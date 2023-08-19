Cebuana Lhuillier Bank 选择 Temenos 为无银行账户的菲律宾人扩展农村银行服务

日内瓦, Aug. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) 今天宣布，Cebuana Lhuillier Bank作为菲律宾最具活力的农村银行之一，已选择 Temenos 对其核心银行平台进行现代化改造，帮助这家为 700 万菲律宾人提供服务的银行快速推出新的银行产品并高效扩张。Cebuana Lhuillier Bank 的目标是通过 Temenos 扩大其产品范围，并在五年内将客户数量增加到 1,100 万以上。



Cebuana Lhuillier Bank 为个人、中小微企业提供信贷和储蓄账户，支持个人和中小型企业发展。菲律宾有 1.13 亿人口，其中半数以上生活在农村地区，Cebuana Lhuillier Bank 等银行在满足该国偏远地区和服务欠发达地区居民的金融需求方面发挥着关键作用。

Temenos 的核心银行平台使 Cebuana Lhuillier Bank 能够灵活、便捷地管理客户账户和交易，绩效和效率显著提高，并且向客户提供个性化产品，速度更快，成本更低。换言之，Cebuana Lhuillier Bank 可以推出实惠的新贷款产品，例如摩托车贷款，以吸引新客户，同时实现可持续增长。该解决方案将由 Temenos 的交付合作伙伴 Orion Innovation 负责实施。

Orion 提供一整套数字服务和技术解决方案，帮助银行对其传统系统进行更新和转型，并设计和开发下一代产品，使银行能够创造新的商机。作为 Temenos 的跨区域合作伙伴，Orion 专门为全球 Temenos 客户提供核心银行业务、支付和数字银行解决方案的全方位实施和整合能力。

作为一家受菲律宾央行监管的受监管金融机构，Temenos 解决方案还帮助银行更轻松地适应不断变化的市场条件和当地监管要求。以前，此类更改需要经过漫长而复杂的手动过程。

虽然 Cebuana Lhuillier Bank 最初会在其本地数据中心部署 Temenos 解决方案，但基于云的解决方案使该银行具备未来轻松迁移到云端的灵活性。

Cebuana Lhuillier Bank 副董事长 Jean Henri Lhuillier 评论道：“Cebuana Lhuillier 对金融普惠的承诺依然坚定不移。在菲律宾，获得可靠的金融服务至关重要，此次合作增强了我们的决心，为菲律宾人提供更好的服务、产品和机会，从而实现有意义的变革。”

Cebuana Lhuillier Bank 行长 Dennis Valdes 补充说：“由于技术的飞速进步，金融业也在不断发展。我们的客户需求也在不断变化，我们有责任不仅要满足客户需求，而且要超越客户的期望。这一联盟证明了我们笃志拥抱创新，并重新明确我们对尊贵客户银行体验的承诺。”

Temenos 亚太地区总经理 Ramki Ramakrishnan 表示：“我们很高兴欢迎 Cebuana Lhuillier Bank 成为菲律宾 Temenos 家族的最新成员。凭借在该国的强大影响力，我们与 Cebuana Lhuillier Bank 的合作伙伴关系巩固了 Temenos 的地位，使其成为各种规模和细分市场（包括农村银行和储蓄银行）银行的明智选择。我们是每个人的银行平台。我们热切期望 Cebuana Lhuillier Bank 取得更大成功。”

Orion Innovation 金融服务全球主管 Anoop Gala 补充说：“我们很高兴能在菲律宾开展 Cebuana Lhuillier Bank 的核心现代化计划。我们围绕 Temenos 提供全面服务，加上我们在菲律宾的区域业务，使我们能够确保核心银行业务成功转型。这笔交易加强并巩固了我们与 Temenos 的核心业务，符合我们为客户加速数字化转型的战略。”

Temenos 一直被 IBS Intelligence 评为核心银行软件市场的领军企业，包括列入最新的2023 年 IBSi 销售排行榜。

关于 Temenos

Temenos (SIX: TEMN) 是全球领先的组合式银行业务开放平台，每天为全球超过 12 亿人创造机会。我们为 150 多个国家/地区的 3,000 家银行提供服务，其中既有最大的银行，也有新兴银行和社区银行，帮助他们推出新的银行服务，提供一流的客户体验。Temenos 开放平台帮助我们的绩优客户实现了资本回报率是行业平均值的三倍，成本收入比是行业平均值的一半。

如需了解更多信息，请访问 www.temenos.com。

关于 Cebuana Lhuillier Bank

Cebuana Lhuillier Bank 是菲律宾最具活力的乡村银行之一。我们的使命是提供普惠性金融产品和服务，使无银行账户和银行账户不足的菲律宾人能够满足他们的需求。自 1998 年以来，Cebuana Lhuillier Bank 一直致力于金融普惠，已设立六家分行，并通过全国 3,000 多家 Cebuana Lhuillier 分行继续扩大业务范围。

关于 Orion Innovation

Orion Innovation（以下简称 “Orion”）是一家领先的数字化转型和产品开发服务公司。该公司立足于工程和设计思维，凭借敏捷性、规模和成熟度的独特组合，大约 6,400 名团队成员帮助《财富》1,000 强公司提高效率，提升客户体验，开发新的数字化产品。Orion 通过其位于美国、加拿大、墨西哥、欧洲、印度和菲律宾的交付中心，为金融服务、高科技、电信和媒体、体育和娱乐、专业服务和医疗保健行业的客户提供服务。

如需了解更多信息，请访问 www.orioninc.com。