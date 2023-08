Les personnes éprouvées par les feux dans les Territoires du Nord-Ouest sont encouragées à s’inscrire auprès de la Croix-Rouge canadienne

OTTAWA, 18 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne encourage les personnes éprouvées par les feux de forêt qui font rage dans les Territoires du Nord-Ouest à s’inscrire en ligne ou au téléphone en composant le 1 800 863-6582 entre 8 h et 20 h (heure des Rocheuses), sept jours sur sept.



En plus de faciliter l’évaluation des besoins afin de cerner les effets de la catastrophe dans la population, l’inscription permet de s’assurer que les personnes touchées peuvent être jointes, où qu’elles soient, pour recevoir des renseignements sur les services et l’aide que la Croix-Rouge canadienne pourrait leur offrir pendant cette période difficile.

La Croix-Rouge canadienne travaille en étroite collaboration avec les responsables de la communauté et tous les paliers du gouvernement pour aider le plus rapidement possible la population des régions touchées et pour répondre aux besoins humanitaires éventuels.

La Croix-Rouge prête assistance à la population en fonction des demandes reçues des autorités. À l’heure actuelle, elle soutient la Ville d’Edmonton dans ses opérations d’hébergement temporaire auprès des personnes évacuées, qui sont dirigées au centre d’expositions d’Edmonton. De plus, à la demande de l’Agence de gestion des urgences de l’Alberta et de plusieurs municipalités, la Croix-Rouge canadienne achemine du matériel de secours comme des lits et des couvertures à divers endroits dans la province.

Les Canadiens et Canadiennes qui souhaitent faire un don peuvent contribuer au Fonds de secours : Feux de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest, soit en ligne sur le site croixrouge.ca, ou en composant le 1 800 418-1111.

Les dons faits à la Croix-Rouge canadienne serviront à offrir une aide d’urgence immédiate et continue aux personnes touchées par les feux, à favoriser leur rétablissement et à renforcer leur résilience. Ils pourraient également favoriser le rétablissement des communautés, aider celles-ci à renforcer leur résilience et appuyer leurs efforts de préparation et de réduction des risques en vue de tout autre événement perturbateur susceptible de survenir dans les Territoires du Nord-Ouest et dans la région.

Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

En français : 1 888 418-9111

En anglais : 1 877 599-9602