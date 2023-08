Lannion, le 18/08/2023 – 17h45

LUMIBIRD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2023 :

39 281 titres

175 529,21 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 37 943 titres 595 423,62 EUR 246 transactions VENTE 32 641 titres 510 202,50 EUR 206 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

33 979 titres

262 662,33 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

5 683 titres

319 729,50 euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain rendez-vous :

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 191 M€ de chiffre d’affaires en 2022 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Annexe : détail des opérations journalières

LBIRD FP



Achats Vente nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros Total 246 37 943 595 423,62 206 32 641 510 202,50 02/01/2023 1 1 16,60 3 1 761 29 606,20 03/01/2023 1 1 17,00 1 1 17,00 04/01/2023 1 1 16,82 2 571 9 741,02 05/01/2023 3 567 9 611,90 1 1 17,18 06/01/2023 1 1 16,92 1 1 16,92 09/01/2023 1 1 16,92 1 1 16,92 10/01/2023 1 1 17,18 1 1 17,18 11/01/2023 0 0 0,00 2 1 241 23 437,32 12/01/2023 4 1 121 21 014,58 1 1 18,78 13/01/2023 3 431 8 110,52 1 1 18,92 16/01/2023 2 261 4 870,50 1 1 18,90 17/01/2023 1 1 18,70 1 1 18,70 18/01/2023 1 1 18,72 1 1 18,72 19/01/2023 2 252 4 707,56 1 1 18,88 20/01/2023 1 1 18,78 1 1 18,78 23/01/2023 1 1 18,90 1 1 18,90 24/01/2023 1 1 18,90 1 1 18,90 25/01/2023 1 1 18,88 1 1 18,88 26/01/2023 2 2 37,22 1 1 18,62 27/01/2023 1 1 18,90 1 1 18,90 30/01/2023 2 201 3 755,00 1 1 19,00 31/01/2023 6 1 991 36 407,80 3 489 9 076,04 01/02/2023 1 1 18,50 2 461 8 528,50 02/02/2023 2 7 128,24 2 182 3 406,64 03/02/2023 1 1 18,36 1 1 18,36 06/02/2023 2 221 4 031,04 1 1 18,24 07/02/2023 1 1 18,28 1 1 18,28 08/02/2023 2 68 1 229,64 1 1 18,28 09/02/2023 3 297 5 338,50 1 1 18,26 10/02/2023 2 211 3 760,04 1 1 17,84 13/02/2023 2 211 3 751,62 1 1 17,82 14/02/2023 1 1 17,70 2 145 2 598,18 15/02/2023 1 1 17,70 2 471 8 477,70 16/02/2023 2 2 35,88 4 2 231 41 265,34 17/02/2023 2 187 3 452,36 1 1 18,80 20/02/2023 1 1 18,70 1 1 18,70 21/02/2023 1 1 18,70 1 1 18,70 22/02/2023 4 1 161 21 029,60 1 1 18,40 23/02/2023 5 1 381 24 050,50 3 1 169 21 071,58 24/02/2023 4 1 111 18 896,12 1 1 17,12 27/02/2023 2 391 6 561,04 1 1 16,84 28/02/2023 4 770 12 765,34 1 1 17,00 01/03/2023 1 1 16,80 1 1 16,80 02/03/2023 1 1 16,76 1 1 16,76 03/03/2023 1 1 16,86 2 1 491 25 138,26 06/03/2023 1 1 16,92 1 1 16,92 07/03/2023 4 1 251 20 813,90 1 1 16,70 08/03/2023 1 1 16,78 1 1 16,78 09/03/2023 2 431 7 154,90 1 1 16,90 10/03/2023 1 1 16,90 2 472 8 023,90 13/03/2023 1 1 17,08 2 152 2 596,16 14/03/2023 2 671 11 205,70 1 1 16,70 15/03/2023 6 1 880 30 680,96 1 1 16,64 16/03/2023 3 811 12 833,04 2 2 32,48 17/03/2023 1 1 15,62 2 235 3 712,82 20/03/2023 2 181 2 820,20 2 56 890,30 21/03/2023 2 181 2 812,94 1 1 15,74 22/03/2023 1 1 15,70 1 1 15,70 23/03/2023 5 1 088 16 684,42 1 1 15,64 24/03/2023 3 541 8 209,10 1 1 15,50 27/03/2023 1 1 15,20 2 35 535,40 28/03/2023 2 171 2 548,10 1 1 15,10 29/03/2023 3 441 6 516,20 1 1 15,00 30/03/2023 3 511 7 498,18 1 1 14,78 31/03/2023 5 961 13 830,94 1 1 14,74 03/04/2023 3 284 3 970,68 2 7 99,92 04/04/2023 1 1 14,26 3 2 221 32 246,26 05/04/2023 2 181 2 613,80 1 1 14,60 06/04/2023 3 591 8 453,39 1 1 14,50 07/04/2023 0 0 0,00 0 0 0,00 10/04/2023 0 0 0,00 0 0 0,00 11/04/2023 6 1 121 15 612,46 1 1 14,26 12/04/2023 2 291 3 928,68 2 268 3 692,94 13/04/2023 3 531 7 110,60 1 1 13,40 14/04/2023 1 1 13,66 2 681 9 302,46 17/04/2023 3 470 6 321,30 5 3 431 48 175,10 18/04/2023 1 1 14,42 7 2 902 42 008,04 19/04/2023 5 1 571 22 155,14 1 1 14,34 20/04/2023 1 1 13,82 4 1 527 21 463,46 21/04/2023 2 53 745,50 2 231 3 321,78 24/04/2023 1 1 14,24 3 531 7 707,64 25/04/2023 1 1 14,60 3 521 7 730,60 26/04/2023 7 2 661 38 074,08 1 1 14,88 27/04/2023 4 1 261 17 432,12 1 1 14,12 28/04/2023 1 1 13,88 2 221 3 080,68 01/05/2023 0 0 0,00 0 0 0,00 02/05/2023 5 1 251 16 841,36 1 1 13,76 03/05/2023 1 1 13,34 2 251 3 378,34 04/05/2023 1 1 13,50 2 148 1 998,00 05/05/2023 1 1 13,32 1 1 13,32 08/05/2023 1 1 13,50 2 249 3 371,42 09/05/2023 1 1 13,40 1 1 13,40 10/05/2023 1 1 13,56 1 1 13,56 11/05/2023 1 1 13,56 2 401 5 437,56 12/05/2023 1 1 13,66 2 299 4 096,26 15/05/2023 1 1 13,60 4 1 011 14 039,60 16/05/2023 1 1 14,40 9 2 641 39 080,40 17/05/2023 3 556 8 849,98 9 2 181 35 855,64 18/05/2023 1 1 15,92 1 1 15,92 19/05/2023 1 1 15,90 1 1 15,90 22/05/2023 1 1 16,00 1 1 16,00 23/05/2023 1 1 15,86 1 1 15,86 24/05/2023 2 431 6 732,34 1 1 15,74 25/05/2023 4 1 501 23 121,42 1 1 15,62 26/05/2023 2 401 5 974,98 1 1 14,98 29/05/2023 2 81 1 202,04 1 1 14,84 30/05/2023 2 461 6 823,08 1 1 15,08 31/05/2023 1 1 14,84 2 231 3 441,84 01/06/2023 1 1 14,88 2 161 2 424,48 02/06/2023 0 0 0,00 0 0 0,00 05/06/2023 2 81 1 177,92 1 1 14,72 06/06/2023 1 1 14,70 1 1 14,70 07/06/2023 1 1 14,70 1 1 14,70 08/06/2023 2 401 5 766,50 1 1 14,50 09/06/2023 1 1 14,36 1 1 14,36 12/06/2023 2 391 5 582,47 2 2 29,20 13/06/2023 1 1 14,38 3 569 8 217,34 14/06/2023 2 391 5 560,02 1 1 14,22 15/06/2023 1 1 14,44 3 236 3 441,94 16/06/2023 1 1 14,90 1 1 14,90 19/06/2023 1 1 14,76 1 1 14,76 20/06/2023 4 1 351 19 649,02 1 1 14,62 21/06/2023 1 1 14,90 2 231 3 469,50 22/06/2023 1 1 15,18 1 1 15,18 23/06/2023 2 411 6 108,85 1 1 14,90 26/06/2023 4 1 191 17 417,82 2 2 30,04 27/06/2023 1 1 14,54 1 1 14,54 28/06/2023 1 1 14,52 1 1 14,52 29/06/2023 1 1 14,60 1 1 14,60 30/06/2023 1 1 14,60 2 241 3 585,80

