments, a annoncé aujourd'hui que le Dr Howard L. Weiner, leader d'opinion dans les domaines de la neurologie et de l'immunologie, a participé à un entretien exclusif en direct sur Bloomberg afin d'évoquer la toute dernière annonce de la Société concernant les progrès de son nouveau programme sur le foralumab pour la maladie d'Alzheimer, suite à la récente autorisation de sa demande de nouveau médicament expérimental (Investigational New Drug (IND)) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Le foralumab est le seul anticorps monoclonal anti-CD3 entièrement humain en cours de développement clinique.



Au cours de l'entretien en direct, le professeur Howard L. Weiner, expert distingué en neurologie et immunologie et co-directeur de l'Ann Romney Center for Neurologic Diseases au Brigham and Women’s Hospital, membre fondateur du Mass General Brigham Healthcare System, a parlé du programme clinique prévu par Tiziana pour la maladie d'Alzheimer, ainsi que du potentiel du foralumab pour traiter l'inflammation dans plusieurs troubles neurologiques. Le Dr Weiner est le président du comité consultatif scientifique de Tiziana. Son expertise approfondie et sa grande expérience lui confèrent une place unique pour fournir des informations précieuses sur l'impact potentiel de la technologie de Tiziana.

« La maladie d'Alzheimer, un trouble neurodégénératif difficile à traiter affectant des millions de personnes dans le monde entier, présente un fort besoin insatisfait et constitue depuis longtemps un défi dans la recherche médicale », a déclaré Gabriele Cerrone, président, directeur général intérimaire et fondateur de Tiziana Life Sciences. « L'engagement de Tiziana envers l'innovation nous a poussés à explorer de nouvelles solutions à ce trouble complexe avec le foralumab intranasal qui, lors des précédentes études, a montré qu'il modulait et atténuait la neuro-inflammation. La discussion du Dr Weiner sur Bloomberg offre un aperçu des solutions potentiellement révolutionnaires pour la neuro-inflammation que poursuit Tiziana, non seulement pour Alzheimer mais aussi pour notre prochain essai de phase 2 sur la sclérose en plaques progressive secondaire non active qui commencera sous peu cette année. »

L'entretien est disponible via le lien suivant :

https://www.bloomberg.com/news/videos/2023-08-16/tiziana-gets-phase-2-approval-for-alzheimer-s-drug-video

À propos du foralumab

Les lymphocytes T activés jouent un rôle important dans le processus inflammatoire. Le foralumab, seul anticorps monoclonal (mAb) anti-CD3 entièrement humain, se lie au récepteur des lymphocytes T et atténue l'inflammation en modulant la fonction de ces derniers, supprimant ainsi les caractéristiques effectrices de nombreux sous-ensembles de cellules immunitaires. Cet effet a été démontré chez des patients atteints de COVID et de sclérose en plaques, de même que chez des sujets normaux sains. Les essais de phase 2 sur le foralumab intranasal devraient débuter au troisième trimestre 2023 chez des patients atteints de sclérose en plaques progressive secondaire non active. L'immunomodulation par mAb anti-CD3 nasal représente une nouvelle voie pour le traitement des maladies humaines inflammatoires.1

À propos de Tiziana Life Sciences

Tiziana Life Sciences est une compagnie biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements révolutionnaires à l'aide de technologies transformatrices pour l'administration de médicaments afin de créer des voies alternatives d'immunothérapie. L'approche nasale innovante de Tiziana a le potentiel de fournir une amélioration de l'efficacité ainsi que de l'innocuité et de la tolérance en comparaison avec l'administration intraveineuse (IV). Le foralumab intranasal, principal candidat de Tiziana, seul mAb anti-CD3 entièrement humain, a démontré une réponse clinique et un profil d'innocuité favorables chez les patients ayant participé aux études à ce jour. La technologie de Tiziana destinée à créer des voies alternatives d'immunothérapie a été brevetée, plusieurs demandes étant en attente, et devrait permettre des applications dans de larges pipelines.

1 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2220272120